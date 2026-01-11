Truco para saber si habrá turbulencias en un vuelo antes de subirse a un avión

La plataforma digital Turbli permite anticipar turbulencias en vuelos mediante datos meteorológicos actualizados antes de despegar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es posible anticipar las turbulencias en un vuelo antes de despegar. Para hacerlo existen herramientas digitales que dan información a los pasajeros, basándose en datos meteorológicos.

A través de la plataforma Turbli, aquellas personas que suelen tener muchos nervios sobre lo que puede pasar en el viaje, tienen la oportunidad de obtener información para prepararse y tratar de tener un traslado tranquilo.

Qué son las turbulencias y por qué se producen

Antes de consultar una previsión, es fundamental entender el fenómeno. Las turbulencias se definen como movimientos irregulares del aire que afectan la estabilidad del avión. Aunque resultan molestas, no representan un peligro para la seguridad de la aeronave. Los aviones comerciales están diseñados para soportarlas y los pilotos cuentan con protocolos para evitarlas o minimizar sus efectos.

Las turbulencias más frecuentes son las ligeras y moderadas, generadas por corrientes de aire, cambios bruscos de temperatura o el viento en las capas superiores de la atmósfera. Una variante especialmente desconcertante para los pasajeros es la turbulencia de aire claro, que no está relacionada con tormentas y resulta difícil de prever a simple vista. Por eso, la industria aérea recurre a modelos meteorológicos cada vez más avanzados para anticipar su aparición.

Las turbulencias aéreas, movimientos irregulares del aire, no representan un peligro para la seguridad de los aviones comerciales.

Cómo saber si en un vuelo va a haber turbulencias

Quienes deseen saber si su vuelo podría atravesar zonas de turbulencia cuentan con la plataforma Turbli, una web que ofrece previsiones basadas en modelos meteorológicos de uso profesional en la aviación.

El pasajero debe ingresar el aeropuerto de origen y el de destino, seleccionar el modelo de avión y elegir la fecha del vuelo, con la opción de consultar para el día presente o el siguiente. Al introducir estos datos, el sistema genera un mapa interactivo que muestra la ruta prevista y utiliza una escala de colores para indicar la intensidad de las turbulencias a diferentes altitudes.

Este método no se limita a un diagnóstico binario de “sí” o “no” habrá turbulencias. La herramienta detalla en qué segmentos de la ruta se espera mayor inestabilidad y clasifica la severidad entre ligera, moderada o intensa. Así, los pasajeros pueden entender por qué un vuelo puede comenzar estable y experimentar movimientos a mitad de trayecto.

El sistema actualiza sus mapas varias veces al día, lo que permite revisar la previsión poco antes del vuelo para obtener una información más precisa.

Turbli ofrece mapas interactivos que muestran la intensidad de las turbulencias en diferentes segmentos y altitudes de la ruta elegida.

Cómo interpretar la previsión de turbulencias

Consultar una previsión de turbulencias es útil para mentalizarse antes de viajar, pero conviene recordar que la atmósfera es dinámica y los pronósticos pueden variar. Los pilotos tienen la capacidad de alterar la ruta o la altitud para evitar las zonas problemáticas, por lo que muchas veces las turbulencias previstas ni siquiera se perciben desde la cabina.

El tipo de avión también influye en la experiencia: las aeronaves más grandes tienden a absorber mejor los movimientos del aire, mientras que en los modelos más pequeños las sacudidas pueden sentirse con mayor intensidad. Por esta razón, dos pasajeros en vuelos diferentes pueden experimentar niveles dispares de turbulencia, aunque la previsión sea similar.

Para quienes desean planificar un viaje con menos sobresaltos, conviene combinar la consulta de la aplicación con una buena organización previa, eligiendo rutas y horarios que favorezcan la estabilidad.

Consejos para viajar más tranquilo

La información sobre turbulencias debe servir para preparar el viaje, no para aumentar la ansiedad. Sentarse cerca de las alas suele ser una recomendación frecuente, ya que en esa zona el movimiento se percibe menos. Mantener el cinturón abrochado siempre que se está sentado es una medida simple que evita sustos innecesarios.

Sentarse cerca de las alas y mantener el cinturón abrochado ayuda a minimizar el impacto de turbulencias durante el vuelo.

La conectividad también juega un papel importante. Si se va a consultar previsiones o mapas meteorológicos en el extranjero, disponer de datos móviles fiables resulta fundamental. Las eSIM se han vuelto populares entre los viajeros, ya que permiten conectarse sin depender del WiFi del aeropuerto ni de tarifas de roaming elevadas.

Al planificar el viaje, descargar aplicaciones para buscar vuelos económicos y ofertas puede resultar útil. Elegir bien los horarios y las rutas contribuye a una experiencia más placentera y reduce la posibilidad de encontrar condiciones climáticas adversas.