Crimen y Justicia

Video: así detuvieron a tres ladrones con antecedentes que habían entrado a robar en una casa de Tigre

El asalto ocurrió mientras el dueño de la vivienda no estaba. Gracias a una rápida investigación, cada uno de los sospechosos fue arrestado en distintas localidades del conurbano bonaerense

Guardar
Así fue el momento del robo y la detención de los sospechosos

Una banda de tres delincuentes fue detenida apenas horas después de haber asaltado una casa en el partido bonaerense de Tigre. Cada uno de los sospechoso fue arrestado en distintas localidades del conurbano bonaerense.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el robo, bajo la modalidad “escruche”, ocurrió este jueves en una propiedad ubicada en la calle Madero. Allí, el dueño -un hombre de 37 años- constató al regresar a su domicilio que desconocidos habían violentado la reja de la puerta balcón para ingresar y sustraerle dinero y otras pertenencias.

Tras la denuncia, el Personal del Comando de Patrulla Tigre intervino y solicitó la presencia de peritos en el lugar.

ladrones robaron casa en tigre y los detuvieron
Los elementos que les incautaron

Casi de inmediato, la Policía inició tareas de campo, trabajo encubierto y análisis de material fílmico municipal y privado, permitiendo identificar a los presuntos autores y el vehículo involucrado: un Ford Focus de color azul.

Poco tiempo después, en el partido de Malvinas Argentinas, se interceptó el auto detuvieron a Brian Aran Acuña, un hombre de 33 años. Le incautaron el vehículo, prendas de vestir, herramientas como un corta candados y un criquet, entre otras, además de distintos elementos de interés para la causa.

ladrones robaron casa en tigre y los detuvieron
Las detenciones se concretaron hoy y les incautaron una gran canitdad de herramientas

A partir de la detención, se allanaron de urgencia cuatro domicilios en José C. Paz y Moreno, donde se logró la detención de Claudio Gabriel Spinosa, de 30 años y Marcelo Javier Machuca, de 36. Se incautaron dinero, ropas presuntamente usadas en el robo, herramientas de fuerza, electrodomésticos y otro vehículo.

Los antecedentes de los delincuentes

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, Acuña posee antecedentes por amenazas, en una causa del 31 de octubre de 2023 que tramita en la UFI Nº 20 Malvinas, otra por hurto del 13 de marzo de 2024 en la UFI Nº 2 Ituzaingó, y robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, cometido 10 de enero de 2011.

ladrones robaron casa en tigre y los detuvieron
Uno de los autos incautados

Machuca cuenta con antecedentes por robo calificado, del 29 de enero de 2010 en UFI Nº19 San Martín, tentativa de robo, cometido el 28 de abril de 2017 y co una causa abierta en la UFI de Flagrancia San Isidro y robo agravado cometido el 13 de diciembre de 2017, en una investigación a cargo de la UFIJ de Quilmes.

ladrones robaron casa en tigre y los detuvieron
Las cámaras captaron uno de los autos

Machuca recuperó la libertad el 17 de agosto de 2021, aunque nuevamente fue imputado por robo agravado y robo con arma el 7 de marzo de 2022 en UFI Nº23 de Malvinas Argentinas. Pese a eso, recuperó la libertad el 16 de enero de 2026 y ahora volvió a caer.

Spinosa fue registrado por robo agravado y robo agravado en poblado y en banda el 1 de diciembre de 2015, en la UFIJ Nº10 de Mercedes y robo agravado el 5 de septiembre de 2017, en la UFI Nº 18 Malvinas Argentinas. Había recuperado la libertad el 14 de julio de 2021.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Rincón del Milberg y la UFI de Tigre Centro, a cargo del fiscla Sebastián Fitipaldi. Según las fuentes consultadas por Infobae, la investigación permitió identificar rápidamente a los responsables del robo y proceder a su detención, además de recuperar parte de los bienes sustraídos y herramientas utilizadas en el hecho.

