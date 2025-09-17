Tecno

Apple equipa sus AirPods con traducción en vivo en cinco idiomas

La traducción puede realizarse sin conexión a internet previa descarga de los idiomas, y se anuncian más lenguas para finales de año

AirPods Pro 2. (foto: MDTech)
Apple incorpora la función de traducción en vivo a sus AirPods, permitiendo a los usuarios comunicarse en inglés, español, portugués, francés y alemán de forma instantánea gracias a la combinación con el sistema operativo iOS 26 y sus capacidades de inteligencia artificial.

Esta novedad está dirigida a propietarios de los nuevos AirPods Pro 3, así como a quienes ya usan los AirPods Pro 2 o AirPods 4, siempre que cuenten con un iPhone compatible y la actualización de Apple Intelligence.

La traducción puede realizarse sin conexión a internet previa descarga de los idiomas, y se anuncian más lenguas para finales de año.

Traducción en vivo en los AirPods: cómo funciona y qué posibilidades abre

La funcionalidad de traducción se realiza por medio de la aplicación ‘Traducir’ en el iPhone, a la que recurren los AirPods emparejados para captar el audio, enviarlo al teléfono, traducirlo mediante modelos de IA y reenviarlo de vuelta a los auriculares.

El proceso permite mantener conversaciones bilingües sin depender de conexión a internet, ofreciendo además una transcripción en tiempo real que se muestra en pantalla para ambos interlocutores. Según las pruebas iniciales de medios como EFE, existe cierto retraso en la traducción y la voz siempre será la misma por defecto, lo que puede complicar el seguimiento si hablan varias personas.

Al margen de ello, el avance de Apple refuerza la autonomía y privacidad, ya que ninguna conversación se almacena en el dispositivo. El sistema será compatible, a partir de finales de año, con nuevos idiomas como mandarín, japonés, coreano e italiano, ampliando el alcance internacional y de accesibilidad del producto.

AirPods Pro 3: características adicionales

Junto al despliegue de la traducción en vivo, los nuevos AirPods Pro 3 —a la venta desde el 19 de septiembre por 249 dólares— incorporan un sistema mejorado de cancelación de ruido, nuevas almohadillas personalizables y una mayor resistencia al agua y al sudor.

La duración de reproducción de audio con cancelación activa aumenta hasta las ocho horas, aunque el estuche de carga ofrece un total de 24 horas, menor frente al modelo anterior.

Una característica inédita es la incorporación de sensores infrarrojos en cada auricular capaces de medir la frecuencia cardíaca durante actividades físicas, facilitando el seguimiento en tiempo real de valores biométricos como el pulso o las calorías quemadas mediante la app Fitness integrada y el sistema iOS 26.

Esta novedad acerca la experiencia de los AirPods Pro 3 a la de los relojes inteligentes, permitiendo usar ambos dispositivos simultáneamente para monitorizar el rendimiento deportivo.

Cuáles son los productos recomendados por Apple para limpiar los AirPods

Apple recomienda limpiar las mallas de los AirPods utilizando agua micelar con PEG-6 glicéridos caprílicos/cápricos, como la que ofrecen marcas como Bioderma o Neutrogena. Para este proceso, también sugiere emplear agua destilada, un cepillo de dientes infantil de cerdas suaves, dos recipientes pequeños y una toalla de papel.

El soporte técnico de Apple advierte que recurrir a estos elementos reduce la posibilidad de dañar los transductores y evita que se obstruyan las salidas de sonido. Se desaconseja el uso de productos agresivos o sustancias como jabones, perfumes, cremas, disolventes, aceites, champús o tintes, ya que el contacto con estos líquidos podría causar corrosión en los componentes internos o cambios de color en el exterior.

Siguiendo las recomendaciones oficiales y utilizando únicamente los productos sugeridos, se disminuye el riesgo de deterioro con el tiempo y se asegura una limpieza eficaz y segura de los AirPods.

Esta parte debe ser revisada con mucho cuidado porque es la encargada de trasnmitir un sonido claro. (Infobae)

Finalmente, es pertinente señalar que estos auriculares inalámbricos facilitan la comunicación, permiten escuchar música o podcasts sin cables y mejoran la experiencia de llamadas y videollamadas gracias a su micrófono integrado y a la reducción de ruido.

