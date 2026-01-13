Tecno

Apple libera la beta de iOS 26.3: estas son las principales novedades que llegan al iPhone

Aunque se trata de una versión de prueba, Apple apuesta por pulir el rendimiento general del iPhone, corregir fallos detectados y avanzar hacia un ecosistema más abierto y seguro

Apple lanza la beta pública
Apple lanza la beta pública de iOS 26.3 con correcciones en fallos de hardware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple dio un nuevo paso en la evolución de su sistema operativo móvil con el lanzamiento de iOS 26.3 Beta 2, una actualización que, si bien no introduce cambios radicales, sí incorpora mejoras relevantes en rendimiento, conectividad, seguridad y compatibilidad entre plataformas.

La nueva versión de prueba ya está disponible para desarrolladores y usuarios inscritos en el programa beta de iPhone, y prepara el terreno para funciones más profundas que llegarán en los próximos meses al ecosistema iPhone.

La beta de iOS 26.3 se presenta como una actualización de consolidación. Apple apunta a pulir la experiencia diaria, corregir fallos detectados en versiones anteriores y sentar las bases para futuras integraciones, especialmente en materia de inteligencia artificial y apertura del sistema, en un contexto marcado por las exigencias regulatorias y la competencia tecnológica.

Apple busca estabilicar su sistema
Apple busca estabilicar su sistema iOS 26 con nuevos parches. (Composición Infobae: Europa Press / forums.macrumors.com)

Una beta enfocada en estabilidad y conectividad

La segunda beta de iOS 26.3 llega tras casi un mes de pruebas con la primera versión y se identifica con el número de compilación 23D5103D. El tamaño de la descarga varía de forma considerable según el modelo de iPhone: en equipos recientes como el iPhone 17 Pro Max ronda los 4,75 GB, mientras que en otros dispositivos puede superar los 10 GB.

Uno de los cambios técnicos más importantes es la actualización del módem, orientada a mejorar la estabilidad de las conexiones inalámbricas. Apple busca reducir cortes en WiFi, optimizar el uso de redes móviles y ofrecer una experiencia más consistente en escenarios de alta demanda, como videollamadas, juegos en línea o transmisión de contenido.

En paralelo, la compañía eliminó en algunos mercados la función de Reenvío de notificaciones, que en la beta anterior permitía enviar alertas a dispositivos de terceros, como relojes con Wear OS. Todo indica que esta característica quedará limitada a la Unión Europea, en respuesta a regulaciones específicas sobre interoperabilidad.

El nuevo parche de iOS
El nuevo parche de iOS 26.3 busca corregir algunos errores. (Imagen ilustrativa)

Transferencia de datos más simple entre iPhone y Android

Uno de los cambios más visibles para los usuarios es la mejora en la migración de datos entre dispositivos iPhone y Android. Con iOS 26.3, Apple simplifica el proceso: basta con colocar ambos teléfonos cerca para transferir fotos, mensajes, contactos, contraseñas y aplicaciones, sin necesidad de descargar apps adicionales.

Eso sí, la compañía mantiene restricciones sobre información sensible. Datos de Salud, notas protegidas y otros contenidos cifrados no se transfieren, reforzando el enfoque de privacidad que caracteriza al sistema. Esta mejora responde tanto a una demanda histórica de los usuarios como a la presión normativa en Europa, que obliga a Apple a flexibilizar su ecosistema.

Cambios visuales y nuevas capas de seguridad

En el apartado visual, iOS 26.3 reorganiza las categorías de fondos de pantalla. Las secciones de meteorología y astronomía ahora aparecen separadas, lo que facilita la personalización del iPhone. Además, la vista del tiempo a pantalla completa incorpora una sección dedicada con tres configuraciones predeterminadas, pensadas para un acceso más rápido.

La beta pública de iOS
La beta pública de iOS 26.3 no implementa grandes cambios.

En materia de seguridad, Apple comienza a probar un nuevo sistema de “Mejoras de seguridad en segundo plano”. Se trata de un mecanismo que permitirá aplicar parches críticos sin necesidad de instalar una actualización completa del sistema operativo.

Aunque en esta beta aún no se incluyen correcciones reales mediante este método, marca un cambio importante en la forma en que Apple planea gestionar la protección del sistema entre versiones mayores.

Inteligencia artificial y el futuro de Siri

Aunque no se activa de forma plena en iOS 26.3, esta beta es clave para el futuro de Siri. Apple confirmó su alianza con Google para integrar el modelo de inteligencia artificial Gemini en su asistente virtual. El objetivo es ofrecer una Siri más contextual, capaz de entender mejor al usuario y ejecutar tareas complejas.

Se espera que en la
Se espera que en la versión oficial de iOS 26.3 se integre Gemini a Siri. (Foto: ZDNET)

Las funciones más avanzadas llegarán con iOS 26.4, pero esta versión de prueba ya sienta las bases técnicas para esa evolución, manteniendo el procesamiento local y en la nube privada como pilares de la privacidad.

Correcciones y rendimiento general

Como es habitual en las versiones “.3”, gran parte del trabajo se concentra en la estabilidad. Apple corrigió errores en la cámara, como bloqueos del flash y tonos azulados, mejoró la saturación de los fondos de pantalla y optimizó AirDrop, especialmente al compartir archivos con dispositivos Android como los Pixel.

También se reportan animaciones más fluidas y una respuesta general más rápida del sistema. Algunos usuarios notaron un leve calentamiento tras la instalación, algo normal mientras se completan procesos internos. En cuanto a la batería, no se observan cambios significativos frente a iOS 26.2, aunque el impacto real se evaluará con el uso prolongado.

iOS 26 es el último
iOS 26 es el último sistema operativo para los teléfonos iPhone. (applesfera.com)

Lo que viene

Apple no publicó un listado completo de cambios, por lo que podrían aparecer nuevas funciones en los próximos días. Se espera que la beta 3 de iOS 26.3 llegue en las próximas semanas y que la versión final se libere entre finales de enero y comienzos de febrero.

En paralelo, la compañía avanza con actualizaciones para iPadOS, macOS, watchOS y visionOS, reforzando la integración entre dispositivos.

