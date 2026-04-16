El gran arrepentimiento de Bill Gates cuando dejó Harvard: “Salí sin ser consciente de las desigualdades del mundo”

Bill Gates hacer parte de la lista de líderes tecnológicos que abandonaron sus estudios universitarios como Mark Zuckerberg y Steve Jobs. (Foto: REUTERS/Yuri Gripas)

Bill Gates, fundador de Microsoft, dejó la Universidad de Harvard en los años setenta para fundar lo que sería una de las empresas tecnológicas más influyentes en la historia de la tecnología. El empresario admitió que su paso por la institución, aunque transformador en muchos sentidos, estuvo marcado por una desconexión con las realidades más urgentes fuera del campus, como la desigualdad.

Gates reconoció su mayor arrepentimiento: “salí de Harvard sin ser realmente consciente de las terribles desigualdades que existen en el mundo: las espantosas disparidades en materia de salud, riqueza y oportunidades que condenan a millones de personas a una vida de desesperación”.

El empresario afirmó que los mayores avances de la humanidad no residen en los descubrimientos en sí, sino en la capacidad para aplicarlos en la reducción de la desigualdad y otros problemas globales.

Qué aprendió Bill Gates durante su estancia en Harvard

Bill Gates tuvo un paso fugaz por Harvard antes de fundar Microsoft. (Foto: REUTERS/Brian Snyder/Foto de archivo)

Gates dijo que recuerda la atmósfera de creatividad y exigencia intelectual que caracterizó sus años universitarios. “Lo que más recuerdo de Harvard es estar rodeado de tanta energía e inteligencia. Podía ser estimulante, intimidante, a veces incluso desalentador, pero siempre un reto”.

Durante su paso por la universidad, Gates tuvo acceso a debates y descubrimientos de vanguardia en áreas como la economía, la política y las ciencias. “Aquí en Harvard aprendí mucho sobre nuevas ideas. Tuve la oportunidad de conocer de cerca los avances que se están produciendo en las ciencias”, relató.

Sin embargo, el empresario dijo a los egresados de Harvard en 2007, que varios años después de abandonar sus estudios en la institución, comprendió que el verdadero logro humano consiste en crear sistemas que permitan la democracia, una educación pública sólida, atención médica de calidad y oportunidades económicas amplias.

Durante su discurso en 2007, Gates subrayó que la verdadera transformación ocurre cuando la ciencia y la tecnología se aplican para reducir la desigualdad. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Fotografía de archivo)

De acuerdo con el empresario, “reducir la desigualdad es el mayor logro humano”. Con esta visión, invitó a los egresados a reflexionar sobre el papel de la tecnología y la innovación para abordar los desafíos sociales más apremiantes.

Cuáles obstáculos identificó Bill Gates para conseguir un cambio social

El fundador de Microsoft se refirió a la complejidad como la principal barrera para convertir la preocupación en acción. “El obstáculo para el cambio no es la falta de interés, sino el exceso de complejidad”, afirmó.

Gates explicó que, aunque la información sobre las tragedias humanas es más accesible que nunca gracias a internet y los medios, aún resulta difícil movilizar respuestas efectivas.

Para que la preocupación se traduzca en soluciones, el empresario propuso un enfoque que permita ver el problema, identificar una solución y comprobar el impacto.

Gates señaló que el principal obstáculo para el cambio social es la complejidad, no la falta de interés. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

“Si hubiéramos sabido cómo ayudar, habríamos actuado”, expresó Gates, remarcando la necesidad de hacer comprensibles los problemas para que más personas se involucren en su resolución.

Cómo plantea Bill Gates combatir la desigualdad desde el sector privado y público

En su discurso, Gates argumentó que tanto los individuos como las empresas y los gobiernos tienen la capacidad de incidir en la reducción de la desigualdad, siempre que adopten un enfoque más creativo y colaborativo.

“Podemos lograr que las fuerzas del mercado beneficien más a los pobres si desarrollamos un capitalismo más creativo; si ampliamos el alcance del mercado para que más personas puedan obtener ganancias, o al menos ganarse la vida, sirviendo a quienes sufren las peores desigualdades”, sostuvo el empresario.

Asimismo, Gates propuso buscar soluciones que generen tanto beneficios económicos para las empresas como votos para los políticos, de modo que la lucha contra la desigualdad se convierta en un objetivo sostenible y prioritario.

Qué mensaje dejó Bill Gates a los jóvenes sobre el futuro y la responsabilidad

El filántropo cree que los graduados deben aprovechar sus oportunidades y posición para buscar soluciones a problemas globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dirigiéndose a la promoción de 2007, Gates instó a los nuevos egresados a aprovechar su conocimiento y posición para afrontar los grandes retos globales. “Ustedes, los graduados, llegaron a Harvard en una época diferente. Conocen mejor las desigualdades del mundo que las generaciones anteriores”, señaló.

Gates animó a los jóvenes a reflexionar sobre cómo, en una era de tecnología en constante evolución, pueden contribuir de forma decisiva a resolver las diferencias más profundas.

El empresario terminó con un mensaje de optimismo frente al escepticismo. “Creo que tenemos más capacidad de cuidar de la que sabemos qué hacer con ella”, manifestó.