Cómo es la nueva TV que usa IA para ‘convertirse’ en un cuadro y decorar tu casa

Amazon presentó en el CES 2026 su nueva línea de televisores Ember, diseñados para combinar inteligencia artificial y funciones decorativas

La gama Amazon Ember debutó
La gama Amazon Ember debutó en Las Vegas como la apuesta de la compañía para transformar el televisor en una pieza decorativa. (Amazon)

Amazon eligió el CES 2026 en Las Vegas para presentar una nueva generación de televisores capaces de emplear inteligencia artificial y transformarse en piezas decorativas cuando no están en uso. Se trata de la gama Amazon Ember.

La serie Amazon Ember busca competir con modelos como The Frame de Samsung, al ofrecer televisores 4K que muestran obras de arte y fotografías en pantalla cuando permanecen apagados.

Detalles del Ember Artline

El modelo Ember Artline está pensado como un televisor de estilo de vida para cualquier habitación. Este dispositivo incorpora una pantalla QLED con resolución 4K, soporte para Dolby Vision, HDR10+ y conectividad WiFi 6. También integra micrófonos de campo lejano para interactuar con Alexa y la tecnología Omnisense, que activa la Experiencia Ambiental al detectar la presencia o ausencia de personas en la habitación.

Ember Artline integra inteligencia artificial
Ember Artline integra inteligencia artificial para recomendar imágenes en pantalla según el entorno donde se ubica el dispositivo. (Amazon)

Ember Artline ofrece acceso a más de 2.000 obras de arte gratuitas para desplegar en pantalla y una función impulsada por inteligencia artificial que recomienda imágenes basándose en fotografías del espacio donde se ubique el televisor. El paquete incluye marcos magnéticos de varios colores, permitiendo que se asemeje a un cuadro de galería.

Al igual que otros modelos pensados para la exhibición de arte, la pantalla del Ember Artline emplea un recubrimiento mate para disminuir reflejos. Esta característica puede afectar la calidad de imagen al ver películas, series o videojuegos, ya que estos modelos no priorizan la reproducción de colores intensos o negros profundos, ni ofrecen frecuencias de actualización elevadas.

Los televisores Ember Artline saldrán a la venta a mediados de 2026 en tamaños de 55 y 65 pulgadas, con precios a partir de USD 899. Su comercialización inicial abarcará Estados Unidos, Canadá, Alemania y Reino Unido. Hasta el momento, Amazon no ha confirmado su llegada a España, México u otros países de América Latina.

El televisor incluye más de
El televisor incluye más de 2.000 obras de arte gratuitas y marcos magnéticos para simular un cuadro de galería. (Amazon)

Actualización de la interfaz de usuario de Fire TV

Además de presentar la nueva gama de televisores, Amazon anunció una renovación en la interfaz de usuario de Fire TV. El rediseño incorpora esquinas redondeadas, degradados y ajustes en la tipografía, con una navegación hasta un 30% más rápida. Según la compañía, el objetivo es ofrecer una experiencia más limpia, rápida y mejor organizada, permitiendo que los usuarios pasen menos tiempo buscando y más tiempo viendo.

El sistema permite fijar hasta 20 aplicaciones en pantalla y otorga acceso rápido a funciones como Juegos, Arte, Fotos o la Experiencia Ambiental mediante el botón de Menú del mando a distancia. Además, al mantener presionado el botón Home, se habilita un panel de ajustes rápidos para audio, pantalla o dispositivos inteligentes.

También se ha introducido recomendaciones más precisas a través de Alexa+, que ahora participa en la navegación mediante conversaciones: sugiere títulos en función del historial y las preferencias del usuario.

La nueva interfaz de Fire
La nueva interfaz de Fire TV promete una navegación más ágil y acceso rápido a funciones como Juegos y la Experiencia Ambiental. (Europa Press)

La actualización de Fire TV estará disponible en los modelos Fire TV Series 2, 4-Series y Omni QLED Series, así como en televisores fabricados por HiSense, Panasonic, TCL y Xiaomi. Los primeros dispositivos en recibir la actualización serán los Fire TV Stick 4K Plus, Fire TV Stick 4K Max y la serie Fire TV Omni Mini-LED, mientras que el resto la incorporará hacia finales de la primavera de 2026.

