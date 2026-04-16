Lo jóvenes dan vida a lo retro: la música en CD y vinilo lucha contra el dominio del streaming

El resurgimiento del vinilo y el CD entre jóvenes desafía la hegemonía del streaming musical en la era digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En plena era digital, donde el acceso a millones de canciones parece ilimitado y la música fluye en un incesante torrente de datos, los formatos analógicos como el vinilo y el CD resurgen con fuerza, conquistando a nuevas generaciones que buscan algo más allá de la inmediatez del streaming.

Este fenómeno, lejos de ser una simple moda pasajera, revela cambios profundos en la forma de consumir cultura y en la relación que los oyentes mantienen con la música.

En particular, los jóvenes están redescubriendo el valor de manipular un objeto físico, de coleccionar portadas y de interactuar con la música de una manera que las plataformas digitales no pueden replicar.

Cómo las nuevas generaciones están escuchando música

En los últimos meses, el auge de soportes físicos como vinilos, CDs e incluso casetes se ha intensificado entre adolescentes y jóvenes adultos. No se trata solo de escuchar música, sino de vivirla a través de objetos concretos que exigen tiempo, atención y cierto ritual. Según datos de Promusicae, las ventas de vinilos en España crecieron un 30% en 2025, mientras que el CD, lejos de desaparecer, experimentó un incremento del 9,1%.

Los jóvenes priorizan la experiencia sensorial y emocional de manipular discos físicos sobre la inmediatez de las plataformas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este regreso es parte de la tendencia del “physical media”, que abarca no solo música, sino también cámaras digitales, consolas retro y otros dispositivos que parecían relegados al pasado. Muchos jóvenes incorporan estos formatos a su vida cotidiana, a veces reutilizando objetos familiares, otras veces adquiriendo ediciones nuevas de álbumes clásicos o contemporáneos.

La motivación va más allá de la estética retro o la nostalgia. El contacto físico con los discos, la posibilidad de leer los créditos en un folleto, de observar el diseño de una portada, o de girar el vinilo y colocarlo en el tocadiscos, introduce una dimensión sensorial y emocional que el streaming rara vez ofrece.

Qué buscan los jóvenes en la música análoga

Durante años, escuchar música implicaba tener un objeto físico: un vinilo, un CD o una cinta. Estos soportes no solo llenaban estanterías, también exigían tiempo y atención.

Elegir qué disco reproducir y escucharlo de principio a fin era parte de un ritual que ahora muchos jóvenes están recuperando como respuesta a la fragmentación y la prisa que impone el consumo digital.

La recuperación de formatos analógicos crea nuevas comunidades y rituales, y representa un acto consciente frente a la cultura digital.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno responde, en buena medida, a la “fatiga digital” que genera la sobreexposición a pantallas y recomendaciones automáticas. Dos de cada nueve adolescentes en Catalunya reconocen un uso problemático de las pantallas, y la mayoría de la población expresa el deseo de reducir su presencia en internet.

En este contexto, manipular un vinilo o un CD y dedicar tiempo exclusivo a la experiencia musical se convierte para muchos en una forma de reconectar con la música y con uno mismo.

El streaming ha cambiado el acceso y el descubrimiento musical, pero también ha hecho que el algoritmo defina qué se escucha, limitando la diversidad y la sorpresa. Frente a ello, los formatos físicos devuelven el control: el usuario decide qué, cómo y cuándo escuchar, devolviendo a la música un rol central y consciente en la vida diaria.

Pablo Lesuit subraya, en El Periodíco, que no es la tecnología el problema, sino la manera en que se consume: la abundancia y la inmediatez pueden restar valor a cada obra, mientras que el ritual de elegir y escuchar un disco completo refuerza el vínculo personal con la música.

La elección deliberada de álbumes y el ritual de escucharlos completos restablecen el control y la atención plena en la vida musical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano técnico, el vinilo ofrece un sonido cálido, libre de algunos ruidos digitales, mientras que el CD garantiza fidelidad y constancia, aunque puede resultar más frío. Ambos formatos presentan limitaciones y ventajas, y su elección depende de lo que cada oyente valore: calidad, portabilidad o experiencia sensorial.

El resurgimiento de lo analógico entre los jóvenes se explica también por la influencia cultural y la recuperación de objetos familiares, que crean nuevos rituales y comunidades. Aunque el streaming sigue creciendo, la vuelta a los discos y CDs muestra que hay una búsqueda genuina de experiencias más lentas y personales, y que para muchos elegir, comprar y escuchar un álbum completo es un acto de resistencia cultural y placer redescubierto.