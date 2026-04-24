Las acciones de Intel alcanzaron un récord histórico tras resultados trimestrales

Tras un año marcado por la pérdida de participación frente a competidores asiáticos y errores estratégicos

Las acciones de Intel registraron este viernes un salto del 26 % hasta alcanzar un máximo histórico, luego de que la emblemática empresa de semiconductores de Estados Unidos presentara resultados trimestrales que superaron ampliamente las previsiones del mercado, en plena ola de demanda global por inteligencia artificial.

Tras un año marcado por la pérdida de participación frente a competidores asiáticos y errores estratégicos, la transformación interna de la compañía encabezada por Lip-Bu Tan ha redefinido su posición en la industria. Según Financial Times, el ejecutivo, quien asumió el cargo el año pasado tras la salida de Pat Gelsinger, aseguró a los inversores: “Un año atrás la pregunta era si Intel podía sobrevivir. Hoy se trata de cuán rápido podemos sumar capacidad de fabricación para enfrentar la enorme demanda”.

El repunte accionario, que llevó el precio de la acción a USD 83,26, eclipsó el récord previo alcanzado en el año 2000, y amplió la tendencia positiva iniciada en agosto, cuando se anunció que el gobierno de Estados Unidos adquiriría casi un 10 % del capital de la compañía en el marco del Chips Act. Financial Times confirmó que hasta ahora, Washington posee un 8,6 %, una participación valuada en USD 35.400 millones tras la suba de este viernes.

Intel supera previsiones y reorganiza su estrategia mundial

Las ventas del primer trimestre escalaron a USD 13.600 millones, un crecimiento interanual del 7 % y por encima de los USD 12.400 millones pronosticados por los analistas. El pronóstico de ingresos para el trimestre en curso subió a un rango de USD 13.800 millones a USD 14.800 millones, superando las previsiones de Wall Street situadas en USD 13.000 millones.

En la última semana, los analistas de HSBC mejoraron su calificación sobre Intel al estimar que la compañía se encuentra bien posicionada para captar el incremento global en la demanda de infraestructura para inteligencia artificial. De acuerdo con Financial Times, solo en el primer trimestre, la división de centros de datos y productos de IA facturó USD 5.100 millones.

Lip-Bu Tan y Elon Musk posan con motivo del reciente acuerdo. (Intel)

Empresas tecnológicas líderes están invirtiendo cientos de miles de millones en nuevos centros de procesamiento, en los cuales los procesadores centrales de Intel operan junto a chips avanzados diseñados por Nvidia y fabricados principalmente por TSMC, firma asiática que ha desplazado a Intel como principal fabricante del sector.

Inversiones, recortes y nuevos socios para la compañía

Como parte de la reconversión, Intel anunció una reducción del 15 % de su plantilla y desechó proyectos de fabricación en Alemania y Polonia, mientras refuerza su apuesta estratégica con la asociada Terafab de Elon Musk y recompra participación accionaria en su planta irlandesa, antes en manos de Apollo. Inversiones de Nvidia, SoftBank y, en menor medida, de la administración estadounidense, consolidan la vuelta de confianza de los inversores. Musk manifestó esta semana su confianza en el futuro proceso de manufactura 14A de Intel, destinado a la producción de chips avanzados para abastecer SpaceX y Tesla, lo que podría convertirlo en el primer cliente destacado para esta nueva tecnología.

En el último trimestre, la compañía detalló que el área de fabricación de semiconductores reportó ingresos por USD 5.400 millones, superando la estimación de USD 4.600 millones, aunque estos resultados se explicaron principalmente por productos internos mientras se aguarda captar clientes externos para la segunda mitad del año.

Intel reportó una pérdida neta de USD 3.700 millones por el ajuste de valor asociado a la compra de Mobileye en 2017, aunque en términos ajustados la utilidad neta fue de USD 1.500 millones. El director financiero, David Zinsner, advirtió que la industria enfrenta aún restricciones en el suministro de memorias, obleas y otros insumos críticos.

Durante el periodo, la división de productos de inteligencia artificial y centros de datos superó expectativas con USD 5.100 millones en ingresos trimestrales, impulsada por la migración del sector desde el entrenamiento de modelos de IA hacia tareas de inferencia, donde se requiere mayor cantidad de procesadores centrales.

Intel además comunicó que su proceso actual de manufactura 18A registró avances en eficiencia, mientras el proceso 14A presentó un mejor rendimiento a igual etapa de desarrollo.

El giro estratégico de Intel, signado por un enfoque en eficiencia, recortes y desarrollos tecnológicos, tuvo su costo: el despido del anterior CEO, un recorte del 15 % en la plantilla global y la salida de costosos proyectos en Europa.