CES 2026 adelanta seis cambios tecnológicos que transformarán el mundo del automóvil

CES 2026 presenta las nuevas innovaciones tecnológicas para los automóviles. (Foto: Imagen ilustrativa)

El CES 2026 volvió a posicionarse como una vidriera clave para anticipar hacia dónde se dirige la industria automotriz. Aunque la feria ya no concentra el mismo peso simbólico que décadas atrás, sigue siendo el mayor evento tecnológico del mundo y un espacio donde fabricantes de autos y empresas de tecnología presentan soluciones que comenzarán a llegar a las calles en los próximos años.

En esta edición, celebrada del 6 al 9 de enero, el foco estuvo puesto en la digitalización del vehículo, la integración de inteligencia artificial y la redefinición de la experiencia a bordo.

La transformación del sector automotor, cada vez más vinculada al software, el entretenimiento y los servicios digitales, quedó reflejada en una serie de anuncios que muestran cómo el auto se consolida como una plataforma tecnológica sobre ruedas.

Vida cotidiana, Inteligencia Artificial, IA, transporte, comunicación, hogar inteligente, educación, entretenimiento, interacción digital, asistentes virtuales - VisualesIA

Desde sistemas de entretenimiento avanzados hasta nuevas interfaces de conducción y la irrupción de actores emergentes, el CES 2026 dejó en claro que el futuro del automóvil ya no se define solo por el motor o el diseño.

Uno de los anuncios más llamativos fue el de SHM, la empresa conjunta formada por Sony y Honda. La compañía presentó la versión de preproducción del Afeela 1, un modelo que ya había sido mostrado como concepto en ediciones anteriores y cuyas entregas están previstas para 2026.

El vehículo apunta a integrar el ecosistema de entretenimiento de Sony directamente en el habitáculo, con la posibilidad de utilizar PlayStation Remote Play desde las pantallas del auto.

Sony, junto a Honda, podrían incluir en sus autos una PlayStation Remote Play. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sistema permite a los pasajeros jugar títulos de PS4 y PS5 durante el viaje, siempre que la consola esté encendida en el hogar del usuario para transmitir la señal. Si bien no se trata de un servicio en la nube, la propuesta refuerza la idea del auto como una extensión del hogar digital.

Además del Afeela 1, Sony y Honda anticiparon un nuevo concepto que busca mostrar la expansión de la marca y su apuesta por la convergencia entre movilidad y entretenimiento.

Otro de los protagonistas del evento fue BMW, que llegó al CES 2026 con una fuerte presentación centrada en el iX3, el primer vehículo de la familia Neue Klasse. El modelo introduce el BMW Panoramic iDrive, un sistema que proyecta información a lo largo de toda la base del parabrisas y reemplaza al panel de instrumentos tradicional. La marca plantea este cambio como un salto generacional en la forma en que el conductor interactúa con el vehículo.

BMW plantea poner el parabrisas la información del tablero del auto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el apartado tecnológico, BMW destacó su alianza con Amazon para integrar Alexa+, una evolución del asistente de voz que promete diálogos más naturales y una mayor comprensión del contexto del viaje.

La idea es que la inteligencia artificial pueda anticipar necesidades del conductor y reducir distracciones, manteniendo la información clave dentro del campo visual. A esto se suma la sexta generación del sistema eDrive, que ofrece hasta 800 kilómetros de autonomía y soporte para cargas ultrarrápidas de 400 kW.

La presencia de empresas tecnológicas ajenas al mundo automotor tradicional también marcó el pulso del CES 2026. LG, por ejemplo, volvió a insistir en el concepto de “inteligencia afectiva”, una visión que apunta a sistemas capaces de interpretar el estado emocional de los ocupantes y adaptar el entorno del vehículo, desde la iluminación hasta el contenido que se muestra en pantalla.

LG presentó su idea de inteligencia afectiva dentro de los autos, con censores que pueden percibir cómo están emocionalmente los ocupantes.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El evento también sirvió como plataforma para la llegada de nuevos jugadores. Según reportes de la prensa internacional, la empresa china Kosmera aprovechará el CES 2026 para presentar su primer modelo, un sedán o liftback que buscará diferenciarse por su enfoque tecnológico.

La compañía se define más como una desarrolladora de plataformas digitales que como un fabricante de autos tradicional, con el objetivo de conectar a los usuarios con servicios y experiencias digitales integradas al vehículo.

En conjunto, las novedades exhibidas en el CES 2026 permiten identificar al menos seis grandes cambios que marcarán el futuro del automóvil: la consolidación del auto como centro de entretenimiento, el avance de interfaces digitales más inmersivas, la integración de inteligencia artificial conversacional, la mejora en la autonomía y la carga de los vehículos eléctricos, la personalización de la experiencia a bordo y la irrupción de nuevos actores con un enfoque tecnológico.