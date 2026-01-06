Tecno

Cómo es el nuevo cargador inteligente de iPhone enfocado en cuidar la batería

El dispositivo monitorea en tiempo real la carga del teléfono y busca prolongar la vida útil de la batería mediante funciones avanzadas y gestión térmica

Guardar
El Anker Nano Charger Smart
El Anker Nano Charger Smart Display fue anunciado como la nueva apuesta para cuidar la batería de los iPhone en el CES 2026. (Anker)

Anker presentó en el CES 2026 de Las Vegas un accesorio que busca cambiar la relación entre los usuarios y la carga de sus dispositivos: el Anker Nano Charger Smart Display. Este cargador inteligente fue diseñado para preservar la salud de la batería del iPhone y promete ir más allá de la simple alimentación eléctrica. El nuevo adaptador incorpora funciones inteligentes y una pantalla que permite monitorear el proceso de carga en tiempo real.

La preocupación por el desgaste de las baterías en teléfonos inteligentes ha crecido en los últimos años, debido al uso intensivo y la necesidad de cargar los dispositivos de modo frecuente. El Anker Nano Charger Smart Display ofrece hasta 45 W de potencia y adapta el flujo de energía según las necesidades específicas del modelo de iPhone conectado. El objetivo es evitar el deterioro acelerado de la batería, un tema que ocupa a usuarios y fabricantes por igual.

Pantalla integrada, formato plegable y más

El dispositivo cuenta con una pantalla integrada que muestra datos como la potencia de carga, la temperatura y el estado general del proceso. Esta función busca aportar transparencia y tranquilidad, sin introducir una complejidad innecesaria en la experiencia de uso. La pantalla permite a los usuarios verificar en todo momento el rendimiento del cargador y el comportamiento de la batería, lo que representa un cambio respecto a los cargadores convencionales que no ofrecen información visible.

El modo Care Mode reduce
El modo Care Mode reduce la temperatura del dispositivo durante la carga para preservar la salud de la batería. (Anker)

Un aspecto destacado del nuevo cargador es el Care Mode, un modo de carga que reduce el estrés térmico sobre la batería. Anker explicó que este sistema mantiene la temperatura del iPhone lo más baja posible durante la carga, un factor que influye de forma directa en el desgaste de la batería a largo plazo. La gestión térmica se ha convertido en uno de los principales desafíos para fabricantes de dispositivos móviles, y este accesorio responde a esa demanda desde el segmento de los cargadores.

Desde el punto de vista del diseño, Anker apostó por un formato compacto y plegable. El enchufe puede girar 180°, lo que facilita el transporte y el uso en diferentes situaciones, una característica relevante para quienes buscan comodidad. Pese a su tamaño reducido, el cargador mantiene la potencia máxima de 45 W, suficiente para alimentar no solo iPhones, sino también otros dispositivos compatibles con USB-C, como los iPad.

La presentación del Anker Nano Charger Smart Display se enmarca en una nueva generación de accesorios anunciados por la compañía durante el CES 2026. Aún no se conocen el precio ni la fecha exacta de lanzamiento, pero el producto estará disponible próximamente. Se espera que, antes de su comercialización general, pueda someterse a pruebas de uso para ofrecer un análisis exhaustivo.

El cargador detecta el modelo
El cargador detecta el modelo de iPhone y adapta la potencia para evitar el desgaste prematuro de la batería. (Anker)

El enfoque de este cargador inteligente trasciende la velocidad de carga o la potencia, ya que convierte al accesorio en un agente activo en la gestión de la batería del dispositivo. El cargador identifica el modelo de iPhone y ajusta el suministro eléctrico para optimizar la longevidad de la batería. Al mostrar información relevante en tiempo real, el usuario puede tomar decisiones informadas sobre el uso y el cuidado de su dispositivo.

Un nuevo estándar para el cuidado de la batería

La propuesta de Anker representa una evolución dentro de un segmento tradicionalmente poco innovador. La integración de inteligencia y monitoreo en tiempo real sugiere una tendencia hacia accesorios más sofisticados, capaces de adaptarse a las necesidades de los usuarios y prolongar la vida útil de los dispositivos móviles. Si estos cargadores cumplen lo que prometen, podrían establecer un nuevo estándar en el cuidado de la batería para usuarios de iPhone y, potencialmente, para otros dispositivos.

