Qué es el Mirumi, el robot compañía que se volvió tendencia para llevar en el bolso o maleta

A Mirumi companion robot is displayed during CES Unveiled at CES 2026, an annual consumer electronics trade show, in Las Vegas, Nevada, U.S. January 4, 2026. REUTERS/Steve Marcus

Los Mirumi irrumpieron en la escena tras su anuncio en el CES en Las Vegas. Este minirobot japonés, peludo y de ojos saltones, busca ser un nuevo tipo de compañero interactivo, pensado no para resolver tareas concretas ni ofrecer información, sino para generar un vínculo emocional genuino con las personas a través de gestos y movimientos sorprendentes.

Qué es Mirumi, el robot de compañía para llevar en el bolso o maleta

Desarrollado por la empresa japonesa Yukai Engineering, Mirumi redefine el concepto de robot doméstico. A simple vista, su aspecto recuerda a un juguete de diseño: cuerpo compacto, textura suave y unos ojos grandes y expresivos capaces de transmitir curiosidad, timidez o entusiasmo. Sin embargo, su verdadera diferencia radica en el modo en que interactúa con el entorno y las personas.

Mirumi no responde a órdenes de voz ni muestra información digital en pantalla. Tampoco ofrece funciones prácticas como controlar otros dispositivos o informar sobre el clima. Su objetivo principal es establecer una conexión afectiva mediante gestos espontáneos y movimientos naturales, creando así la sensación de una “personalidad” propia.

El minirobot utiliza sensores táctiles y de sonido que le permiten reaccionar al contacto humano y a ruidos cercanos con gestos variados y personalizados. (Yukai Engineering)

Esta orientación lo distingue claramente de asistentes inteligentes tradicionales y lo acerca más al universo de los objetos de colección que buscan generar apego emocional.

Cómo funciona Mirumi: sensores y gestos

El secreto de la interacción de Mirumi está en la combinación de sensores táctiles y de sonido integrados en su estructura. Cuando un usuario acaricia la cabeza del robot o le da pequeñas palmaditas, el dispositivo reacciona con movimientos y gestos que simulan emociones humanas. Estas reacciones incluyen giros de cabeza, inclinaciones, y expresiones faciales que pueden sugerir alegría, curiosidad o incluso vacilación.

A diferencia de otros dispositivos, el robot evita respuestas mecánicas o repetitivas. Un algoritmo interno es responsable de elegir aleatoriamente los gestos y reacciones, lo que contribuye a reforzar la impresión de una entidad viva, atenta y cambiante.

Según indican sus desarrolladores, las reacciones no son idénticas entre sí: el algoritmo selecciona gestos distintos cada vez, evitando la previsibilidad y dotando al robot de una “presencia” única.

Mirumi prioriza la conexión afectiva a través de movimientos naturales y gestos espontáneos, diferenciándose de robots tradicionales enfocados en tareas o entrega de información. ( Yukai Engineering)

Mirumi también puede detectar ruidos cercanos gracias a dos sensores de sonido instalados en su cuerpo. Al percibir una voz o un sonido, el robot gira la cabeza en dirección a la fuente, como si estuviera prestando atención al entorno. Esta capacidad refuerza la experiencia de interacción y hace que la compañía de Mirumi resulte aún más realista y atractiva.

Uno de los rasgos más llamativos de Mirumi es su portabilidad. Equipado con brazos largos y flexibles, el robot puede sujetarse fácilmente a las correas de mochilas, bolsos o carteras. De este modo, acompaña al usuario en sus desplazamientos diarios, convirtiéndose en un compañero silencioso y observador, siempre listo para interactuar con gestos sutiles.

El diseño pequeño y ligero del dispositivo facilita que se convierta en parte del día a día, integrado como un accesorio más. Esta portabilidad, sumada a su aspecto tierno, ha contribuido al fenómeno viral que lo rodea, especialmente entre jóvenes, coleccionistas y amantes de la cultura pop japonesa.

Cuál es la tecnología detrás del robot

Debajo de su pelaje suave y su aspecto entrañable, Mirumi incorpora tecnología de vanguardia. Los sensores táctiles en la cabeza permiten detectar el contacto de la mano humana y diferenciar entre caricias y pequeños golpes, desencadenando así respuestas personalizadas.

Desarrollado por Yukai Engineering, Mirumi destaca por su diseño compacto, textura suave y ojos expresivos que transmiten emociones como timidez, curiosidad y entusiasmo. ( Yukai Engineering)

Además, los servomotores internos son los responsables de los movimientos precisos de la cabeza y los brazos, logrando un efecto natural y fluido. Toda la información captada por los sensores es procesada por un chip integrado, encargado de activar el algoritmo que selecciona los gestos.

Mirumi no depende de cables para funcionar en el día a día. Se recarga mediante un cable USB tipo C y, en línea con su filosofía de comunicación emocional, avisa cuando su batería está baja con un gesto específico de la cabeza. Este pequeño detalle refuerza la impresión de que el robot “comunica” sus necesidades al usuario, sumando un nivel más de interacción.

Según la información disponible en campañas de financiamiento colectivo como Kickstarter, Mirumi estará disponible en colores gris, rosa y marfil, con un precio de aproximadamente 114 dólares y una fecha de entrega estimada para abril de 2026.