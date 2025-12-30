Meta gasta 2.000 millones de dólares apostando a los mejores chatbots con inteligencia artificial, invirtieron en Manus AI

Meta adquiere Manus AI por más de 2.000 millones de dólares para fortalecer su estrategia en inteligencia artificial avanzada. (Europa Press)

Meta ha subido su apuesta en la estrategia de inteligencia artificial con la compra de Manus AI, una startup con sede en Singapur, por más de 2.000 millones de dólares.

Este movimiento busca llevar a la empresa de Mark Zuckerberg a potenciar el desarrollo de agentes autónomos de IA, un campo donde hasta ahora otras empresas como Microsoft, OpenAI y Google habían tomado la delantera.

A qué se dedica la empresa Manus AI, comprada por Meta

Fundada inicialmente en China bajo el nombre de Butterfly Effect Pte y luego trasladada a Singapur, Manus AI se ha consolidado en tiempo récord como uno de los referentes en el desarrollo de agentes de IA capaces de actuar con mínima supervisión humana.

El ascenso de esta startup fue meteórico: alcanzó los 100 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales apenas ocho meses después de su lanzamiento, y según fuentes citadas por Bloomberg, su tasa anualizada de ingresos llegó a los 125 millones de dólares a través de un modelo de suscripción para empresas.

Manus AI, fundada en China y establecida en Singapur, logró alcanzar 100 millones de dólares en ingresos anuales en solo ocho meses. (Europa Press)

Manus AI saltó a la fama en marzo de este año gracias a un vídeo viral que mostraba a su agente autónomo realizando tareas tan diversas como generar informes de investigación detallados, construir páginas web personalizadas, filtrar candidatos para procesos de selección, planificar viajes y analizar carteras de inversión.

Todo esto empleando modelos de IA desarrollados por compañías internacionales como Anthropic y Alibaba, lo que permitió a Manus ofrecer soluciones inmediatas y adaptables a distintos sectores.

La empresa cuenta con aproximadamente 100 empleados, la mayoría establecidos en Singapur, y una base de usuarios que ya se cuenta por millones, con suscripciones que oscilan entre los 20 y los 200 dólares mensuales.

Este éxito inicial se vio respaldado por una ronda de financiación de 75 millones de dólares liderada por Benchmark, que valoró a la empresa en 500 millones de dólares, y que atrajo a grandes inversores como Tencent, ZhenFund y HSG.

Meta planea integrar los agentes de Manus AI en Facebook, Instagram y WhatsApp, ampliando el alcance de la inteligencia artificial agéntica. (Reuters)

Qué busca Meta con esta compra

Hasta ahora, Meta se había centrado en el desarrollo de Llama, su propio modelo de peso abierto para IA generativa, y en la adquisición de startups especializadas en voz, audio y diseño de chips. Sin embargo, la compra de Manus AI constituye su cuarta gran adquisición del año y un paso fundamental para no quedar rezagada frente a competidores que ya cuentan con aplicaciones agénticas robustas.

Según declaraciones recogidas por medios internacionales, Meta planea mantener Manus AI funcionando de manera independiente, pero integrará sus agentes en Facebook, Instagram y WhatsApp, plataformas donde ya se encuentra disponible Meta AI.

El CEO de Manus, Xiao Hong, conocido como “Red”, reportará directamente a Javier Olivan, director de operaciones de Meta. “Unirnos a Meta nos permite construir sobre una base más fuerte y sostenible sin cambiar cómo funciona Manus o cómo se toman las decisiones”, afirmó Xiao en el anuncio oficial.

La compañía de Zuckerberg ha elevado la IA a la máxima prioridad, destinando 600.000 millones de dólares en infraestructura estadounidense para los próximos tres años, una apuesta que genera cierto escepticismo en algunos inversores debido a la falta de garantías de retorno inmediato.

La inversión de 600.000 millones de dólares en infraestructura coloca a la IA como máxima prioridad estratégica para Meta en los próximos años. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

No obstante, la adquisición de Manus aporta a Meta un producto que ya genera ingresos sustanciales, algo poco habitual en el sector de la IA agéntica.

La integración de Manus AI en Meta marca un hito para el desarrollo de IA aplicada en entornos empresariales. Según comunicados oficiales, Manus continuará prestando servicio a los clientes actuales y se espera que las suscripciones a sus soluciones se amplíen a millones de usuarios de las plataformas de Meta.

Esto significa mayor continuidad, estabilidad y escalabilidad para empresas y desarrolladores de la región y, en particular, para fundadores de startups, quienes podrán acceder a:

Infraestructura robusta para desplegar agentes autónomos personalizados.

Sistemas de IA confiables y adaptables a diversas industrias.

Oportunidades de integración con plataformas populares como Facebook, Instagram y WhatsApp.

Meta busca así acelerar la automatización de tareas complejas, desde la investigación hasta la gestión operativa y la atención al cliente, transformando los procesos productivos y los modelos de negocio en las startups y grandes organizaciones.