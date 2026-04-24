Cómo es la reserva natural reconocida por la UNESCO a solo 150 km de CABA para visitar un fin de semana

La reserva, reconocida por la UNESCO, se sitúa a solo 150 kilómetros de CABA e incluye a Punta Indio (Captura/YouTube)

A solo 150 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Punta Indio se ubica dentro del Parque Costero del Sur, una reserva reconocida oficialmente como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, organización internacional. Esta área, distinguida por su biodiversidad y prácticas sustentables, ofrece playas agrestes y propuestas pensadas para quienes buscan alejarse del turismo masivo y del ruido urbano.

El Parque Costero del Sur abarca cerca de 25 mil hectáreas de ecosistemas costeros, humedales y bosques autóctonos. Desde 1984, cuenta con protección legal y, según la Administración de Parques Nacionales, constituye uno de los principales corredores de biodiversidad del litoral bonaerense, donde se encuentran especies en peligro de extinción y ambientes naturales casi sin alteraciones. La cercanía y accesibilidad de Punta Indio convierten al lugar en una opción para quienes quieren recorrer espacios naturales y realizar actividades al aire libre durante un fin de semana.

El Parque Costero del Sur protege 25 mil hectáreas de costas, humedales y bosques autóctonos (puntaindioweb.com)

Cómo es el Parque Costero del Sur reconocido por la UNESCO

El Parque Costero del Sur es una reserva protegida que se extiende a lo largo de 70 kilómetros de costa sobre el Río de la Plata. Según su página oficial, abarca una sucesión de ambientes: playas de arena y barro, barrancas, pastizales pampeanos, bosques de tala y una amplia red de humedales.

Según la Administración de Parques Nacionales, el parque fue creado para conservar la biodiversidad local, que incluye más de 200 especies de aves, mamíferos autóctonos, reptiles y una flora adaptada al entorno ribereño. El cardenal amarillo, una especie en peligro de extinción, es uno de los símbolos de la región y frecuentemente se observa en recorridos de avistamiento y senderismo.

El sector se caracteriza por su baja intervención humana: no existen grandes infraestructuras turísticas y la presencia de pequeños pueblos costeros, donde predominan las calles de tierra y construcciones dispersas en armonía con la naturaleza.

Punta Indio ofrece playas agrestes y tranquilidad en un entorno con mínima intervención humana y escasa infraestructura turística (larutanatural.gob.ar)

Por qué fue reconocido por la UNESCO

La distinción de la UNESCO fue otorgada en 1984 al Parque Costero del Sur al incorporarlo a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. De acuerdo con su portal oficial y con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, esta designación obedece a su función como representativo de los ecosistemas costeros del Río de la Plata y su rol central en la protección de especies amenazadas.

La reserva articula cuidado ambiental y cotidianidad de las comunidades vecinas, promoviendo el turismo de base comunitaria y la educación ambiental. El modelo de gestión promueve prácticas sostenibles y la activa participación de los habitantes locales para preservar el patrimonio natural y cultural, lo que refuerza tanto la identidad como la economía regional.

Imagen del monumento al Indio Querandí ubicado en el Balneario El Pericón (Captura/YouTube)

Dónde queda exactamente el Parque Costero del Sur

El parque se ubica en el sudeste provincial de Buenos Aires, en áreas correspondientes a los partidos de Magdalena y Punta Indio, en la provincia de Buenos Aires. Sus coordenadas oficiales, de acuerdo con la Administración de Parques Nacionales, son 35°15′ S de latitud y 57°18′ O de longitud.

El acceso principal es por la Ruta Provincial 36 y diversas rutas secundarias que conectan con Verónica y Punta Indio. El parque comienza en la ribera del Río de la Plata y se extiende hasta la Bahía de Samborombón. Así, integra un mosaico de ambientes naturales, playas y zonas de bosque nativo.

La reserva alberga una biodiversidad única, con más de 200 especies de aves y animales autóctonos, como el cardenal amarillo en peligro de extinción (Captura/YouTube)

Cómo es Punta Indio

Punta Indio es una localidad costera con predominio de calles de tierra, sin centro urbano concentrado. Las casas y edificaciones se encuentran distribuidas entre la vegetación, produciendo un desarrollo disperso y contacto constante con el entorno natural.

La región sostiene una identidad vinculada a la convivencia con lo natural. Debido a la escasa infraestructura de telecomunicaciones, gran parte del área carece de señal de celular. Entre las playas principales se encuentran El Pericón, con servicios básicos y camping privado; La Escondida, frecuentada por quienes buscan playas poco concurridas y vírgenes; y El Sarandí, con camping municipal y ubicación próxima al borde costero.

La historia del lugar comprende la conversión de un antiguo centro turístico de elite, en el cual funcionaron hoteles y casino durante los años treinta. Hoy persisten las ruinas del Hotel Argentino y esculturas como el Indio Querandí y el Guardián de la Cruz del Sur, todas obras de Luis Lofeudo en tributo a culturas originarias.

El Sendero Arroyo Villoldo permite avistaje de aves, senderismo y fotografía de fauna a lo largo de un circuito natural único en la región (@puntaindiodelanaturaleza)

Actividades para hacer en Punta Indio

La oferta destaca el senderismo, la observación de aves y la fotografía de fauna, especialmente en el Sendero de Interpretación Arroyo Villoldo, un circuito de 1.100 metros —ampliable hasta 6.000 metros— que atraviesa túneles de vegetación y posibilita el registro de especies autóctonas.

En las playas es posible practicar deportes acuáticos —kayak, kitesurf, pesca deportiva—, además de caminatas y paseos en bicicleta. Las cabalgatas por los bosques de tala constituyen otra opción concreta para explorar el entorno.

Por las noches, la baja contaminación lumínica permite la observación de estrellas y fenómenos astronómicos. El calendario anual local contempla la Fiesta de la Mariposa Bandera Argentina y carnavales que forman parte de la vida cultural.

En gastronomía, cuenta con restaurantes y bodegones familiares donde puede disfrutarse cocina tradicional y atención personalizada.

Punta Indio propone actividades como deportes náuticos, cabalgatas, observación astronómica y festividades culturales locales a lo largo del año (Wikipedia)

Cómo llegar a Punta Indio desde CABA

Existen varias alternativas para quienes salen desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La ruta más usada es por la Autopista Buenos Aires-La Plata hasta el kilómetro 48; luego se continúa a través de la Ruta Provincial 36 hacia Verónica y, desde allí, se recorren aproximadamente cinco kilómetros de camino de tierra hasta el pueblo. Es un viaje de aproximadamente dos horas y media.

Quienes elijan transporte público pueden tomar el Tren Roca hasta La Plata y continuar con el Expreso La Plata hasta Verónica. Desde ese punto, hay micros locales y remises que completan el trayecto a Punta Indio. También parten servicios directos desde la Terminal de Ómnibus de La Plata.