Las sanciones de Estados Unidos al régimen cubano impulsan la salida de compañías extranjeras de la isla

Fotografía de archivo de un hotel de la cadena española Meliá en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa)

La presión de Washington está acelerando la retirada de empresas extranjeras de Cuba: tras una compañía minera y grupos hoteleros, ahora es un banco el que suspendió sus transacciones con la isla, lo que conlleva el cese de los pagos con tarjetas Visa y Mastercard.

El Banco Central de Cuba informó este miércoles que las operaciones de pago con las tarjetas Visa y Mastercard quedarán suspendidas en el país a partir del sábado, después de que un banco extranjero cesara, bajo presión de Washington, su relación con Fincimex, brazo financiero del conglomerado económico-militar Gaesa, sancionado por EEUU.

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“Con fecha 2 de junio se ha recibido comunicación del banco extranjero, procesador de las operaciones que se realizan en Cuba utilizando tarjetas Visa y Mastercard, de interrumpir su relación con Fincimex S.A.”, señaló el Banco Central de Cuba en un comunicado.

“Dicha interrupción se relaciona directamente con la orden ejecutiva (...) emitida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como parte de su estrategia de asfixia”, añadió el banco.

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Las operaciones de pago con las tarjetas Visa y Mastercard quedarán suspendidas en Cuba a partir del sábado (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Trump, que impone desde enero un bloqueo petrolero a Cuba, firmó el 1 de mayo un decreto presidencial que refuerza las sanciones contra La Habana, reiterando que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de la costa de Florida, representa “una amenaza extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Como parte de su política de “máxima presión”, Washington ha puesto su mira en el Grupo de Administración de Empresas S.A. (Gaesa), un conglomerado vinculado a las fuerzas armadas cubanas que controla importantes sectores de la economía de ese país.

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El gobierno de Trump acusa a las autoridades del régimen de Cuba de tratar de sortear el bloqueo comercial que rige desde 1962 y de conseguir divisas extranjeras a través del grupo, así como de usarlo como herramienta para la corrupción.

En correspondencia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) estableció el viernes como fecha límite para que las empresas extranjeras que tienen negocios con Gaesa reajusten sus operaciones o enfrenten las sanciones de Washington.

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Las medidas pueden implicar dificultades para acceder al sistema financiero internacional o realizar transacciones, la prohibición de que los bancos trabajen con estas empresas o la congelación de activos.

Pescadores con balsas improvisadas pasan frente al hotel Paseo del Prado, de la cadena canadiense Blue Diamond, en La Habana, el martes 2 de junio de 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)

El impacto de la medida

La cadena española de hoteles Meliá anunció este miércoles que cesará sus operaciones en 15 hoteles que gestiona en Cuba junto con Gaesa.

“Ante los acontecimientos y circunstancias que van sucediendo en el contexto geopolítico social, legal y económico de la República de Cuba”, Meliá informó en un comunicado que “ha adoptado la decisión de concluir de forma inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización” de estos hoteles en la isla.

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Meliá se unió así a la cadena hotelera española Iberostar y a la canadiense Blue Diamond, que anunciaron en días pasados que cesaban parcial o totalmente sus operaciones turísticas en Cuba.

En el caso de Iberostar, dejó de administrar 12 hoteles, aunque, al igual que Meliá, continuará operando otros hoteles en la isla en asociación con el Ministerio del Turismo.

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Iberostar y Meliá fueron las primeras cadenas hoteleras españolas en llegar a Cuba, después que la isla se abriera al turismo internacional para salir de la crisis provocada por la caída del bloque soviético en 1991. El grupo canadiense Blue Diamond también anunció esta semana que cesaba sus operaciones en Cuba.

Un automóvil clásico pasa frente al hotel Paseo del Prado, que forma parte de la cadena canadiense Blue Diamond Resort, en La Habana, Cuba, el 2 de junio de 2026 (REUTERS/Norlys Pérez)

A mediados de mayo, la naviera francesa CMA CGM y la alemana Hapag-Lloyd suspendieron “temporalmente” sus reservas de carga a Cuba debido a la orden ejecutiva estadounidense.

