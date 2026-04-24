Adiós a múltiples contraseñas: Meta centraliza el inicio de sesión de WhatsApp, Instagram y Facebook

Meta actualiza su centro de cuentas para centralizar el inicio de sesión en sus plataformas y dispositivos.

Meta anunció una actualización de su Centro de Cuentas que permitirá unificar el inicio de sesión en sus principales plataformas, incluyendo WhatsApp, Instagram, Facebook y Threads. El cambio busca simplificar la forma en que los usuarios acceden y gestionan sus perfiles, eliminando la necesidad de iniciar sesión por separado en cada aplicación.

La nueva función se implementará de manera progresiva a lo largo del año y permitirá centralizar tanto las cuentas como los dispositivos asociados en un único panel. Esto incluye no solo las apps móviles, sino también otros productos del ecosistema, como las gafas inteligentes de la compañía. Con esta integración, los usuarios podrán administrar toda su actividad digital desde un solo lugar.

Según explicó la empresa en un comunicado, el objetivo es facilitar la experiencia en un entorno donde cada vez existen más formas de interactuar dentro de sus servicios. La centralización permitirá visualizar todas las cuentas vinculadas, cambiar configuraciones y gestionar accesos sin tener que navegar entre distintas plataformas.

Meta actualiza su centro de cuentas. (Meta)

Uno de los cambios más relevantes es la posibilidad de utilizar una única contraseña para acceder a todas las aplicaciones. Además, Meta permitirá registrarse en nuevos servicios utilizando la información de una cuenta ya existente, lo que evita tener que crear perfiles desde cero. Esta funcionalidad apunta a reducir la fricción en el uso diario y acelerar el acceso a nuevas herramientas dentro del ecosistema.

En el caso de WhatsApp, la integración será opcional. Los usuarios podrán decidir si desean vincular su cuenta al Centro de Cuentas o mantenerla independiente. La compañía aclaró que esta decisión no afectará la experiencia habitual dentro de la aplicación, lo que busca responder a preocupaciones sobre privacidad y control.

Otro aspecto clave de la actualización es el impulso a métodos de autenticación más seguros. Meta promueve el uso de claves de acceso, una alternativa a las contraseñas tradicionales que permite iniciar sesión mediante reconocimiento facial, huella dactilar o la clave del dispositivo. Estas credenciales estarán disponibles en todas las plataformas vinculadas, lo que refuerza la seguridad sin complicar el acceso.

Meta te permitirá usar una sola contraseña para tus cuentas de WhatsApp, Instagram y Facebook. (Meta)

La empresa también aseguró que sus sistemas de protección operan de forma continua para detectar actividades sospechosas y prevenir accesos no autorizados. La centralización, en este sentido, no solo apunta a la comodidad, sino también a mejorar el control sobre la seguridad de las cuentas.

En paralelo, Meta anunció cambios en las herramientas de supervisión familiar. Ahora, los padres podrán gestionar de manera más sencilla las cuentas que administran desde un mismo panel, incluyendo la posibilidad de revisar los temas de las conversaciones que sus hijos mantienen con sistemas de inteligencia artificial dentro de Facebook e Instagram. Esta función busca ofrecer mayor visibilidad y control en entornos digitales cada vez más complejos.

La actualización del Centro de Cuentas refleja una tendencia más amplia en la industria tecnológica: integrar servicios y simplificar el acceso en ecosistemas cada vez más amplios. A medida que las plataformas suman funciones y dispositivos, la gestión unificada se convierte en una herramienta clave para mejorar la experiencia del usuario.

Meta asegura que tu centro de inicio de sesión es totalmente segura. (Meta)

Con este movimiento, Meta refuerza su estrategia de conectar todos sus productos bajo una misma infraestructura, facilitando tanto el uso cotidiano como la administración de la identidad digital. A medida que avance el despliegue, se espera que más usuarios puedan acceder a estas funciones y evaluar su impacto en la forma en que interactúan con las aplicaciones de la compañía.