El monitoreo constante y la gestión térmica efectiva pueden marcar la diferencia en el rendimiento de las baterías a largo plazo. La apuesta de Anker por la transparencia y la adaptabilidad podría impulsar a otros fabricantes a seguir el mismo camino, priorizando la salud de los dispositivos por encima de la simple carga rápida.

El diseño compacto y el
El diseño compacto y el enchufe plegable facilitan el transporte y el uso en distintas situaciones. (Anker)

Por ahora, el Anker Nano Charger Smart Display se presenta como una alternativa prometedora que busca transformar el papel de los cargadores en el ecosistema tecnológico, situando la preservación de la batería en el centro de la experiencia de carga.

Temas Relacionados

iPhoneCargadorCES 2026DispositivosLo último en tecnologíaTecnología-noticias

Últimas Noticias

Fundadores de Twitter y Pinterest lanzan Tangle, una app que cuida la salud mental tras usar otras redes sociales

La aplicación está diseñada para priorizar la reflexión y el apoyo mutuo entre usuarios, en lugar de la viralidad y las métricas de alcance

Fundadores de Twitter y Pinterest

Tráfico de ChatGPT cae un 22% tras el lanzamiento de Gemini 3, la última versión de la IA de Google

OpenAI enfrenta ajustes internos y cambios en sus integraciones mientras la competencia de modelos como Gemini 3 Pro de Google gana terreno

Tráfico de ChatGPT cae un

Google TV integra Gemini con generación de imágenes y control por voz

Gemini también se conecta con Google Photos, lo que permite buscar personas, lugares y momentos específicos utilizando lenguaje natural

Google TV integra Gemini con

CES 2026: L’Oréal anuncia tecnología de belleza con luz infrarroja para el cabello

El dispositivo Light Straight + Multi-styler emplea radiación infrarroja para lograr temperaturas de peinado más bajas que los alisadores convencionales

CES 2026: L’Oréal anuncia tecnología

Modo tablet en el celular: cómo configurarlo y para qué sirve

Este modo reorganiza menús y contenido en el móvil, facilitando la navegación y la productividad

Modo tablet en el celular:
DEPORTES
La fuerte denuncia de un

La fuerte denuncia de un piloto argentino contra su escudería en el Dakar: “Los franceses de este equipo son soberbios”

No sabía que lo estaban grabando, dijo que era su sueño jugar en el Real Madrid y estalló el escandalo en Europa

Lucas Pratto acordó su llegada a un campeón de Sudamérica: el récord que buscará romper en la Copa Libertadores

Fue campeón en Boca, jugó con Messi en la Selección, borró a Neymar y a los 33 años fichó en un equipo de un pueblo de 11.000 habitantes

“Cristiano Ronaldo versus Messi”: los detalles del encuentro entre Faustino Oro y Magnus Carlsen, el mejor ajedrecista del mundo

TELESHOW
La tremenda respuesta de Sabrina

La tremenda respuesta de Sabrina Rojas cuando le preguntaron si le fue infiel a Luciano Castro

El amoroso saludo de Fabián Cubero a su hija Allegra en su cumpleaños de 15: “Estoy orgulloso de la persona que sos”

La historia de Pamela Pombo, ex de Patricio Albacete: de ser vedette junto a una falsa hermana al salto hacia el fisicoculturismo

Gloria Carrá se sinceró sobre el vínculo de Ángela Torres y Marcos Giles: “Me gustan como pareja, son divinos”

El Hospital Alemán confirmó el alta del chef Christian Petersen a través de un parte médico

INFOBAE AMÉRICA

Por la falta de lluvias

Por la falta de lluvias en Uruguay, el sur de Uruguay enfrenta nuevas alertas por el déficit hídrico

Así es GoHam, la “hamburguesa” cósmica que revela vórtices y es clave para entender la creación de nuevos planetas

Los aliados de Ucrania pactaron en París garantías de seguridad vinculantes con respaldo de Estados Unidos

Un muerto y tres heridos en un atropello de autobús en Jerusalén durante una protesta: descartaron un atentado terrorista

La Fiscalía de Bolivia admitió una nueva denuncia contra Evo Morales vinculada a delitos contra menores