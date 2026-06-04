16 homicidas siguen libres en Panamá tras la fuga masiva de La Joyita

Los avisos de búsqueda divulgados por las autoridades ofrecen una recompensa de $500 por cada prófugo localizado. Infobae

Más de 48 horas después de la fuga masiva registrada en la cárcel La Joyita, las autoridades panameñas comenzaron a divulgar los avisos de búsqueda de decenas de reclusos que permanecen prófugos.

Entre los hombres cuya captura aún es requerida figuran presuntos homicidas, pandilleros, narcotraficantes, ladrones e incluso un detenido por violación, según la información contenida en los afiches oficiales distribuidos por los estamentos de seguridad.

Una revisión de los primeros 38 avisos de búsqueda divulgados por las autoridades revela que al menos 16 de los evadidos estaban vinculados a delitos de homicidio, convirtiendo este grupo en el de mayor peso dentro de los prófugos identificados.

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A ellos se suman 10 personas relacionadas con delitos de drogas, cinco vinculadas a robos y hurtos, tres por pandillerismo, tres por posesión ilícita de armas de fuego y un detenido por el delito de violación.

La publicación de los rostros de los prófugos ocurrió más de 48 horas después de la fuga masiva registrada en La Joyita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso del único prófugo identificado en los avisos por delitos sexuales ha llamado particularmente la atención. Se trata de Carlos Alfonso Villar Meneses, requerido por violación, uno de los nombres incluidos en los carteles de recompensa difundidos por las autoridades. Cada uno de los avisos ofrece $500 por información que permita ubicar y capturar a los evadidos.

La divulgación de los rostros y antecedentes de los prófugos se produjo más de dos días después de que 195 privados de libertad escaparan durante los disturbios registrados en el complejo penitenciario ubicado en Las Garzas, al este de la capital panameña. Durante ese período, la población desconocía quiénes eran los evadidos y cuáles eran los delitos por los que permanecían detenidos.

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Como parte de las primeras acciones adoptadas tras el motín, el Ministerio de Gobierno anunció investigaciones internas para determinar posibles responsabilidades administrativas y operativas, mientras que la Policía Nacional activó operativos de búsqueda a nivel nacional con apoyo del Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio de Protección Institucional.

Las autoridades también comenzaron a divulgar los afiches de recompensa y reforzaron la vigilancia en terminales de transporte, estaciones del Metro de Panamá y principales vías de acceso al interior del país.

Algunos de los evadidos fueron ubicados lejos del centro penitenciario, incluyendo capturas reportadas en estaciones del Metro de Panamá y zonas costeras del país. EFE

Sin embargo, las medidas no han logrado contener las críticas ciudadanas. En redes sociales se multiplicaron los cuestionamientos por la magnitud de la fuga y por el tiempo que tomó divulgar la identidad de los prófugos.

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Numerosos usuarios han pedido cambios más drásticos dentro del sistema penitenciario e incluso la renuncia o destitución de altos funcionarios responsables de la seguridad y administración carcelaria, al considerar que la evasión de 195 privados de libertad constituye una de las mayores fallas de seguridad registradas en los últimos años.

Tras la masiva fuga de 195 reclusos en el Centro Penitenciario La Joyita, la Policía Nacional de Panamá designó al comisionado Basilio Sánchez como el nuevo director nacional de Seguridad Penitenciaria.

La fuga se convirtió en uno de los episodios más graves registrados en el sistema penitenciario panameño en la última década. Aunque las autoridades han informado la recaptura de 123 reclusos, otros 72 permanecen prófugos mientras continúan los operativos de búsqueda desplegados por más de 1,200 unidades de seguridad.

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La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó que se abrirán investigaciones para determinar posibles responsabilidades administrativas y operativas tras la fuga masiva registrada en La Joyita. Cortesía

Los reportes conocidos durante las últimas horas muestran que algunos de los evadidos lograron desplazarse considerablemente lejos de La Joyita pese al amplio operativo. Entre los casos reportados figuran capturas realizadas en estaciones del Metro de Panamá, lo que evidencia que algunos reclusos consiguieron movilizarse dentro de la ciudad utilizando el sistema de transporte público.

A ello se suma el caso de uno de los prófugos que, según reportes periodísticos, decidió entregarse voluntariamente en el sector de playas del Pacífico. El hecho sugiere que algunos evadidos lograron abandonar el área metropolitana y desplazarse decenas de kilómetros antes de ser ubicados o decidir entregarse a las autoridades.

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La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, han reconocido que continúan las investigaciones para determinar cómo un número tan elevado de privados de libertad logró abandonar el penal.

Hasta el momento no se ha explicado públicamente si existieron fallas en los sistemas de seguridad, errores operativos o posibles actos de complicidad que facilitaran la evasión.

Entre los prófugos identificados figuran personas vinculadas a homicidios, narcotráfico, pandillerismo, robos y delitos sexuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades también investigan los hechos violentos ocurridos durante el motín, que dejaron tres personas fallecidas y varios heridos. Entre los lesionados figuran seis privados de libertad y tres miembros de la Policía Nacional. Uno de los agentes incluso fue retenido temporalmente dentro de uno de los pabellones antes de ser liberado.

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La crisis ocurre en medio de los problemas estructurales que enfrenta el sistema penitenciario panameño. Según cifras oficiales al 30 de abril de 2026, La Joyita alberga 4,788 internos pese a tener capacidad para 2,837, una sobrepoblación de 1,951 reclusos. A nivel nacional, Panamá mantiene cerca de 24,000 privados de libertad y una sobrepoblación penitenciaria cercana al 35%.