Demanda de Elon Musk a OpenAI podría llegar a juicio: los detalles de esta disputa de gigantes tecnológicos

Elon Musk acusa a OpenAI de abandonar su misión original sin fines de lucro. (Reuters)

La batalla legal entre Elon Musk y OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, ha dado un giro clave tras la decisión de una jueza estadounidense de permitir que el caso avance a juicio. Musk, quien cofundó OpenAI, acusa a la compañía y a su director ejecutivo, Sam Altman, de haber traicionado el objetivo fundacional de la organización al pasar de un modelo sin fines de lucro a uno comercial.

La jueza de distrito Yvonne Gonzalez Rogers, del tribunal de Oakland, California, consideró que existen suficientes pruebas que respaldan la demanda presentada por Musk. Según la magistrada, hay elementos que sugieren que los líderes de OpenAI aseguraron que la estructura original sin fines de lucro se mantendría.

Las circunstancias ameritan que un jurado evalúe los hechos en un juicio programado para marzo. Rogers indicó que emitirá una orden escrita que responderá al pedido de OpenAI de desestimar la causa.

Musk reclama una compensación económica por las “ganancias indebidas” de OpenAI. (Reuters)

El conflicto se enmarca en la competencia por el dominio del mercado de inteligencia artificial generativa, donde la empresa xAI de Musk y su chatbot Grok se enfrentan a OpenAI y a otros desarrolladores tecnológicos. Musk reclama una indemnización económica por lo que califica como “ganancias indebidas” obtenidas por OpenAI tras su cambio de rumbo empresarial.

De acuerdo con la demanda, Musk asegura haber aportado aproximadamente 38 millones de dólares, alrededor del 60% de la financiación inicial de OpenAI, además de brindar orientación estratégica y respaldo de reputación, bajo la promesa de que la organización seguiría operando como una entidad sin fines de lucro orientada al beneficio público. El documento sostiene que los cofundadores Sam Altman y Greg Brockman idearon un giro hacia lo comercial que derivó en acuerdos multimillonarios con Microsoft y una reciente reestructuración interna.

Por su parte, OpenAI, Altman y Brockman han negado todas las acusaciones, y han calificado la demanda de Musk como un intento de desacreditar a un líder del sector motivado por la competencia comercial. La empresa emitió un comunicado en el que sostiene que la demanda carece de fundamento y forma parte de un patrón de hostigamiento por parte de Musk. OpenAI expresó su confianza en que el juicio permitirá aclarar los hechos.

OpenAI, Sam Altman y Greg Brockman niegan las acusaciones y defienden su gestión. (Europa Press)

Microsoft, también demandada como parte del caso, solicitó a la jueza Rogers que descarte los cargos en su contra. La defensa de Microsoft argumentó que no existe evidencia de que la empresa haya “ayudado e instigado” a OpenAI en las acciones denunciadas por Musk.

Durante la audiencia, los abogados de OpenAI pidieron al tribunal que dictara sentencia a su favor, sosteniendo que Musk no demostró una base fáctica suficiente para sostener sus reclamos de fraude y ruptura de contrato. Además, OpenAI alega que Musk demoró demasiado en presentar sus denuncias y que el jurado deberá determinar si la demanda fue interpuesta fuera del plazo legal permitido.

Por el lado de Musk, el equipo legal liderado por Steven Molo anticipó que presentarán ante el jurado todas las pruebas que, según ellos, demuestran la conducta indebida de los demandados.

El juicio podría influir en la competencia y las alianzas dentro del sector de la inteligencia artificial. (Reuters)

El avance hacia un juicio representa un nuevo capítulo en la disputa entre dos de los actores más influyentes en el desarrollo y la comercialización de inteligencia artificial. El resultado de este proceso podría tener un impacto relevante en la industria, en un contexto de alianzas estratégicas millonarias y debates sobre el rumbo ético y comercial de las tecnologías emergentes.