Tecno

Lista de televisores que se quedan sin Netflix a partir del 15 de enero de 2026

Varios smart TV antiguos no podrán acceder ni reproducir películas y series de la plataforma, ni recibir actualizaciones o descargar la aplicación

Guardar
Televisores fabricados antes de 2019
Televisores fabricados antes de 2019 pueden quedar excluidos del acceso a Netflix a partir de enero de 2026. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Netflix dejará de estar disponible en varios televisores a partir del 15 de enero de 2026 por las nuevas actualizaciones que trae la plataforma, orientadas a mejorar la calidad de imagen, incorporar funciones avanzadas y reforzar la seguridad digital.

Varias referencias de televisores inteligentes perderán acceso al servicio streaming, lo que obligará a los usuarios a buscar alternativas para continuar disfrutando del catálogo.

La restricción no se limita a una marca en particular, sino que afecta a cualquier aparato incapaz de cumplir con las nuevas exigencias técnicas. Modelos fabricados antes de 2019 encabezan la lista de riesgo, porque raramente reciben actualizaciones capaces de garantizar la compatibilidad.

Cuáles son los modelos de televisores que pueden quedar sin acceso a Netflix

Modelos de Sony, Samsung, LG
Modelos de Sony, Samsung, LG y Panasonic encabezan la lista de equipos afectados por la nueva actualización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los modelos afectados se encuentran los algunos televisores de Sony, sobre todo los de la serie Bravia, identificados por las denominaciones KDL, XBR, W95 y X95. Además, son alcanzados dispositivos de marcas como Samsung, LG y Panasonic, siempre que hayan sido fabricados antes de 2019.

La plataforma sugiere a los usuarios verificar la fecha de fabricación y la versión del sistema operativo en los ajustes de cada televisor para determinar si la compatibilidad se mantendrá después de enero de 2026.

Por qué Netflix dejará de ser compatible con ciertos televisores inteligentes

La decisión de Netflix obedece a la evolución de los estándares tecnológicos en el sector del streaming. En los últimos años, las plataformas han elevado las demandas de procesamiento, seguridad y rendimiento visual, lo que deja obsoletos a muchos equipos antiguos.

La falta de actualizaciones limita
La falta de actualizaciones limita la compatibilidad de televisores con nuevas funciones de Netflix. (Imagen ilustrativa Infobae)

La incompatibilidad tecnológica surge tanto por la insuficiencia de memoria RAM como por la falta de potencia de procesamiento y el soporte de protocolos modernos de conexión.

Los dispositivos diseñados hace más de cinco años no cumplen con las especificaciones mínimas necesarias, para reproducir contenido con la calidad y seguridad exigida actualmente.

A qué otros dispositivos afecta la medida de Netflix

La decisión de Netflix alcanza a una variedad de celulares, sobre todo aquellos que no pueden actualizarse a las versiones más recientes de sus sistemas operativos.

La medida de Netflix afecta
La medida de Netflix afecta a teléfonos que no se puedan actualizar a una versión de sistema operativo más reciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ecosistema Android, solo los dispositivos capaces de ejecutar Android OS 9 o superior seguirán teniendo acceso a la aplicación. Modelos como el Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X, LG G4, HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y Asus ZenFone 2 quedarán fuera del servicio.

En el caso de Apple, la restricción será efectiva para dispositivos que no soporten iOS 17 o iPadOS 17. Aquellos iPhone y iPad que no puedan actualizar ni descargar la última versión de la app desde la tienda de Apple perderán el acceso de forma definitiva.

Qué alternativas existen para seguir utilizando Netflix en dispositivos antiguos

Para quienes descubran que sus televisores o celulares ya no son compatibles, existen diversas alternativas, que suelen traer costos adicionales.

Una de las opciones más accesibles consiste en adquirir reproductores externos como Apple TV, Amazon Fire Stick, Roku o consolas de videojuegos, dispositivos que pueden conectarse mediante puertos HDMI y permiten ejecutar la versión actualizada de Netflix.

