Lista de televisores que se quedan sin Netflix a partir del 15 de enero de 2026

Televisores fabricados antes de 2019 pueden quedar excluidos del acceso a Netflix a partir de enero de 2026. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Netflix dejará de estar disponible en varios televisores a partir del 15 de enero de 2026 por las nuevas actualizaciones que trae la plataforma, orientadas a mejorar la calidad de imagen, incorporar funciones avanzadas y reforzar la seguridad digital.

Varias referencias de televisores inteligentes perderán acceso al servicio streaming, lo que obligará a los usuarios a buscar alternativas para continuar disfrutando del catálogo.

La restricción no se limita a una marca en particular, sino que afecta a cualquier aparato incapaz de cumplir con las nuevas exigencias técnicas. Modelos fabricados antes de 2019 encabezan la lista de riesgo, porque raramente reciben actualizaciones capaces de garantizar la compatibilidad.

Cuáles son los modelos de televisores que pueden quedar sin acceso a Netflix

Modelos de Sony, Samsung, LG y Panasonic encabezan la lista de equipos afectados por la nueva actualización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los modelos afectados se encuentran los algunos televisores de Sony, sobre todo los de la serie Bravia, identificados por las denominaciones KDL, XBR, W95 y X95. Además, son alcanzados dispositivos de marcas como Samsung, LG y Panasonic, siempre que hayan sido fabricados antes de 2019.

La plataforma sugiere a los usuarios verificar la fecha de fabricación y la versión del sistema operativo en los ajustes de cada televisor para determinar si la compatibilidad se mantendrá después de enero de 2026.

Por qué Netflix dejará de ser compatible con ciertos televisores inteligentes

La decisión de Netflix obedece a la evolución de los estándares tecnológicos en el sector del streaming. En los últimos años, las plataformas han elevado las demandas de procesamiento, seguridad y rendimiento visual, lo que deja obsoletos a muchos equipos antiguos.

La falta de actualizaciones limita la compatibilidad de televisores con nuevas funciones de Netflix. (Imagen ilustrativa Infobae)

La incompatibilidad tecnológica surge tanto por la insuficiencia de memoria RAM como por la falta de potencia de procesamiento y el soporte de protocolos modernos de conexión.

Los dispositivos diseñados hace más de cinco años no cumplen con las especificaciones mínimas necesarias, para reproducir contenido con la calidad y seguridad exigida actualmente.

A qué otros dispositivos afecta la medida de Netflix

La decisión de Netflix alcanza a una variedad de celulares, sobre todo aquellos que no pueden actualizarse a las versiones más recientes de sus sistemas operativos.

La medida de Netflix afecta a teléfonos que no se puedan actualizar a una versión de sistema operativo más reciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ecosistema Android, solo los dispositivos capaces de ejecutar Android OS 9 o superior seguirán teniendo acceso a la aplicación. Modelos como el Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X, LG G4, HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y Asus ZenFone 2 quedarán fuera del servicio.

En el caso de Apple, la restricción será efectiva para dispositivos que no soporten iOS 17 o iPadOS 17. Aquellos iPhone y iPad que no puedan actualizar ni descargar la última versión de la app desde la tienda de Apple perderán el acceso de forma definitiva.

Qué alternativas existen para seguir utilizando Netflix en dispositivos antiguos

Para quienes descubran que sus televisores o celulares ya no son compatibles, existen diversas alternativas, que suelen traer costos adicionales.

Una de las opciones más accesibles consiste en adquirir reproductores externos como Apple TV, Amazon Fire Stick, Roku o consolas de videojuegos, dispositivos que pueden conectarse mediante puertos HDMI y permiten ejecutar la versión actualizada de Netflix.

Reproductores externos como Chromecast o Roku ofrecen una alternativa para dispositivos que pierden acceso. (Composición Infobae)

Asimismo, la adquisición de un televisor de nueva generación es otra alternativa, sobre todo para quienes desean aprovechar la totalidad de los servicios y actualizaciones ofrecidas por las plataformas streaming actuales.

Esta decisión puede implicar una mayor inversión, pero garantiza la compatibilidad a futuro con distintas aplicaciones y servicios digitales.

Cómo pueden los usuarios saber si su dispositivo será afectado

Netflix sugiere a los usuarios comprobar tanto la versión del sistema operativo, como la fecha de fabricación de sus dispositivos desde los ajustes internos de cada aparato.

Quienes detecten incompatibilidades deberán optar por alternativas externas o renovar sus aparatos si desean conservar el acceso al catálogo. Revisar regularmente las actualizaciones de la plataforma permite anticipar cambios similares en el futuro.