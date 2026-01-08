Cómo configurar tu Smart TV para evitar que se vuelva lento con el tiempo

Existen diferentes configuraciones para evitar que tu Smart TV se vuelva más lento. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con el paso de los meses —y a veces de los años— muchos Smart TV comienzan a mostrar un problema recurrente: lentitud generalizada en los menús, demoras al abrir aplicaciones de streaming y respuestas tardías al usar el control remoto.

Aunque suele asociarse a televisores “viejos”, en la mayoría de los casos el origen está en la configuración y el mantenimiento del sistema, no en una falla de hardware. Ajustes simples pueden devolverle fluidez al televisor sin necesidad de cambiarlo ni llamar a un técnico.

Los fabricantes diseñan los Smart TV para ofrecer una experiencia ágil desde el primer encendido, pero el uso cotidiano —instalación de apps, actualizaciones, archivos temporales y procesos en segundo plano— termina acumulando carga sobre un sistema que, a diferencia de un celular o una computadora, suele tener recursos más limitados. Por eso, pequeñas acciones de mantenimiento pueden marcar una gran diferencia en el rendimiento.

Algunos Smart TV se vuelven lentos por tiempo, pero hay una explicación detrás. (Imagen ilustrativa Infobae)

Reiniciar correctamente: más importante de lo que parece

Uno de los errores más comunes es creer que apagar el televisor con el control remoto equivale a reiniciarlo. En la mayoría de los modelos actuales, ese apagado solo activa un modo de reposo. El sistema sigue funcionando en segundo plano y conserva procesos abiertos que consumen memoria.

Para lograr un reinicio real, lo recomendable es apagar el Smart TV y desconectarlo del tomacorriente durante al menos 30 segundos. Ese corte total obliga al sistema a cerrarse por completo, liberar la memoria RAM y reiniciar todos los servicios desde cero cuando vuelve a encenderse.

Es una práctica sencilla, similar a reiniciar un smartphone cuando empieza a funcionar con lentitud, y puede mejorar notablemente la respuesta del equipo.

La memoria RAM del televisor puede estar saturada, por lo que se recomienda desconectarlo de la corriente por 30 segundos. REUTERS/Sayed Hassib

Limpiar la caché: la solución silenciosa

Otro factor clave en la lentitud de los Smart TV es la acumulación de archivos temporales, conocidos como caché. Las aplicaciones de streaming y los servicios multimedia almacenan estos datos para cargar más rápido, pero cuando se acumulan en exceso —especialmente en televisores con poco almacenamiento interno— generan el efecto contrario.

Una caché saturada puede provocar demoras, cierres inesperados de aplicaciones e incluso errores al instalar nuevas plataformas. Antes de pensar en restaurar el televisor a valores de fábrica, conviene realizar una limpieza selectiva.

Desde el menú de ajustes del Smart TV, se debe ingresar a la sección de aplicaciones y seleccionar una por una aquellas que más se utilizan. Allí aparece la opción para borrar caché, sin eliminar cuentas, contraseñas ni configuraciones personales. Es un proceso seguro y reversible: los archivos se volverán a generar automáticamente cuando la app los necesite.

Eliminar el caché del Smart TV es importante para liberar espacio. (Unsplash)

Menos aplicaciones, mejor rendimiento

Instalar aplicaciones “por si acaso” es una costumbre común que termina afectando el rendimiento del televisor. Cada app ocupa espacio y, en muchos casos, ejecuta procesos en segundo plano aunque no se esté usando.

Eliminar aplicaciones que no se utilizan libera almacenamiento y reduce la carga del sistema. En televisores con sistemas como Android TV, Google TV o plataformas propietarias, esta limpieza puede tener un impacto inmediato en la velocidad de navegación.

Actualizaciones: sí, pero con criterio

Mantener el sistema operativo del Smart TV actualizado es importante para la seguridad y la compatibilidad con nuevas apps. Sin embargo, en modelos antiguos, algunas actualizaciones pueden exigir más recursos de los disponibles.

Tener instaladas apps que no utilizas también relentiza el Smart TV. (zonawired.com)

La recomendación es activar las actualizaciones automáticas solo para aplicaciones clave y revisar manualmente las del sistema. Si el televisor funciona correctamente, no siempre es necesario instalar cada actualización apenas aparece.

Ajustes visuales que alivian el sistema

Algunos efectos gráficos, animaciones y funciones “inteligentes” consumen recursos sin aportar una mejora real en el uso diario. Reducir animaciones, desactivar fondos dinámicos o limitar funciones de recomendación puede hacer que el sistema se sienta más ágil.

En ciertos modelos, también es posible desactivar el inicio rápido o funciones de encendido instantáneo, que mantienen procesos activos incluso cuando el televisor está apagado.

El reinicio de fábrica también es recomendado si es que no logras limpiar tu Smart TV. (LG)

Cuándo considerar un reinicio completo

Si, después de aplicar estos ajustes, el Smart TV sigue funcionando con lentitud extrema, recién ahí puede considerarse una restauración a valores de fábrica. Esta opción borra configuraciones y cuentas, pero devuelve el sistema a su estado original.

En la mayoría de los casos, no es necesario llegar a ese punto. Un reinicio real, una limpieza de caché periódica y una gestión básica de aplicaciones suelen ser suficientes para mantener el televisor fluido durante años.

La lentitud no siempre es una señal de desgaste irreversible. Muchas veces, solo indica que el sistema necesita un poco de orden para volver a responder como el primer día.