Tráfico de ChatGPT cae un 22% tras el lanzamiento de Gemini 3, la última versión de la IA de Google

OpenAI enfrenta ajustes internos y cambios en sus integraciones mientras la competencia de modelos como Gemini 3 Pro de Google gana terreno

ChatGPT perdió cerca de 45 millones de visitas semanales tras el lanzamiento de Gemini 3 Pro, de Google. (Composición Infobae)

Datos de la firma de análisis SimilarWeb, compartidos por el socio de Menlo Ventures, Deedy Das, muestran que el tráfico promedio de siete días de ChatGPT disminuyó alrededor de un 22% en seis semanas, pasando de cerca de 203 millones a 158 millones de visitas. El principio de este descenso coincidió con el lanzamiento de Gemini 3 Pro, la última versión del modelo de IA de Google.

Aunque el descenso se da en un periodo que suele presentar menor actividad online por las fiestas de fin de año, el contraste con Gemini de Google resulta evidente. Gemini ha mantenido su tráfico estable y actualmente concentra cerca del 40% del tamaño de la audiencia web de ChatGPT. Este comportamiento alimenta la hipótesis de que una parte de los usuarios de ChatGPT explora alternativas, en un contexto donde la competencia se intensifica.

SimilarWeb también reporta que el dominio de ChatGPT se ha erosionado de forma gradual durante el último año, debido al surgimiento de nuevos actores en la escena de la inteligencia artificial generativa. Plataformas como Gemini y Grok, de xAI, han ampliado sus bases de usuarios, al tiempo que otros modelos y herramientas de código abierto fragmentan la atención del público.

Tráfico de ChatGPT en las últimas 6 semanas. (@deedydas/X)

Frente a este escenario, Sam Altman, CEO de OpenAI, declaró una “situación de código rojo” en una nota interna dirigida a empleados, en la que anunció la pausa de varios proyectos y la concentración de esfuerzos en mejorar los productos principales de la compañía.

Por otra parte, OpenAI confirmó que ChatGPT dejará de funcionar en WhatsApp a partir del 15 de enero de 2026, luego de un cambio en las políticas del Business API de la plataforma. Aunque OpenAI buscó mantener el servicio, ahora dirige a los usuarios a sus propias aplicaciones en iOS, Android y web. La actualización de WhatsApp impacta a chatbots de uso general y podría llevar parte del tráfico hacia soluciones propias de Meta, como Meta AI.

Analistas advierten que las cifras de SimilarWeb reflejan solo la actividad web y móvil, y contabilizan visitas en lugar de usuarios únicos, por lo que las tendencias resultan más significativas que los números absolutos.

El tráfico de Gemini se mantuvo estable y hoy representa cerca del 40% de la audiencia de ChatGPT. (Composición Infobae)

Novedades de Gemini 3

Gemini 3, la nueva inteligencia artificial de Google, destaca por integrar avances en multimodalidad, interacción y razonamiento, facilitando la creación y personalización de soluciones sin conocimientos técnicos.

Su integración con servicios populares como Gmail, Calendar y YouTube permite automatizar y personalizar tareas complejas desde una única interfaz, transformando tanto el trabajo empresarial como la vida diaria de millones de usuarios.

En los principales benchmarks, Gemini 3 ha superado a otros modelos líderes, logrando resolver problemas avanzados en áreas como matemáticas y ciencia.

Gemini 3 integra Gmail, Calendar y YouTube, permitiendo automatizar tareas complejas desde una sola interfaz. (Google)

El desarrollo de Gemini 3 plantea nuevos desafíos en seguridad, equidad y adaptación social, al anticipar la posibilidad de empresas gestionadas por agentes autónomos y una economía digital sin intervención humana directa.

El costo reducido de acceso a la inteligencia artificial y la rápida automatización de sectores clave, como el desarrollo de software, refuerzan la necesidad de regulaciones flexibles y estrategias de adaptación social, en un escenario marcado por la competencia constante entre gigantes tecnológicos y startups.