Temas Relacionados

Tigreroboúltimas noticiasescrucheInseguridad

Últimas Noticias

Amenazaron con una jeringa a una inspectora de tránsito durante un operativo de control

El ataque ocurrió cuando la funcionaria gestionaba la remoción de un vehículo mal estacionado. El video

Amenazaron con una jeringa a una inspectora de tránsito durante un operativo de control

Detuvieron a un hombre por amenazar de muerte al periodista Luis Ventura

El sospechoso tiene 26 años y fue arrestado en San Nicolás. El operativo estuvo a cargo de la Policía Bonaerense

Detuvieron a un hombre por amenazar de muerte al periodista Luis Ventura

Entre Ríos aclaró que el lote de fentanilo investigado no fue comprado ni dispensado por el hospital San Roque

Esta semana hubo un procedimiento en el Hospital Materno Infantil en el marco de una causa federal por tráfico de estupefacientes, sin embargo no hay registros de que los medicamentos investigados hayan pasado por esa institución

Entre Ríos aclaró que el lote de fentanilo investigado no fue comprado ni dispensado por el hospital San Roque

Detuvieron a un concejal de La Libertad Avanza por circular con un auto con pedido de captura

Se trata de Eugenio Esteban Fernández, de 57 años, integrante del Concejo Deliberante de Presidente Perón. El vehículo quedó secuestrado

Detuvieron a un concejal de La Libertad Avanza por circular con un auto con pedido de captura

Jury a los fiscales del caso Dalmasso: declara la ex amante de Macarrón, un vecino y el empersario apuntado por la familia

El proceso se reanudó este viernes a las 10:30. Para la jornada también está previsto que testifiquen más peritos

Jury a los fiscales del caso Dalmasso: declara la ex amante de Macarrón, un vecino y el empersario apuntado por la familia
DEPORTES
Escalofriante asesinato de un ex futbolista en Italia: le clavaron un destornillador en el cuello

Escalofriante asesinato de un ex futbolista en Italia: le clavaron un destornillador en el cuello

Italia apuesta por la disciplina para reconstruir su selección tras la nueva eliminación del Mundial

Liverpool hace historia y conquista 60 estadios en la Premier League

Conmoción en el fútbol por la muerte de un ex futbolista de la selección nigeriana: se desplomó en la cancha

El sorprendente giro del Leicester City: cómo el campeón de la Premier League terminó al borde del colapso

TELESHOW
Emilia Attias contó cómo la afectaron las exigencias del modelaje a los 14 años: “Me vi hecha un esqueleto y me dio miedo”

Emilia Attias contó cómo la afectaron las exigencias del modelaje a los 14 años: “Me vi hecha un esqueleto y me dio miedo”

Gritos, acusaciones y lágrimas: la feroz disputa entre Brian Sarmiento y Luana Fernández que agitó la casa de Gran Hermano

Mariano Martínez oficializó su romance con una joven cordobesa: caminatas de la mano en la noche porteña

Sabrina Rojas le lanzó un piropo y un reproche en vivo a José "Pepe" Chatruc: "Acá la futura novia"

Yanina Latorre contó por qué nunca va a perdonar a Beto Casella: "No lo voy a soltar"

INFOBAE AMÉRICA

Patricia Ortiz: La ingeniera salvadoreña que mide el “fuego solar” en el regreso de la humanidad a la Luna

Patricia Ortiz: La ingeniera salvadoreña que mide el “fuego solar” en el regreso de la humanidad a la Luna

La CIDH presenta informe anual y profundiza en crisis de derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela durante 2025

Las Fuerzas Armadas de Honduras erradican plantación ilegal de coca en Olancho

Empresas de la capital salvadoreña adoptan teletrabajo y optimizan la logística ante el aumento del costo de los combustibles

Rusia y Ucrania concretaron un nuevo canje de 193 prisioneros de guerra