Reproductores externos como Chromecast o
Reproductores externos como Chromecast o Roku ofrecen una alternativa para dispositivos que pierden acceso. (Composición Infobae)

Asimismo, la adquisición de un televisor de nueva generación es otra alternativa, sobre todo para quienes desean aprovechar la totalidad de los servicios y actualizaciones ofrecidas por las plataformas streaming actuales.

Esta decisión puede implicar una mayor inversión, pero garantiza la compatibilidad a futuro con distintas aplicaciones y servicios digitales.

Cómo pueden los usuarios saber si su dispositivo será afectado

Netflix sugiere a los usuarios comprobar tanto la versión del sistema operativo, como la fecha de fabricación de sus dispositivos desde los ajustes internos de cada aparato.

Quienes detecten incompatibilidades deberán optar por alternativas externas o renovar sus aparatos si desean conservar el acceso al catálogo. Revisar regularmente las actualizaciones de la plataforma permite anticipar cambios similares en el futuro.

Temas Relacionados

TelevisoresNetflixEnero2026AplicaciónTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Un experto en ciberseguridad advierte que la fiebre por ChatGPT es una burbuja insostenible

Mientras líderes del sector defienden el crecimiento sostenido, analistas recuerdan casos históricos de sobrevaloración y sugieren cautela ante la velocidad y volumen de las inversiones actuales

Un experto en ciberseguridad advierte

Si al cargar el celular lo conectas y desconectas varias veces, cuidado: la batería está en riesgo

Este tipo de práctica reduce la autonomía del dispositivo y genera apagados inesperados

Si al cargar el celular

CES 2026: Nvidia presentó Alpamayo, modelos de IA para acelerar el desarrollo de vehículos autónomos seguros

La compañía liderada por Jensen Huang presentó una plataforma abierta con simuladores y bases de datos de alta fidelidad, diseñada para mejorar la toma de decisiones de los autos

CES 2026: Nvidia presentó Alpamayo,

Google Fotos: el ajuste clave para comprimir imágenes y liberar espacio sin pagar

El límite gratuito de 15 GB, compartido con Google Drive y Gmail, empuja a muchos usuarios a optimizar el almacenamiento de sus fotos en la nube

Google Fotos: el ajuste clave

Estos modelos de Xiaomi, Redmi y POCO se quedarán sin soporte oficial en 2026

La falta de parches de seguridad convierte a estos dispositivos en una opción menos recomendable para usos sensibles

Estos modelos de Xiaomi, Redmi
DEPORTES
El Chelsea de Enzo Fernández

El Chelsea de Enzo Fernández confirmó a su nuevo entrenador tras la salida de Maresca

Argentina clasificó por primera vez a los cuartos de final de la United Cup y enfrentará a Suiza

La brutal caída de un medallista olímpico que le provocó una fractura de cráneo

Neymar mostró sus tres vehículos inspirados en su pasión por Batman valuados en más de 60 millones de dólares

La llamativa frase de Endrick al ser presentado en su nuevo club tras jugar apenas tres partidos en Real Madrid: “Pasé los mejores seis meses de mi vida”

TELESHOW
Las primeras horas de Daniela

Las primeras horas de Daniela Christiansson y sus hijos sin Maxi López: “Te extrañamos”

El insólito regalo que recibió Gimena Accardi al aire de su programa en su primer verano soltera

Entre bromas y desafíos, Benjamín Vicuña debutó como conductor en The Balls: cuál fue el pico de rating

Quién es la reina del polo que aconsejó a Laurita Fernández antes de iniciar su romance con Matías Busquet

El fuerte posteo de Wanda Nara que enseguida borró: “Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada”

INFOBAE AMÉRICA

Depeche Mode estrena en Netflix

Depeche Mode estrena en Netflix su film “M”: el tour que marcó una nueva era para la banda

Por qué “Ob-La-Di, Ob-La-Da” tardó 42 horas en grabarse: la historia detrás del bloqueo creativo de McCartney y el giro inesperado que dio Lennon

Los Globos de Oro regresan con ‘Una batalla tras otra’ y ‘Valor sentimental’ como grandes candidatas

Mirra: qué es, de dónde viene y por qué fue uno de los regalos de los Reyes Magos

Bertrab, el glaciar que revela la fragilidad del Atlántico Sur ante el cambio climático