Cómo duplicar la pantalla de un celular Android y iPhone en un televisor en segundos

Es ideal que los dos dispositivos estén cerca y no hayan obstáculos entre ambos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Pocos usuarios saben que pueden duplicar la pantalla de su celular Android o iPhone en el televisor sin cables, aplicaciones extra ni pagos adicionales.

Tanto en Android como en iPhone, esta función viene preinstalada e integrada, permitiendo compartir cualquier contenido en una pantalla de mayor tamaño, siempre que ambos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi.

Esta característica facilita el acceso a videos, presentaciones, videojuegos y aplicaciones, brindando una experiencia más inmersiva y cómoda para el usuario. Además, su funcionamiento no exige configuraciones avanzadas ni conocimientos técnicos, lo que contribuye a su rápida adopción en hogares, oficinas y espacios educativos.

Dónde se encuentra la función para duplicar pantalla en un celular Android

El acceso rápido a la función “Emitir” o “Smart View” en Android facilita la proyección de la pantalla del celular en televisores compatibles. (Foto: Android)

En los teléfonos Android, la herramienta que permite compartir la pantalla se ubica en el panel de accesos rápidos del dispositivo. Al desplegar este menú desde la parte superior de la pantalla, se pueden ver opciones como “Emitir”, “Transmitir pantalla”, “Pantalla inalámbrica” o, en el caso de los modelos Samsung, “Smart View”.

Esta nomenclatura puede variar según la marca y el modelo, pero su ubicación suele mantenerse constante, facilitando el acceso para quienes desconocen su existencia.

Una vez seleccionada esta función, el sistema inicia una búsqueda automática de televisores inteligentes compatibles que estén conectados a la misma red WiFi.

El proceso no requiere pasos intermedios ni configuraciones manuales, porque el propio sistema operativo gestiona la conexión entre ambos aparatos. Esta integración directa permite que la duplicación de pantalla se realice en cuestión de segundos.

Cómo activar la duplicación de pantalla en iPhone

La opción “Duplicar pantalla” está integrada en el Centro de Control de iPhone y permite reflejar el contenido en televisores con AirPlay. (Foto: Apple)

Para los usuarios de iPhone, el procedimiento es igualmente sencillo. Apple integra la opción “Duplicar pantalla” en el Centro de Control, al que se accede deslizando el dedo desde la esquina superior derecha del dispositivo.

Al pulsar sobre esa opción, el teléfono muestra una lista de televisores compatibles cercanos, siempre que soporten la tecnología AirPlay o estén conectados a un dispositivo como Apple TV.

Al seleccionar el televisor deseado, el sistema refleja en tiempo real el contenido del iPhone en la pantalla grande, sin cables ni aplicaciones externas. Esta funcionalidad permite compartir desde videos hasta presentaciones y aplicaciones en cuestión de instantes, proporcionando una experiencia fluida y segura dentro del entorno de Apple.

Qué requisitos debe cumplir el televisor para recibir ser compatible con la función

Los televisores inteligentes más nuevos incluyen soporte nativo para Miracast, Chromecast o AirPlay, facilitando la conexión inalámbrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los televisores pueden recibir directamente la señal de duplicado desde un celular. Los modelos más recientes de Smart TV suelen incorporar tecnologías como Miracast, Chromecast integrado o compatibilidad con AirPlay, lo que permite la conexión inalámbrica sin accesorios adicionales.

En el caso de dispositivos más antiguos o televisores sin funciones inteligentes, la duplicación de pantalla requiere la utilización de dispositivos externos como Chromecast, Fire TV Stick o Roku.

Estos accesorios se conectan mediante la entrada HDMI y reciben la señal inalámbrica del teléfono, reproduciéndola en la pantalla del televisor. La instalación y configuración de estos dispositivos suele ser sencilla y no supone mayores complicaciones para el usuario promedio.

Por qué es importante una red WiFi estable en este proceso

Una red estable y protegida garantiza mejor calidad de imagen y evita interrupciones durante el duplicado de pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de duplicado de pantalla depende de que tanto el teléfono como el televisor, o el dispositivo receptor, estén conectados a la misma red WiFi. Si alguno de los dos aparatos utiliza una red diferente o una conexión de datos, la detección automática no será posible y la transmisión no se completará.

Asimismo, la calidad de la conexión inalámbrica influye directamente en el resultado de la duplicación. Una red saturada o de baja intensidad puede provocar interrupciones, congelamientos o desincronización entre imagen y sonido.

Para minimizar estos problemas de conexión, se debe utilizar una red doméstica protegida y evitar el uso de conexiones públicas o no seguras, porque existen riesgos de seguridad asociados al uso compartido de redes.