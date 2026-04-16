Buscar un lugar central, ajustar las antenas del router y más trucos para mejorar la velocidad del WiFi en casa

Ante cualquier problema recurrente es útil reiniciar el módem. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La velocidad de la conexión WiFi en casa puede variar por múltiples factores, desde la ubicación del router hasta interferencias de dispositivos o electrodomésticos. En este contexto, existen estrategias que permiten mejorar el rendimiento de la red de internet.

Tanto la posición física del router cómo la elección de la banda de frecuencia y el manejo de las antenas influyen directamente en la calidad y potencia de la señal WiFi.

La siguiente guía aborda varias preguntas frecuentes que pueden tener los usuarios, sumado a ofrecer pautas prácticas para enfrentar los problemas más habituales en la conectividad de internet sin cables.

Dónde conviene ubicar el router para una mejor señal WiFi

Instalar el router en una zona central y elevada ayuda a distribuir la señal de manera más uniforme en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del router representa uno de los factores más decisivos en la calidad de la señal WiFi. High Speed Internet sugiere instalarlo en una zona central y elevada del hogar, preferentemente cerca del área donde se utiliza con mayor frecuencia el acceso a internet.

Uno de los errores que más se suelen cometer es dejar el dispositivo en un sótano, un armario o en un extremo de la vivienda, un hecho que suele generar áreas con cobertura deficiente y una velocidad reducida.

Asimismo, las señales inalámbricas pueden verse afectadas por materiales como metal, piedra, azulejos o agua. Por esta razón, colocar el router cerca de objetos metálicos, acuarios o baños puede bloquear o debilitar la señal, dificultando la conexión de los dispositivos ubicados en otras habitaciones.

Para evitar estas interferencias, los expertos sugieren mantener el router alejado de estos elementos e instalarlo en un espacio abierto y libre de obstáculos.

En qué posición deben estar las antenas del router para mejorar la velocidad

Orientar correctamente las antenas externas permite optimizar la cobertura en diferentes plantas o ambientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los routers actuales pueden incluir antenas internas o externas. Si el aparato cuenta con antenas ajustables, manipular su orientación puede incidir en la distribución de la señal.

Las antenas omnidireccionales emiten ondas perpendiculares a su eje, así que una antena ubicada en posición vertical reparte la señal de forma horizontal, mientras que una antena horizontal la expande verticalmente.

Para viviendas de varios pisos, orientar una antena en horizontal facilita que la señal alcance los niveles superior e inferior. En espacios de una sola planta, colocar la antena en posición vertical permite cubrir una mayor superficie a lo largo del mismo nivel.

Por qué cambiar la banda de frecuencia puede mejorar la velocidad del WiFi

Alternar entre las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz puede mejorar la velocidad y reducir interferencias en la red inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los routers modernos operan en dos bandas de frecuencia: 2.4 GHz y 5 GHz. Cada una ofrece ventajas y limitaciones distintas.

Según High Speed Internet, la banda de 2.4 GHz ofrece mayor alcance y mejor capacidad para atravesar paredes, aunque se encuentra más saturada porque es utilizada por varios dispositivos. Por su parte, la banda de 5 GHz proporciona velocidades superiores, pero su alcance es más limitado.

Si la conexión WiFi experimenta interferencias o caídas, alternar entre estas dos bandas puede marcar la diferencia. En los dispositivos suele aparecer como dos redes distintas, identificadas por el sufijo correspondiente.

Probar ambas opciones ayuda a determinar cuál resulta más estable y rápida en función de la ubicación dentro del hogar y la cantidad de dispositivos conectados.

Qué aparatos de uso doméstico pueden interferir en la señal inalámbrica

Aparatos como microondas, teléfonos inalámbricos y bocinas Bluetooth pueden afectar la calidad de la señal WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aparte de los obstáculos materiales, algunos electrodomésticos generan ondas de radio que interfieren con la señal WiFi. Teléfonos inalámbricos, microondas, monitores de bebés y bocinas Bluetooth son algunos de los más afectados.

Los expertos enfatizan que la proximidad entre el router y estos dispositivos puede provocar interrupciones o una gran reducción de la velocidad del servicio de internet. Para minimizar este impacto, se debe colocar el router lejos de electrodomésticos que emiten señales de radio.

Asimismo, desconectar aquellos dispositivos que no estén en uso permite reducir la saturación en el espectro de frecuencias y mantener una conexión más estable.