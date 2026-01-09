Tecno

Nueva función de WhatsApp cambia la forma en que los usuarios envían y eliminan mensajes

Con esta nueva función, WhatsApp busca dar mayor control sobre la duración de los mensajes sin reemplazar las opciones actuales de 24 horas, 7 días y 90 días

WhatsApp tiene una nueva función
WhatsApp tiene una nueva función en los chats.

WhatsApp avanza en una actualización que introduce un cambio significativo en la forma en que los mensajes permanecen dentro de los chats. La plataforma de mensajería de Meta comenzó a probar un nuevo temporizador ultracorto que permite que los mensajes desaparezcan automáticamente tras solo una hora.

La opción está pensada para contenidos que pierden valor en poco tiempo y que no necesitan quedar almacenados durante un día completo o más. La función se suma al sistema de mensajes temporales ya existente en WhatsApp, que hasta ahora ofrecía plazos mínimos de 24 horas, además de opciones más largas.

Con este nuevo ajuste, la aplicación busca adaptarse a usos cotidianos donde la información compartida es puntual, sensible o de corta vigencia, como códigos de verificación, contraseñas provisorias, direcciones momentáneas o indicaciones específicas que solo son relevantes durante un breve lapso.

WhatsApp permitirá chats con temporizadores
WhatsApp permitirá chats con temporizadores de una hora.

El temporizador de una hora no reemplaza las alternativas actuales, sino que amplía el abanico de opciones disponibles. La idea es ofrecer un control más preciso sobre el tiempo de vida de cada mensaje, sin modificar la dinámica general de uso de la aplicación ni obligar a los usuarios a realizar acciones adicionales para borrar conversaciones manualmente.

Un paso más en la estrategia de privacidad de WhatsApp

La decisión de incorporar temporizadores más cortos responde a un cambio más amplio en las expectativas de los usuarios. En los últimos años, la privacidad dejó de ser un elemento secundario para convertirse en un eje central de la mensajería instantánea. WhatsApp ya cuenta con cifrado de extremo a extremo, pero la empresa identificó que el control sobre la permanencia de los datos es un aspecto cada vez más valorado.

En contextos laborales, educativos y personales, la acumulación de mensajes con información sensible representa un riesgo potencial. Datos que fueron útiles durante unos minutos pueden quedar expuestos durante horas o días sin una razón concreta.

WhatsApp busca convertir la privacidad
WhatsApp busca convertir la privacidad en su principal eje.

El temporizador de una hora apunta a reducir esa exposición de forma automática, sin depender de que el usuario recuerde eliminar el mensaje más tarde.

Además, esta opción se alinea con una tendencia general del sector, donde las plataformas buscan ofrecer herramientas que permitan gestionar no solo qué se comparte, sino también por cuánto tiempo permanece disponible.

Cómo funciona el nuevo temporizador de una hora

El funcionamiento de la función fue diseñado para integrarse de manera sencilla en la experiencia habitual de WhatsApp. El usuario puede activar el temporizador desde el menú de mensajes temporales, tanto en chats individuales como en conversaciones grupales. Una vez seleccionada la opción de una hora, todos los mensajes enviados bajo esa configuración quedan programados para desaparecer automáticamente.

WhatsApp busca que los datos
WhatsApp busca que los datos sensibles se borren en menor tiempo y de manera automática.

El conteo del tiempo comienza desde el momento en que el mensaje es entregado al destinatario, no desde que es leído. Este detalle técnico es relevante, ya que evita inconsistencias asociadas a confirmaciones de lectura desactivadas o a situaciones en las que el receptor no abre el mensaje de inmediato.

Antes de activar el temporizador, WhatsApp muestra avisos claros que informan sobre el funcionamiento de la opción. La aplicación advierte que los mensajes se eliminarán incluso si el destinatario no los llegó a abrir, una medida pensada para evitar malentendidos o pérdidas de información importante.

Advertencias y uso responsable de la función

La compañía fue consciente de que un temporizador tan corto puede generar errores si se utiliza sin atención. Por ese motivo, incorporó mensajes explicativos y recordatorios visuales que indican cuándo un chat tiene activada esta modalidad. El objetivo es que los usuarios comprendan exactamente qué tipo de mensajes están enviando y durante cuánto tiempo estarán disponibles.

En los chats grupales, la advertencia cobra aún mayor importancia. No todos los participantes revisan la aplicación con la misma frecuencia, por lo que WhatsApp deja en claro que la configuración afecta a todos los mensajes enviados bajo ese temporizador, sin excepciones individuales.

WhatsApp implementa nuevas funciones para
WhatsApp implementa nuevas funciones para los chats de sus usuarios.

Estado actual de la función y próximos pasos

Actualmente, el temporizador de una hora se encuentra en fase de pruebas dentro de las versiones beta de WhatsApp para Android y WhatsApp Web. Durante este período, los desarrolladores evalúan su estabilidad, compatibilidad y coherencia con el resto de las configuraciones de privacidad.

El despliegue gradual permite ajustar detalles antes de una implementación general. Según lo observado en estas pruebas, WhatsApp planea extender la función a todos los usuarios en los próximos meses, como parte de una estrategia más amplia para reforzar la seguridad y modernizar la experiencia de uso en un entorno de mensajería cada vez más competitivo.

