Tecno

Project AVA: el asistente holográfico de anime que ayuda en juegos, productividad y organización diaria

Una de sus funciones es el PC Vision Mode, que permite a AVA analizar lo que ocurre en la pantalla y ofrecer ayuda contextual en tiempo real

El asistente de escritorio holográfico mide 5,5 pulgadas. (Composición Infobae: R Λ Z Ξ R)

Durante el CES 2026, Razer sorprendió al presentar Project AVA, un asistente holográfico con estética de anime pensado para acompañar a los usuarios tanto en su vida profesional como personal. Esta innovación va más allá del gaming, integrando inteligencia artificial avanzada y funciones personalizables que buscan redefinir la interacción cotidiana con la tecnología.

Asistente holográfico con IA y personalización anime

Project AVA destaca por su presencia física: un holograma animado de 5,5 pulgadas con movimientos naturales, expresiones faciales y seguimiento ocular. El usuario puede elegir entre distintos avatares, incluidos personajes originales como Kira o Zane, figuras del mundo de los eSports y perfiles más neutros.

Además, se pueden personalizar diferentes estilos de personalidad, desde los más directos hasta los más cercanos.

El asistente puede resumir información, analizar hojas de cálculo, traducir conversaciones en tiempo real y realizar otras funciones avanzadas. (Captura YouTube R Λ Z Ξ R)

Este nivel de personalización permite adaptar la experiencia a cada contexto, haciendo de AVA un asistente que no solo responde a comandos, sino que acompaña y se integra en la rutina diaria.

La base tecnológica de Project AVA incluye un motor de aprendizaje adaptativo, cámara HD, micrófonos de largo alcance y sistemas de seguimiento ocular. Estas características dotan al asistente de la capacidad de comprender tanto el entorno como los hábitos del usuario, mejorando la precisión y utilidad de sus respuestas.

Una de sus funciones más innovadoras es el PC Vision Mode, que permite a AVA analizar lo que ocurre en la pantalla y ofrecer ayuda contextual en tiempo real. Esto resulta útil tanto para tareas de productividad, como la organización de agendas y la gestión de documentos, como para actividades cotidianas, entre ellas la planificación de vestuario o sugerencias de cenas.

Los usuarios pueden elegir entre personajes como Kira o Zane, que muestran movimientos realistas, sincronización labial y seguimiento ocular. (Captura YouTube R Λ Z Ξ R)

Productividad, organización y juegos

Project AVA no se limita al entretenimiento. En el ámbito laboral, el asistente se presenta como un aliado para la productividad, capaz de sintetizar datos, analizar hojas de cálculo, traducir conversaciones en tiempo real y participar activamente en sesiones de lluvia de ideas.

Cabe señalar que su motor de aprendizaje adaptativo recuerda preferencias y hábitos, lo que permite que las interacciones sean cada vez más precisas y útiles.

Además, su capacidad para gestionar y sugerir planes, así como organizar agendas y actividades, lo convierte en un recurso versátil para la vida diaria.

En el terreno de los videojuegos, AVA se convierte en un verdadero compañero de partida. Ofrece asesoramiento estratégico a tiempo real, ayuda con puzles, brinda información sobre historias y estadísticas, y reacciona emocionalmente a los logros o derrotas del jugador. De esta manera, el asistente no solo apoya en el juego, sino que también enriquece la experiencia emocional y de aprendizaje.

En el ámbito laboral, el asistente se presenta como un aliado para la productividad. (Captura YouTube R Λ Z Ξ R)

Razer ha confirmado que Project AVA estará disponible en la segunda mitad de 2026, aunque aún no se ha anunciado su precio final. Este proyecto marca un nuevo rumbo para la marca, integrando inteligencia artificial, personalización y tecnología holográfica en una sola propuesta diseñada para acompañar al usuario en cada aspecto de su día a día.

La tecnología más extraña del CES 2026

Robot panda con IA ofrece compañía y apoyo a adultos mayores. An’An, creado por Mind with Heart Robotics, es una mascota robótica equipada con sensores táctiles distribuidos por todo su cuerpo y capacidad de reconocimiento de voz.

Este panda electrónico se ha diseñado pensando en el bienestar emocional de las personas mayores: proporciona acompañamiento constante, recuerda actividades diarias y mantiene a los cuidadores informados sobre el estado del usuario.

Gracias a su inteligencia artificial, aprende del trato con cada persona, adaptando sus respuestas y ayudando a reducir la soledad y los problemas de memoria.

Robot panda con IA y robot doméstico inspirado en Wall-E. (Composición Infobae: Mind With Heart Robotics / Zeroth Robotics)

Robot doméstico inspirado en Wall-E brinda seguridad y asistencia. El modelo W1, con un precio de 4.999 dólares, es un robot programable que facilita tanto la vigilancia del hogar como la realización de tareas domésticas y actividades al aire libre.

Incorpora inteligencia artificial para patrullar, ofrece monitoreo móvil en 360 grados y se integra con sistemas domésticos para detectar humo o posibles intrusiones. Además, este robot puede transportar objetos durante excursiones, tomar fotos de grupo y funcionar como fuente de energía portátil.

