Meta frena la expansión global de las Meta Ray-Ban Display: esta es la razón

Zuckerberg usa las gafas Meta Ray-Ban Display, mientras pronuncia un discurso de presentación de la nueva línea de gafas inteligentes. REUTERS/Carlos Barria

Meta ha decidido posponer el lanzamiento internacional de sus gafas inteligentes Meta Ray-Ban Display, un movimiento inesperado tras la presentación del producto hace solo unos meses. La compañía atribuye la decisión a la alta demanda y la escasez de inventario, lo que ha llevado a suspender temporalmente la disponibilidad en mercados fuera de Estados Unidos.

Según Meta, el inventario es “extremadamente limitado” y las listas de espera se extienden hasta bien entrado 2026, lo que obliga a priorizar el cumplimiento de pedidos en el mercado estadounidense antes de expandirse a otros países.

Razones detrás de la pausa en la expansión internacional

Durante su presentación en CES 2026, Meta anunció las nuevas funciones que llegarán a las Meta Ray-Ban Display, como el teleapuntador y la escritura EMG basada en gestos. Sin embargo, la noticia más relevante fue la pausa en el despliegue global de las gafas.

Las Meta Ray-Ban Display solo están disponibles en Estados Unidos. (meta.com)

“Meta Ray-Ban Display es un producto pionero en su tipo con un inventario extremadamente limitado”, explicó la empresa en su blog oficial. “Desde su lanzamiento el otoño pasado, hemos visto un interés abrumador y, como resultado, las listas de espera para productos se extienden hasta bien entrado 2026”.

Meta ha suspendido el lanzamiento en países como Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, concentrando sus esfuerzos en satisfacer la demanda interna de Estados Unidos. Por el momento, no hay una fecha definida para la disponibilidad global, y la compañía está reevaluando su estrategia internacional mientras se enfoca en mejorar la oferta y capacidad de producción.

Actualizaciones y funciones avanzadas para los usuarios actuales

A pesar de la pausa en la expansión, Meta continúa desarrollando nuevas características para los usuarios que ya cuentan con las gafas. Entre las novedades destaca el teleapuntador, pensado para presentaciones y creadores de contenido, que permite ver texto directamente en la pantalla de las gafas mientras se habla o graba un video.

Meta Ray-Ban Display tendrá un teleapuntador y la escritura EMG basada en gesto. (meta.com)

La integración de la función de navegación peatonal también ofrece indicaciones en tiempo real para desplazarse por la ciudad.

Otra mejora relevante es la compatibilidad con la Neural Band, una pulsera que traduce gestos en texto. Los usuarios podrán escribir mensajes en WhatsApp o Messenger moviendo el dedo sobre cualquier superficie, con la Neural Band transcribiendo esos movimientos en la aplicación elegida. Esta función se encuentra en fase beta y requiere inscripción en el programa de acceso anticipado.

Por ahora, las Meta Ray-Ban Display solo están disponibles en Estados Unidos, con un precio de 799 dólares y listas de espera activas. No hay detalles confirmados sobre la llegada internacional de las gafas ni sobre la integración definitiva de la Neural Band en todos los mercados. Meta ha dejado claro que la prioridad es satisfacer la demanda local antes de ampliar la distribución global del producto.

Manus AI, fundada en China y establecida en Singapur, logró alcanzar 100 millones de dólares en ingresos anuales en solo ocho meses. (Europa Press)

Meta compra la startup Manus AI por más de 2.000 millones de dólares

Meta ha fortalecido su estrategia en inteligencia artificial con la adquisición de Manus AI, una startup originaria de Singapur, en una operación valorada en más de 2.000 millones de dólares. El objetivo de esta compra es posicionar a la compañía de Mark Zuckerberg en el desarrollo de agentes autónomos de IA, un sector en el que rivales como Microsoft, OpenAI y Google han avanzado significativamente.

Manus AI, que comenzó como Butterfly Effect Pte en China antes de trasladar sus operaciones a Singapur, se ha convertido rápidamente en un referente en la creación de agentes de IA capaces de operar con mínima intervención humana.

La empresa alcanzó los 100 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales en solo ocho meses y, según Bloomberg, llegó a una tasa anualizada de 125 millones de dólares mediante un modelo de suscripción empresarial.

La popularidad de Manus AI se disparó tras la difusión de un video viral en marzo en el que su agente autónomo demostraba habilidades como generar informes detallados, construir sitios web personalizados, seleccionar candidatos para empleo, planificar viajes y analizar inversiones. Estas tareas se realizan utilizando modelos de IA de empresas como Anthropic y Alibaba, lo que ha permitido a Manus ofrecer soluciones versátiles a diversos sectores.