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Meta en la mira: Comisión Europea advierte que su política de IA en WhatsApp viola las reglas de competencia

La compañía tecnológica buscaba cobrar a proveedores externos de IA por acceder a la plataforma de mensajería

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La Comisión Europea advierte que la estrategia de Meta podría dificultar la entrada o expansión de sus rivales en el mercado de asistentes de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La Comisión Europea advierte que la estrategia de Meta podría dificultar la entrada o expansión de sus rivales en el mercado de asistentes de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Hasta hace unos meses, era posible acceder a herramientas de IA como ChatGPT o Copilot directamente desde WhatsApp. Sin embargo, Meta suspendió esta opción y planeaba reintegrarla bajo el cobro de una tarifa a los proveedores.

Ante esto, la Comisión Europea ha advertido a la compañía que esta práctica viola las reglas de competencia de la Unión Europea.

El órgano ejecutivo europeo explica que la conducta de Meta podría impedir que sus competidores entren o se expandan en el mercado de asistentes de IA, el cual se encuentra en rápido crecimiento. Por ello, ha exigido a la empresa garantizar un acceso igualitario.

En consecuencia, la Comisión tiene la intención de imponer medidas cautelares para evitar daños graves e irreparables al mercado. Estas se mantendrán vigentes hasta que concluya la investigación y se adopte una decisión definitiva.

Hasta hace poco, los usuarios podían usar herramientas como ChatGPT o Copilot en WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Hasta hace poco, los usuarios podían usar herramientas como ChatGPT o Copilot en WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Asimismo, en colaboración con la autoridad italiana, la Comisión ha extendido su investigación a Italia, por lo que sus conclusiones abarcarán ahora a todo el Espacio Económico Europeo (EEE).

Por su parte, Meta no ha realizado declaraciones al respecto.

Qué había hecho WhatsApp con los chats de IA de otras empresas

En 2025, Meta había anunciado que los chats impulsados por modelos de inteligencia artificial desarrollados por otras empresas serían retirados de WhatsApp el 15 de enero de 2026.

Sin embargo, en marzo, la compañía indicó que permitirá la integración de chatbots de inteligencia artificial de terceros en WhatsApp.

“Durante los próximos 12 meses, daremos soporte a chatbots de IA de propósito general que utilicen la API de WhatsApp Business en Europa, en respuesta al proceso regulatorio de la Comisión Europea”, afirmó un portavoz de Meta, según Reuters.

Actualmente, solo está disponible el asistente MetaAI en WhatsApp. REUTERS/Yves Herman/File Photo
Actualmente, solo está disponible el asistente MetaAI en WhatsApp. REUTERS/Yves Herman/File Photo

La Comisión Europea indicó en su momento que evaluaba cómo estos cambios podían influir en su revisión de medidas provisionales y en la investigación antimonopolio abierta contra la empresa.

Actualmente, el órgano ejecutivo europeo señaló que la iniciativa de Meta de reintroducir estos chats de IA de terceros bajo un esquema de cobro podría representar una acción que pone en riesgo la libre competencia.

“La conducta de Meta podría impedir que sus competidores entren o se expandan en el mercado de asistentes de IA, que está en rápido crecimiento”, afirmó la Comisión Europea.

“Por lo tanto, la Comisión tiene la intención de imponer medidas cautelares para evitar que estos cambios de política causen daños graves e irreparables al mercado, sin perjuicio de la respuesta de Meta y sus derechos de defensa”, agregó el órgano.

(Meta)
En 2025, Meta anunció que eliminaría los chats de IA de terceros en WhatsApp, dejando únicamente activo MetaAI. (Meta)

Por ahora, el único chat impulsado por IA en WhatsApp es MetaAI.

Meta AI en WhatsApp

Meta AI en WhatsApp desempeña diversas funciones dentro de la aplicación. La principal es un chatbot, distinguido por un círculo azul y morado en la versión móvil, que permite a los usuarios interactuar, hacer preguntas y crear imágenes.

Además, la herramienta está incorporada en la opción de fondos de chat, donde los usuarios pueden generar imágenes personalizadas a partir de instrucciones escritas. Meta AI también permite obtener resúmenes automáticos de mensajes, lo que facilita la organización y el entendimiento de conversaciones largas.

Qué hacían ChatGPT y Copilot en WhatsApp

ChatGPT y Copilot operaban en WhatsApp como asistentes de inteligencia artificial, con funciones comparables al chatbot oficial de Meta AI.

ChatGPT y Copilot funcionaban en WhatsApp con capacidades similares a las del chatbot de MetaAI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
ChatGPT y Copilot funcionaban en WhatsApp con capacidades similares a las del chatbot de MetaAI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Estos sistemas permitían a los usuarios interactuar con modelos avanzados de IA dentro de la aplicación, facilitando acciones como responder consultas, generar textos, resumir mensajes o crear imágenes a partir de indicaciones escritas.

Su operatividad se basaba en la integración mediante la API de WhatsApp Business, lo que permitía que desarrolladores externos ofrecieran chatbots personalizados utilizando modelos de lenguaje desarrollados por OpenAI y Microsoft.

La disponibilidad de ChatGPT y Copilot en WhatsApp ampliaba las opciones para los usuarios, quienes podían seleccionar diferentes asistentes según sus requerimientos o preferencias.

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