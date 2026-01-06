Una MacBook Air detuvo un fragmento de proyectil durante la guerra en Ucrania y siguió funcionando

En redes sociales se evidencia el estado del equipo tras haber recibido el impacto del proyectil - crédito X/@lanevychs

En ocasiones, la tecnología puede salvar vidas en el sentido más literal. Un militar ucraniano identificado como @lanevychs en la red social X, ha relatado cómo su MacBook Air M1 actuó como barrera y detuvo el impacto de un fragmento de proyectil durante un enfrentamiento en Ucrania.

El soldado, adscrito a la brigada AZOV de la Guardia Nacional, compartió imágenes de su portátil con un agujero visible provocado por el fragmento de artillería, mostrando que el dispositivo resultó gravemente dañado, pero continuó funcionando tras el incidente.

Tecnología bajo fuego: así un MacBook Air M1 detuvo un impacto durante un enfrentamiento en Ucrania - crédito captura de pantalla X

Cómo luce el portátil impactado por fragmento de proyectil

Según la publicación de lanevychs, el MacBook Air estaba en su mochila cuando recibió el impacto. Las imágenes muestran daños notorios en la carcasa de aluminio y la pantalla, pero la computadora aún podía encenderse y el usuario logró desplazarse por sus mensajes en X.

Aunque el militar no detalló el contexto exacto del suceso ni si el portátil estaba cerrado o protegido por otros objetos, el caso evidencia cómo, en situaciones extremas, la tecnología cotidiana puede jugar un papel inesperado.

La carcasa de aluminio y la resistencia accidental

El MacBook Air M1 se fabrica con aluminio reciclado, un material que ofrece integridad estructural y ligereza. Apple nunca ha promocionado sus portátiles como capaces de detener proyectiles, pero la robustez del diseño unibody pudo haber sido un factor para frenar parcialmente el fragmento.

Casos similares se han reportado antes, como el del estadounidense Steve Frappier, que atribuyó a su MacBook Pro haber detenido una bala en un tiroteo en 2017.

Más allá de la anécdota: lo que revela el caso del MacBook que frenó un proyectil sobre la resistencia de la tecnología

¿Puede un computador portátil recibir el impacto de una bala?

Aunque estos relatos resultan llamativos, los expertos en balística advierten que ningún dispositivo electrónico está diseñado para resistir la energía de una bala o un fragmento de artillería. Materiales como el aluminio, el vidrio o el plástico pueden frenar proyectiles pequeños o ralentizados, pero normalmente no evitan lesiones graves.

Factores como el ángulo del impacto, la distancia y el estado previo del proyectil influyen en el resultado.

En la mayoría de los casos, la protección accidental responde más a una combinación de suerte y circunstancias que a la resistencia real del dispositivo.

Incluso si un portátil logra frenar parte del impacto, la batería de litio puede convertirse en un riesgo adicional. Las baterías dañadas pueden explotar o incendiarse, liberando sustancias peligrosas y causando heridas térmicas. Por eso, los especialistas advierten que no se debe confiar en un ordenador, teléfono o tablet como protección física en situaciones de peligro.

A pesar del daño, el portátil de lanevychs siguió siendo funcional para tareas básicas, aunque la pantalla quedó parcialmente inutilizable. El militar señaló que probablemente conservará el equipo como recuerdo, dada la experiencia vivida y el valor simbólico que ahora representa.

El portátil de un militar ucraniano resultó dañado pero siguió funcionando tras frenar el impacto de artillería, ejemplificando cómo los dispositivos cotidianos pueden tener un papel inesperado, aunque limitado, en escenarios de riesgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple, por su parte, ha destacado la utilización de aluminio reciclado en sus productos, pero no los certifica como dispositivos de protección.

Entre la viralidad y la realidad de los “escudos tecnológicos”

Historias similares han circulado en redes sociales, pero es importante diferenciar entre anécdotas virales y la protección real que puede ofrecer un dispositivo electrónico. Existen fundas especiales fabricadas con materiales como Kevlar, diseñadas para resistir impactos, aunque ni siquiera estas garantizan una protección total frente a munición real.

El caso del MacBook Air que detuvo un fragmento de proyectil en Ucrania recuerda que, en situaciones límite, la tecnología puede ofrecer una protección inesperada, pero dentro de límites físicos muy claros. Estos incidentes invitan a reflexionar sobre la robustez de los dispositivos modernos, pero también sobre la importancia de no confiar en ellos como sustitutos de las medidas de seguridad adecuadas en escenarios de conflicto o peligro.