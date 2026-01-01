Las siete nuevas funciones de iPhone que podrían llegar con iOS 27

iOS 27 se presentaría en la WWDC de junio y anticipa cambios profundos en la experiencia del iPhone. (Imagen ilustrativa)

El lanzamiento de iOS 27 figura entre los momentos más esperados para quienes poseen un iPhone en 2024. A medida que se acerca la conferencia WWDC de junio, donde Apple presentaría oficialmente la nueva versión de su sistema operativo, han surgido rumores sobre siete funciones que podrían transformar la experiencia de los usuarios.

Entre las novedades destacadas sobresalen avances en inteligencia artificial, mejoras en salud, rediseños visuales y el anticipado soporte para dispositivos plegables como el futuro iPhone Fold.

Apple Health+ y su integración con Fitness+

Una de las características principales proyectadas es Apple Health+, una propuesta orientada a potenciar el bienestar y la actividad física con el apoyo de inteligencia artificial. Esta evolución integraría opciones como coaching personalizado, registro de alimentos, videos educativos y otros recursos dedicados a una orientación ajustada a cada usuario.

También se prevé una mayor vinculación con Apple Fitness+, lo que podría llevar a ambos servicios a fusionarse en un solo ecosistema facilitando el seguimiento y la motivación para aquellos que desean mejorar su salud desde el teléfono.

Apple Health+ sumaría funciones de inteligencia artificial y mayor integración con Fitness+ para potenciar el bienestar. (Apple)

Nuevas capacidades multitarea para el iPhone Fold

La llegada del primer iPhone Fold marcaría un hito en el catálogo de Apple, ya que iOS 27 incluiría mejoras específicas en el ámbito de la multitarea. Inspiradas en el entorno disponible en los iPad por medio de iPadOS, estas funciones permitirían gestionar múltiples ventanas y aplicaciones de manera más fluida, aprovechando la versatilidad de la pantalla plegable.

Algunas de estas herramientas podrían estar reservadas únicamente para el modelo plegable, dada su similitud en formato con el iPad mini, mostrando el esfuerzo de Apple por innovar tanto en hardware como en software.

Rediseño visual de Siri tras la adopción de nueva IA

Después de la implementación de mejoras basadas en inteligencia artificial en iOS 26.4, los rumores apuntan a que iOS 27 ofrecería un cambio integral en la apariencia visual de Siri. Apple seguiría una estrategia escalonada: primero introduciendo nuevas funciones antes de modificar el aspecto del asistente. De este modo, buscaría optimizar el rendimiento y, posteriormente, presentar un diseño actualizado que sitúe a Siri a la par de las tendencias más recientes en asistentes virtuales inteligentes.

Siri experimentaría un rediseño visual tras la incorporación de nuevas tecnologías de inteligencia artificial. (Reuters)

Nueva herramienta de búsqueda web con inteligencia artificial

La integración de inteligencia artificial se extiende al ámbito de las búsquedas: se ha especulado sobre una nueva herramienta de búsqueda web en iOS 27, que aumentaría las capacidades actuales del sistema Spotlight. Si bien existen pocos detalles y la compañía evitaría afectar acuerdos vigentes con otros motores de búsqueda, el objetivo consistiría en brindar a los usuarios un acceso más inteligente y directo a información en la web, todo desde el sistema operativo.

Mejoras en la organización de fotos y colecciones

La aplicación Fotos ha ido experimentando cambios relevantes en las versiones recientes de iOS. Para iOS 27, se esperan funciones de organización agrupadas bajo el concepto de “colecciones mejoradas”, que podrían optimizar la administración de álbumes compartidos, una característica cada vez más utilizada. Las referencias encontradas en versiones internas del sistema apuntan a que la organización visual y funcional de las fotos continuará su evolución.

Nuevo sistema para emparejar AirPods

Otras filtraciones señalan la posible llegada de un sistema de emparejamiento renovado para los AirPods en iOS 27. Aunque la actual forma de conexión ya se considera eficiente y valorada por los usuarios, Apple trabajaría para perfeccionar aún más el proceso, facilitando el cambio entre dispositivos y el inicio de sesiones de uso de manera sencilla y práctica.

El sistema de emparejamiento de AirPods y la app Calendario recibirían actualizaciones para facilitar la gestión diaria de los usuarios. (Apple)

Renovación significativa de la app Calendario

Por último, otra de las novedades que traería iOS 27 sería una actualización sustancial en la app Calendario, con lanzamiento planeado a través de las principales plataformas de la compañía. Aunque las modificaciones de esta aplicación no suelen ocurrir con frecuencia y todavía no se conocen los detalles específicos, el interés es alto entre quienes confían en su uso diario para mejorar la organización y la productividad.

El rediseño de aplicaciones clásicas como Calendario genera expectación, ya que anticipa nuevas formas de aprovechar las herramientas de gestión personal dentro del ecosistema iPhone.