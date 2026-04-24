El Salvador

Empresas de la capital salvadoreña adoptan teletrabajo y optimizan la logística ante el aumento del costo de los combustibles

La Cámara de Comercio e Industria informó que el alza del precio de los combustibles impulsa a las compañías a reorganizar sus operaciones y proponer esquemas laborales flexibles para reducir gastos y mejorar la productividad

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Primer plano de un joven salvadoreño sonriendo y tecleando en su laptop sobre una mesa de madera, con una ventana que muestra un paisaje urbano.
Nuevas estrategias emergen en respuesta al aumento en los costos energéticos. Desde esquemas mixtos de trabajo hasta alianzas logísticas inesperadas, las empresas capitalinas reinventan su manera de operar sin perder competitividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas de la capital salvadoreña, afectadas por el alza del precio de los combustibles, han puesto en marcha una serie de medidas de contingencia para mitigar el impacto en sus costos operativos y en la gestión de sus equipos.

Así lo reveló la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria (Camarasal), Leticia Escobar, quien detalló que la situación ha llevado tanto a la preocupación como a la acción dentro del sector privado local.

Escobar explicó en conferencia de prensa del jueves que los empresarios están reorganizando sus estrategias logísticas y de recursos humanos. “Estamos en comunicación constante con nuestros socios y comentan que están preocupados, pero también están tomando acciones respecto al tema de los combustibles”, indicó la dirigente empresarial.

Entre las alternativas implementadas, los asociados han comenzado a planificar mejor sus rutas de distribución, renegociar contratos logísticos y buscar proveedores cuya ubicación permita abaratar costos en transporte.

Uno de los cambios más notorios para Escobar es la introducción de esquemas flexibles en la organización del trabajo. “Algunos están optando por manejar trabajos desde casa, en la medida que el rubro lo permite, o también manejar un esquema híbrido”, observó.

La medida se está aplicando especialmente en sectores donde las labores administrativas y financieras resultan compatibles con la virtualidad, mientras que actividades como la construcción y el turismo, por su naturaleza, continúan exigiendo mayor presencialidad.

Incluso en estos rubros, algunas compañías han decidido implementar modelos híbridos para reducir el efecto del tráfico urbano y el consumo de combustible.

La adaptación se vuelve urgente para mantener la eficiencia y cuidar los recursos. Nuevos modelos organizativos y decisiones tácticas marcan el pulso de la coyuntura económica capitalina (Foto cortesía Camarasal)
La adaptación se vuelve urgente para mantener la eficiencia y cuidar los recursos. Nuevos modelos organizativos y decisiones tácticas marcan el pulso de la coyuntura económica capitalina (Foto cortesía Camarasal)

Leticia Escobar precisó que el precio elevado de los combustibles está obligando a los empresarios de la ciudad a reorganizar tanto la logística productiva como los esquemas de trabajo, promoviendo la adopción de modelos híbridos y el teletrabajo donde la actividad lo permite. Una consecuencia inmediata es la transformación de prácticas laborales tradicionales con el objetivo de evitar sobrecostos y brindar valor para los colaboradores.

Más teletrabajo y optimización logística para enfrentar el costo del combustible

Según la representante empresarial, “los empresarios están tomando medidas en cuanto a la gestión de sus equipos”. Escobar puntualizó que algunos socios de la Cámara introdujeron el trabajo desde casa o formatos híbridos, mientras que la planificación logística también está cambiando para mitigar la presión del precio del transporte sobre los precios finales.

“Hay sectores que se prestan más para el trabajo remoto, como el sector financiero y todo lo que sea gestión administrativa. Pero hay otros rubros, como la construcción y el turismo, que demandan mayor presencialidad”, especificó la presidenta.

El hecho de que los colaboradores dediquen más tiempo al tráfico implica no solo un mayor gasto de combustible, sino también una mayor carga sobre el tiempo personal y la productividad.

Escobar destacó que las empresas que adoptan esquemas flexibles buscan que sus trabajadores perciban como un valor que su empresa les está brindando el tener este esquema híbrido o de trabajo en casa. Para la Cámara de Comercio e Industria, la adaptación de modelos laborales y la optimización de la operación logística serán clave para que el sector supere los desafíos económicos derivados del encarecimiento de los combustibles.

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