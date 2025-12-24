Amazon convierte Alexa+ en una central de reservas y servicios

Tecno

Amazon ha dado un paso en la evolución de los asistentes virtuales al transformar Alexa+ en un centro de gestión de reservas y servicios personalizados. A partir de 2026, los usuarios de esta plataforma podrán acceder de manera directa y sencilla a funciones como la reserva de hoteles, la contratación de servicios para el hogar y la programación de citas en comercios, todo mediante comandos de voz y sin necesidad de interactuar con aplicaciones tradicionales.

Integraciones clave de Alexa+ para reservas y servicios

La actualización de Alexa+ contempla la incorporación de cuatro integraciones clave: Angi, Expedia, Square y Yelp. Cada una aporta una funcionalidad específica que potencia el ecosistema de servicios gestionables desde el asistente de Amazon.

Con la integración de Expedia, los usuarios podrán buscar alojamiento, comparar precios, filtrar por características como la admisión de mascotas y concretar reservas hoteleras, todo a través de una conversación fluida y natural. Este nivel de interacción elimina la necesidad de navegar por menús o abrir aplicaciones, simplificando el proceso y ahorrando tiempo.

Las alianzas con Angi y Square amplían el espectro de servicios disponibles. Angi permitirá solicitar presupuestos para reformas del hogar y Square facilitará la programación de citas en salones de belleza u otros comercios, todo sin salir del entorno de Alexa+.

Por su parte, Yelp aportará su vasta base de datos para encontrar y elegir negocios locales, restaurantes o servicios de confianza, basándose en reseñas y valoraciones de otros usuarios.

Competencia en inteligencia artificial y experiencia del usuario

Esta estrategia sitúa a Alexa+ en competencia directa con otras plataformas de inteligencia artificial conversacional, como ChatGPT. Amazon apunta a posicionar su asistente como un intermediario inteligente capaz de comprender las necesidades del usuario, sugerir la herramienta adecuada y ejecutar acciones concretas en tiempo real.

El objetivo es crear una experiencia donde el usuario pueda conversar con Alexa+, ajustar y refinar sus solicitudes, y recibir respuestas adaptadas a sus preferencias y contexto, sin la fricción de los métodos tradicionales de búsqueda y reserva.

El ecosistema de Alexa+ ya contaba con colaboraciones con empresas como Uber, OpenTable, Ticketmaster y Thumbtack. La suma de los nuevos aliados refuerza la propuesta de valor del asistente, consolidando su rol como un punto centralizado para la gestión de actividades cotidianas y necesidades personales.

Cambios en los hábitos digitales y primeras reacciones del mercado

Lograr que los usuarios adopten nuevos hábitos a la hora de consumir servicios digitales representa un desafío considerable para cualquier empresa tecnológica. No obstante, Amazon reporta indicadores positivos en cuanto a la adopción de Alexa+ en su nueva faceta.

Proveedores como Thumbtack, especializados en servicios personales y del hogar, ya han registrado un aumento notable en el volumen de interacciones por parte de los usuarios pioneros en la plataforma.

El futuro del éxito de Alexa+ dependerá de la capacidad de su inteligencia artificial para anticipar las necesidades del usuario, recomendar el servicio idóneo en el momento oportuno y mantener una experiencia de uso más eficiente y cómoda que la navegación convencional en dispositivos móviles.

Cómo funciona Alexa, el asistente virtual de Amazon

Alexa es un asistente virtual desarrollado por Amazon que utiliza reconocimiento de voz para interactuar con los usuarios. Funciona a través de dispositivos como altavoces inteligentes, teléfonos móviles y televisores, escuchando comandos y respondiendo preguntas o ejecutando tareas solicitadas.

Para activar Alexa, basta con pronunciar su nombre y dar una instrucción, como reproducir música, consultar el clima o controlar dispositivos del hogar. Alexa procesa la solicitud mediante inteligencia artificial y conecta con servicios en la nube para ofrecer respuestas precisas y ejecutar acciones en tiempo real.

