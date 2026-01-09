Estos son los nuevos relojes inteligentes presentados en el CES 2026 de Las Vegas

Los nuevos relojes inteligentes reflejan la evolución del sector con propuestas que combinan tecnología avanzada, autonomía extendida y diseño versátil para distintos perfiles de usuarios. (Garmin)

La edición 2026 del Consumer Electronics Show (CES) en Las Vegas dejó comao uno de sus protagonistas a la nueva generación de relojes inteligentes, con lanzamientos que priorizan autonomía, diseño y funciones avanzadas de salud.

El evento sirvió como escenario para la presentación de novedades de marcas consolidadas y el regreso de firmas históricas, en un contexto donde la tecnología vestible demuestra su consolidación más allá del monitoreo deportivo.

Amazfit Active Max

Amazfit Active Max (Amazfit)

En el ámbito de la autonomía extendida y la conectividad, Amazfit llevó a la feria el Active Max, un reloj que, según datos oficiales, puede funcionar hasta 24 días con uso intensivo. El Active Max incorpora una pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas, brillo optimizado para exteriores y una propuesta de 170 modos deportivos. Además, ofrece seguimiento de sueño, medición de estrés, resistencia al agua de 5 ATM y gestión de datos a través de la app Zepp.

El enfoque de Amazfit se centra en la integración eficiente de hardware y software, permitiendo al usuario acceder a información contextualizada y relevante.

Pebble Round 2

Versiones del Pebble Round 2. (Pebble)

Entre las propuestas más destacadas, Pebble sorprendió con el Pebble Round 2, una reinterpretación de su clásico reloj inteligente. Este modelo regresa con un diseño circular delgado, pantalla e-paper y botones físicos, orientado hacia la simplicidad y la autonomía. La compañía asegura que el dispositivo puede alcanzar hasta 14 días de uso continuo, gracias a la eficiencia de su pantalla y a una reducción en la cantidad de sensores integrados.

El Pebble Round 2, que prescinde de funciones como GPS o medición continua de ritmo cardíaco, está pensado para quienes buscan un smartwatch siempre visible, sin depender del cargador a diario. Su precio de lanzamiento será de 200 dólares, con disponibilidad en las próximas semanas.

Tres modelos de Garmin

Garmin Fenix 8 Pro. (Garmin)

Garmin también presentó una línea renovada de dispositivos orientados a usuarios que buscan prestaciones avanzadas en actividades al aire libre y deportes de alto rendimiento.

El fēnix 8 Pro incorpora una pantalla MicroLED ultra brillante y promete mayor eficiencia energética. Este modelo es el primero de la marca en integrar tecnología inReach, que ofrece conectividad satelital (GPS de alta precisión) y LTE, orientado especialmente a quienes entrenan o compiten fuera de áreas con cobertura móvil. La batería puede alcanzar hasta 15 días de funcionamiento.

El Forerunner 970 está diseñado para corredores y triatletas, e incluye mapas mejorados, navegación optimizada, pantalla AMOLED, linterna LED y nuevas métricas de entrenamiento y recuperación, con una autonomía de hasta 6 días con pantalla siempre encendida.

En tanto, el Garmin Venu 4 amplía el enfoque en bienestar y monitoreo de salud integral. Este modelo suma una pantalla AMOLED de alta definición, nuevas funciones para registro de hábitos y seguimiento de estilo de vida, y una batería que puede durar entre 4 y 8 días según la intensidad de uso. La propuesta está dirigida a quienes buscan un reloj que combine salud, personalización y conectividad.

Motorola Moto Watch

Moto Watch. (Motorola)

Otra marca que renovó su apuesta en el segmento fue Motorola, que presentó el Moto Watch, fabricado en colaboración con Polar. El reloj incorpora una esfera de 47 milímetros, corona de acero inoxidable, marco de aluminio y correas intercambiables. Cuenta con pantalla AMOLED, resistencia al agua IP68 (1 ATM) y una batería que puede durar hasta 13 días en uso estándar, o 7 días con pantalla siempre encendida.

En cuanto a tecnología aplicada al deporte, el Moto Watch suma GPS de doble frecuencia y métricas avanzadas de recuperación y sueño. El dispositivo se sincroniza tanto con la aplicación de Motorola como con el ecosistema de Polar, posicionándose como una opción equilibrada entre estética urbana y monitorización deportiva precisa.

Las novedades exhibidas en Las Vegas durante el CES 2026 reflejan el avance de los relojes inteligentes como dispositivos multifunción, con apuestas diferenciadas tanto para deportistas como para usuarios interesados en el monitoreo de salud y la gestión eficiente del día a día.