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Rusia y Ucrania concretaron un nuevo canje de 193 prisioneros de guerra

Zelensky ndicó que se trata de miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, de la Guardia Fronteriza, de la Policía Nacional y del Servicio Estatal Especial de Transporte

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Los ucranianos dan la bienvenida a los autobuses de prisioneros de guerra liberados

Rusia y Ucrania anunciaron este viernes un nuevo canje de 193 prisioneros de guerra por cada bando, que según el ministerio de Defensa ruso se llevó a cabo de nuevo con la mediación de Emiratos Árabes Unidos.

“193 defensores ucranianos regresan a casa en el marco de un intercambio”, señaló el mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky, de visita en Arabia Saudí, en un mensaje de sus redes sociales.

Indicó que se trata de miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional, de la Guardia Fronteriza, de la Policía Nacional y del Servicio Estatal Especial de Transporte.

“Defendieron Ucrania en distintos frentes. Entre ellos hay personas contra las que Rusia ha abierto causas penales, así como heridos”, explicó Zelensky.

El mandatario destacó la importancia de que esos canjes de prisioneros de guerra tengan lugar pese a la continuación de la guerra, que se encuentra ya en su quinto año.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció este viernes un nuevo canje con Ucrania de 193 prisioneros de guerra por cada bando, con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos.

Residentes ondean banderas ante ambulancias que transportan prisioneros de guerra ucranianos tras un intercambio, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en un lugar desconocido de Ucrania, el 24 de abril de 2026. REUTERS/Anatolii Stepanov
Residentes ondean banderas ante ambulancias que transportan prisioneros de guerra ucranianos tras un intercambio, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en un lugar desconocido de Ucrania, el 24 de abril de 2026. REUTERS/Anatolii Stepanov

“El 24 de abril, 193 militares rusos fueron devueltos desde territorio controlado por el régimen de Kiev. A cambio, 193 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas ucranianas fueron entregados” a Kiev, dice la nota castrense.

Al igual que en las ocasiones anteriores, los militares rusos que fueron canjeados pasan primero por el territorio de Bielorrusia, donde reciben asistencia médica y psicológica, para regresar luego a Rusia, precisó Defensa.

Moscú agradeció a las autoridades de Emiratos “los esfuerzos humanitarios” realizados para consumar el intercambio.

El anterior canje entre ambas partes en conflicto tuvo lugar el pasado 11 de abril.

El jefe de gabinete de Zelensky, Kirilo Budánov, ya adelantó esta semana que se estaba negociando un nuevo intercambio de prisioneros.

Prisioneros de guerra ucranianos reaccionan tras un intercambio, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en un lugar desconocido de Ucrania, el 24 de abril de 2026. REUTERS/Anatolii Stepanov
Prisioneros de guerra ucranianos reaccionan tras un intercambio, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en un lugar desconocido de Ucrania, el 24 de abril de 2026. REUTERS/Anatolii Stepanov

También el presidente ucraniano indicó a finales de marzo que podría haber más intercambios de prisioneros entre su país y Rusia, tras las reuniones mantenidas por su equipo en Miami con los emisarios de la Casa Blanca.

Los residentes ucranianos de una aldea en la región de Cherníhiv dieron la bienvenida a los prisioneros de guerra ucranianos liberados tras un intercambio con Rusia el viernes 24 de abril.

Imágenes de Reuters mostraron a los residentes ondeando banderas ucranianas a los autobuses que pasaban.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, anunció este viernes de abril que Ucrania repatrió a 193 prisioneros de guerra en un intercambio con Rusia.

Indicó que algunos de los repatriados, entre los que se encontraban soldados, guardias fronterizos y policías, presentaban heridas, mientras que otros habían enfrentado cargos penales en Rusia.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy se reúne con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en Yeda, Arabia Saudí, el 24 de abril de 2026. Agencia de Prensa Saudí/Imagen cedida a través de REUTERS
El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy se reúne con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman en Yeda, Arabia Saudí, el 24 de abril de 2026. Agencia de Prensa Saudí/Imagen cedida a través de REUTERS

El intercambio forma parte de los esfuerzos continuos para repatriar a los prisioneros capturados durante la guerra, en la que miles de soldados de ambos bandos han sido capturados desde que Rusia inició la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.

La reunión en Yeda entre Volodimir Zelensky y el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman Al Saud marcó, según el presidente ucraniano, un avance estratégico para fortalecer la cooperación bilateral en defensa, energía y alimentación ante el difícil contexto internacional. Al cierre del encuentro, Zelensky expresó: "Contamos con un acuerdo estratégico de seguridad que estamos desarrollando activamente en tres áreas clave“.

Uno de los puntos principales fue la transferencia de experiencia ucraniana en defensa aérea, que, detalló Zelensky, ya forma parte de la agenda bilateral: "La primera es la exportación de la experiencia y las capacidades ucranianas en defensa aérea“, puntualizó el presidente ucraniano respecto a la prioridad compartida.

La cooperación energética emergió como eje para mejorar la resistencia de Ucrania frente a la adversidad actual. Al respecto, Zelensky reforzó que "La segunda es la cooperación energética, que fortalece la resiliencia de Ucrania en estos tiempos difíciles“.

Prisioneros de guerra ucranianos posan para una fotografía tras un intercambio, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en un lugar desconocido de Ucrania, el 24 de abril de 2026. REUTERS/Anatolii Stepanov
Prisioneros de guerra ucranianos posan para una fotografía tras un intercambio, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en un lugar desconocido de Ucrania, el 24 de abril de 2026. REUTERS/Anatolii Stepanov

Además, el mandatario señaló que la seguridad alimentaria fue otro de los compromisos adquiridos y que ambas delegaciones han definido tareas específicas: "La tercera es la seguridad alimentaria... Hemos asignado tareas a nuestros equipos y espero su pronta y completa implementación“.

Zelensky remarcó la importancia de esta clase de alianzas en el escenario internacional actual, diciendo: "Ahora, cuando las relaciones internacionales se encuentran significativamente desestabilizadas, este tipo de colaboración bilateral es precisamente lo que restablece la confianza“.

En relación con la geopolítica regional, el líder ucraniano informó sobre el diálogo mantenido: "También intercambiamos evaluaciones sobre la situación en Oriente Medio y el Golfo. Esperamos una mayor seguridad y estamos contribuyendo a lograrla“.

(Con información de EFE y Reuters)

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