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Un portavoz de Hapag-Lloyd declaró a la agencia de noticias AFP el miércoles que la compañía seguía analizando las consecuencias de las sanciones estadounidenses anunciadas recientemente.

Dentro del sector de la minería, también en el radar de Washington, la canadiense Sherritt se convirtió el pasado 7 de mayo en la primera compañía extranjera en anunciar que abandonaba Cuba, donde extraía níquel y cobalto desde la década de 1990 a través de una empresa mixta.

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“El impacto para la economía cubana de la salida de todas estas compañías internacionales en el corto plazo es devastador”, declaró a la AFP el economista y consultor cubano Daniel Torralbas. “Esto ubica al 2026 como el peor año en la historia económica de Cuba en los últimos 70”, apuntó.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, firme opositor del régimen de La Habana, acusó hace dos semanas a los líderes cubanos de robo y corrupción a través de Gaesa, una empresa que, según el Departamento de Estado, posee activos por valor de 18.000 millones de dólares y controla hasta el 70% de la economía de la isla.

La naviera francesa CMA CGM (foto) y la alemana Hapag-Lloyd suspendieron “temporalmente” sus reservas de carga a Cuba debido a la orden ejecutiva estadounidense (Europa Press/Archivo)

La hotelera indonesia Archipielago International aplazó la decisión de un regreso a Cuba

Por su parte, la cadena indonesia Archipelago International, reconocida como el grupo hotelero más grande del Sudeste Asiático, ya figura entre las empresas del sector que han abandonado total o parcialmente Cuba en la última semana.

Según declaraciones a la agencia EFE, la compañía esperará “a ver qué sucede” antes de considerar un posible regreso a la isla.

El director de comunicaciones del grupo, Sari Purbaningrum, afirmó que la “situación global es incierta por ahora”, por lo que la empresa mantendrá la espera antes de tomar una decisión sobre su retorno.

Archipelago International, responsable de proyectos como el Grand Aston en el Malecón habanero, cesó la gestión de los seis hoteles que operaba en Cuba el miércoles. Así, se sumó a la salida de las mencionadas cadenas españolas Meliá e Iberostar y de la canadiense Blue Diamond, que fue la primera en tomar esa medida.

Estas decisiones se relacionan de forma directa con la Orden Ejecutiva estadounidense del 1 de mayo, que establece sanciones para personas y empresas con negocios en La Habana.

Este jueves, las principales plataformas de viajes no permitían reservar habitaciones en ninguno de los seis hoteles que la compañía gestionaba en la isla hasta el día anterior. Varias páginas web también presentaban errores al intentar acceder a ellas.

Un bicitaxi pasa frente al Hotel Inglaterra, de la cadena hotelera canadiense Blue Diamond, en La Habana, el 1 de junio de 2026 (ADALBERTO ROQUE/AFP)

Archipelago International ingresó al mercado cubano en 2017, tras consolidar su negocio durante dos décadas, principalmente en el mercado local. Su primer proyecto fue el Grand Aston Varadero Resort, en el centro de la ciudad turística de Varadero.

La cadena fue fundada en Indonesia en 1997, con dos hoteles iniciales: uno en Yakarta y otro en Bali, ambos bajo la marca Aston. En 2013, la empresa matriz adoptó el nombre actual de Archipelago International.

El grupo, según su página web, es de propiedad privada y cuenta con más de 45.000 habitaciones y residencias en más de 200 ubicaciones en el Sudeste Asiático, el Caribe, Oriente Medio y Oceanía.

Antes de su salida de Cuba, Archipelago International gestionaba seis hoteles en la isla, entre ellos Grand Aston Cayo Las Brujas, Aston Panorama Hotel y Aston Costa Verde Beach Resort.

Entre enero y abril, Cuba recibió solo 328.608 turistas internacionales, lo que representa una caída del 55,8% respecto al mismo periodo del año anterior. En abril, la cifra apenas alcanzó los 30.551 visitantes, según la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).