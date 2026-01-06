Tecno

Un experto en ciberseguridad advierte que la fiebre por ChatGPT es una burbuja insostenible

Mientras líderes del sector defienden el crecimiento sostenido, analistas recuerdan casos históricos de sobrevaloración y sugieren cautela ante la velocidad y volumen de las inversiones actuales

ChatGPT y la burbuja de
ChatGPT y la burbuja de la IA: ¿innovación revolucionaria o exceso de entusiasmo en el mercado tecnológico? - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entusiasmo global por la inteligencia artificial y herramientas como ChatGPT ha impulsado inversiones millonarias en el sector tecnológico. Sin embargo, voces críticas advierten que este auge podría estar inflando una burbuja de difícil sostenibilidad.

Shlomo Kramer, cofundador de la firma de ciberseguridad Cato Networks, aseguró que la magnitud de las inversiones en IA no se justifica por los resultados actuales y que, antes o después, muchas empresas podrían enfrentar graves consecuencias si la realidad no cumple con las expectativas generadas.

El crecimiento de la inteligencia artificial ha sido tan veloz que muchas compañías han apostado su futuro a la automatización y el procesamiento de datos a gran escala. ChatGPT y otros modelos generativos han impulsado la percepción de que la IA será el motor dominante de la economía y la innovación en los próximos años.

El auge de la inteligencia
El auge de la inteligencia artificial bajo la lupa: inversiones récord y dudas sobre la sostenibilidad real del sector - (Imagen ilustrativa Infobae)

Pero, según Kramer, existe una desconexión entre la promesa y los beneficios reales obtenidos hasta ahora.

Porqué expertos advierten una burbuja de la IA

Kramer no dudó en calificar el fenómeno como una “burbuja de manual”. En declaraciones a Business Insider, señaló que las inversiones en inteligencia artificial están sobrevaloradas y que la tecnología no avanza en la misma proporción que el capital destinado a su desarrollo.

Según el experto en ciberseguridad, muchas empresas no lograrán los resultados prometidos y terminarán enfrentando dificultades cuando las expectativas no se materialicen.

El especialista también cuestiona el discurso de la automatización como causa de despidos masivos. Comentó que la IA aún está lejos de reemplazar a trabajadores en tareas complejas, y que algunas empresas están usando la promesa de la automatización como pretexto para reducir personal, mientras continúan contratando en otras áreas.

Se está usando la inteligencia artificial a modo de tapadera”, indicó sugiriendo que la narrativa tecnológica encubre decisiones empresariales motivadas por otros factores.

La IA aún no es efectiva en la relación inversión y resultados

Estudios recientes y advertencias de
Estudios recientes y advertencias de inversores históricos alimentan la discusión sobre la desconexión entre avances tecnológicos, retorno financiero y el uso de la inteligencia artificial como argumento empresarial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escepticismo de Kramer se suma a una corriente de expertos que advierten sobre los riesgos de una burbuja en el sector de la IA. Un estudio realizado en el mes de julio de 2025 del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) subrayó que el 95% de las organizaciones que invirtieron en IA generativa no obtuvo retorno, lo que alimentó la inquietud sobre el desequilibrio entre expectativas y resultados.

Aunque el propio estudio fue más cauteloso que los titulares que generó, sirvió de argumento para quienes ven en la IA un ejemplo de entusiasmo desmedido.

Por otro lado, grandes figuras del sector como Jensen Huang (NVIDIA) o Mark Zuckerberg (Meta) mantienen una visión optimista, asegurando que la inteligencia artificial seguirá creciendo y transformando industrias, apoyados por los avances en hardware y nuevas aplicaciones.

¿Qué es la burbuja de la IA?

La burbuja de la IA se refiere a la rápida y masiva revalorización de empresas tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial, impulsada por la expectativa de que esta tecnología revolucionará la economía.

¿Burbuja de la inteligencia artificial?
¿Burbuja de la inteligencia artificial? Críticas y advertencias sobre la fiebre inversora en el auge de ChatGPT - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio de muchas acciones se ha inflado por el optimismo especulativo, más allá de los ingresos o beneficios tangibles. Esto genera el riesgo de una corrección brusca si los avances no logran materializar las promesas.

El fenómeno recuerda a otras burbujas tecnológicas, como la de internet en el año 2000, cuando el entusiasmo por la red superó el crecimiento real de los negocios digitales y muchas empresas desaparecieron tras el estallido del mercado.

El veterano inversor Jeremy Grantham, reconocido por anticipar burbujas financieras, comparte una visión similar. En una entrevista realizada en Morningstar en 2024, subrayó: “Cuando suceden estos grandes desarrollos, se exageran en el corto plazo, caen a mediano plazo, y luego surgen de los escombros y cambian el mundo a largo plazo. Eso es lo que espero que ocurra esta vez”.

Grantham consideró que la IA es una innovación real, pero advirtió que el exceso de entusiasmo y capital suele preceder a una caída antes de que la tecnología demuestre su verdadero impacto.

Mientras la inteligencia artificial sigue abriendo nuevas posibilidades, el debate sobre la sostenibilidad de la “fiebre por ChatGPT” y la magnitud de las inversiones en IA está lejos de resolverse. Para los escépticos, la burbuja es inminente; para los optimistas, es solo el comienzo de una revolución. La experiencia histórica sugiere que, en tecnología, el equilibrio entre promesa y realidad suele definirse con el tiempo, más allá de la euforia inicial.

