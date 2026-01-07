MacBook con pantalla táctil: este es el dispositivo que lo hace posible

Una empresa presentó un dispositivo que permite convertir la pantalla de la MacBook en táctil. (Intricuit)

Durante el CES 2026, una de las ferias de tecnología más importantes del mundo, un accesorio llamó especialmente la atención de los usuarios de Apple: una pantalla táctil externa capaz de convertir cualquier MacBook en un portátil con control por gestos y lápiz.

El dispositivo, llamado Magic Screen y desarrollado por la empresa Intricuit, propone una solución directa a una ausencia histórica en los ordenadores de Apple, se trata de la falta de pantallas táctiles en la línea Mac.

La novedad no viene de Apple, sino de un tercero que busca cubrir una demanda latente entre usuarios que desean interactuar con macOS de forma táctil, sin renunciar al formato tradicional del portátil. Magic Screen se presenta como una capa adicional que se coloca sobre la pantalla original del MacBook y habilita funciones táctiles sin necesidad de modificar el equipo.

Un dispositivo permitirá que la pantalla del MacBook se convierta en táctil. (Apple)

Un accesorio que se acopla sin alterar el MacBook

Magic Screen es, en esencia, una pantalla táctil delgada que se fija sobre el panel del MacBook mediante imanes, aprovechando la estructura metálica del equipo. La instalación no requiere herramientas ni configuraciones complejas: basta con colocarla sobre la pantalla y conectarla a través de un cable USB-C.

Una vez instalada, el usuario puede interactuar directamente con macOS usando los dedos, realizar gestos de desplazamiento, zoom o selección, y utilizar un lápiz digital incluido que ofrece sensibilidad a la presión. Esto amplía las posibilidades del MacBook en tareas como ilustración, edición gráfica, toma de notas o presentaciones.

Según Intricuit, el accesorio es compatible con distintos modelos de MacBook y está pensado para integrarse de forma reversible: se puede retirar cuando no se necesita, sin dejar marcas ni afectar el funcionamiento del portátil.

El dispositivo se podrá usar en diferentes MacBook. (Apple)

Batería propia y uso independiente

Uno de los aspectos más destacados del Magic Screen es que cuenta con batería integrada, con una autonomía que, según el fabricante, puede alcanzar hasta 100 horas de uso. Esto permite que el accesorio no dependa constantemente del MacBook para funcionar y reduzca el impacto en la batería del portátil.

Además, la pantalla puede utilizarse de manera independiente, sin estar conectada al Mac. En ese modo, funciona como una especie de tableta digital para escribir o dibujar, orientada especialmente a creadores de contenido y diseñadores. También ofrece la posibilidad de reflejar la pantalla del iPhone, lo que permite controlar aplicaciones del teléfono directamente desde el panel táctil.

Una respuesta a la postura histórica de Apple

La aparición de este accesorio vuelve a poner sobre la mesa un debate antiguo: por qué Apple no ofrece MacBooks con pantalla táctil. La compañía ha defendido durante años que el formato vertical de un portátil no es cómodo para el uso táctil prolongado y que esa experiencia está mejor resuelta en el iPad.

Desde sus inicios, Apple se ha negado a crear un MacBook con pantalla táctil, por lo que los usuarios podrán recurrir a otro dispositivo.

Sin embargo, la existencia de productos como Magic Screen refleja que una parte del mercado sigue buscando esa funcionalidad en un ordenador portátil tradicional. De hecho, analistas del sector vienen señalando que Apple estaría reconsiderando su postura.

Diversos reportes apuntan a que la empresa estaría trabajando en un MacBook Pro con pantalla táctil integrada, basada en tecnología OLED, cuyo lanzamiento podría producirse entre finales de 2026 y comienzos de 2027. Mientras tanto, accesorios de terceros se posicionan como soluciones intermedias para quienes no quieren esperar.

Precio y disponibilidad

Por ahora, Intricuit no ha confirmado el precio ni la fecha exacta de lanzamiento del Magic Screen. El dispositivo fue presentado como un producto funcional en el CES 2026, lo que sugiere que su llegada al mercado podría producirse en los próximos meses.

La pantalla táctil para el MacBook fue presentado en el CES 2026, pero no tiene fecha de lanzamiento comercial. (Apple)

La falta de detalles comerciales no ha impedido que el accesorio genere interés, especialmente entre usuarios profesionales que buscan ampliar las capacidades de su MacBook sin adquirir un iPad u otro dispositivo adicional.