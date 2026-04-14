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Cinco hobbies favoritos de personas con alto coeficiente intelectual, según la IA

Actividades como la lectura profunda, la práctica musical y el aprendizaje autodidacta de idiomas se destacan por requerir razonamiento avanzado

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Los rasgos de mayor coeficiente intelectual se pueden reflejar en diferentes espacios sociales y profesionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los rasgos de mayor coeficiente intelectual se pueden reflejar en diferentes espacios sociales y profesionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes poseen un coeficiente intelectual (CI) alto suelen compartir ciertos rasgos y preferencias que van más allá del desempeño académico o profesional. Según inteligencia artificial (IA), existen hobbies que pueden delatar capacidades cognitivas avanzadas, por el tipo de desafíos mentales que estas actividades suponen para el cerebro.

Entre los pasatiempos más frecuentes en personas con alto coeficiente intelectual, se encuentran aquellos que requieren razonamiento lógico, flexibilidad mental y curiosidad constante, de acuerdo con sistemas de IA como Gemini y ChatGPT.

Para conocer cuáles son los hobbies que más se asocian con un CI elevado, se le solicitó a la inteligencia artificial que identificara actividades recreativas donde predomina la estimulación cognitiva.

Por qué los juegos de palabras y rompecabezas atraen a los más brillantes

Un hombre de mediana edad con barba canosa está sentado en un sofá, armando un rompecabezas de animales coloridos sobre una mesa de madera.
Resolver acertijos y desafíos lógicos estimula el pensamiento analítico y la agilidad mental, habilidades clave en personas con alto CI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial destaca que los juegos de palabras, acertijos y rompecabezas numéricos ofrecen mucho más que entretenimiento ocasional. Estos pasatiempos funcionan como gimnasia cerebral, obligando a poner en práctica el pensamiento lateral y el razonamiento lógico.

Resolver un crucigrama o un sudoku implica identificar patrones ocultos, formular hipótesis y ajustar estrategias conforme avanza el desafío. Según Gemini, “el pensamiento lateral permite ver un problema desde ángulos poco convencionales, mientras que la deducción y la inducción facilitan pasar de reglas generales a casos particulares y viceversa”.

ChatGPT añade que los aficionados a estos juegos suelen tener una inteligencia fluida desarrollada, la cual se refiere a la habilidad de resolver problemas novedosos sin depender del conocimiento previo.

Qué revela la lectura apasionada de una persona

Mujer de mediana edad leyendo un libro azul de tapa dura en un sillón junto a una ventana, con plantas, una estantería y un gato durmiendo.
La lectura sostenida fortalece la comprensión verbal y la capacidad de análisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lectura por placer durante periodos prolongados se asocia con una resistencia cognitiva superior y una capacidad de abstracción avanzada. Según la IA, las personas que practican la “lectura profunda” no solo descifran palabras, sino que construyen imágenes mentales y conectan ideas a lo largo de cientos de páginas.

Gemini explica que existe una correlación directa entre el volumen de lectura y los puntajes en pruebas de comprensión verbal, un componente clave del CI.

Por su parte, ChatGPT sostiene que la lectura sostenida fomenta la atención, la coherencia entre ideas y la visualización de escenarios complejos. “Leer no es una actividad pasiva: es una simulación mental sofisticada”, señala la plataforma.

Por qué el aprendizaje de idiomas es un signo de alta inteligencia

Estudiantes de diversas etnias en un aula moderna con auriculares, mirando una pantalla que muestra un cerebro animado con conexiones luminosas.
Aprender un nuevo idioma potencia varias partes del cerebro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aprendizaje autodidacta de idiomas representa uno de los mayores retos para el cerebro humano. La inteligencia artificial señala que quienes practican este hobby muestran una flexibilidad cognitiva sobresaliente.

Además, una característica destacada en los políglotas recreativos es el control inhibitorio, es decir, la capacidad de suprimir la lengua materna para dar lugar a la nueva.

Según ChatGPT, “alternar entre sistemas lingüísticos y detectar diferencias sutiles en estructura y significado entrena el cerebro para adaptarse mejor”.

Cómo impacta la práctica de un instrumento activa en el desarrollo intelectual

Tocar un instrumento musical requiere la integración de habilidades sensoriales, motoras y analíticas. Según la inteligencia artificial, este hobby resulta especialmente atractivo para personas con alto CI por su naturaleza estructurada y matemática.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La práctica musical combina coordinación, memoria y análisis de patrones, lo que favorece el desarrollo cognitivo integral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gemini lo describe como un “entrenamiento de cuerpo completo para el cerebro”, donde intervienen el procesamiento multisensorial, la coordinación motriz y el análisis de patrones temporales.

ChatGPT resalta que esta combinación mejora la memoria, la velocidad de procesamiento mental y la capacidad de anticipación. “La música es geometría en el tiempo: anticipar ritmo y armonía requiere velocidad y flexibilidad mental”, dice la IA.

Por qué la curiosidad de aprender distingue a quienes tienen mayor CI

Tanto Gemini como ChatGPT coinciden en que la curiosidad intelectual es el rasgo más determinante en personas con alto coeficiente intelectual. Este impulso lleva a buscar explicaciones profundas, asistir a conferencias, ver análisis en video y explorar temas fuera del currículo convencional.

Asimismo, la apertura a nuevas experiencias y la motivación por el aprendizaje continuo son clave en este perfil. Este tipo de curiosidad no se limita al entretenimiento: representa una búsqueda activa de dopamina intelectual y el deseo constante de entender el mundo.

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