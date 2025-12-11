Tecno

Netflix elimina el envío de contenido desde móviles a televisores

La función sigue disponible para quienes cuentan con una suscripción Estándar o Premium en la plataforma de streaming

Guardar
La implementación de esta restricción
La implementación de esta restricción afecta a casi todos los modelos recientes de Chromecast. REUTERS/Mike Blake

Netflix ha dado un giro en su política de acceso a contenido al suprimir la función de enviar series y películas desde la app móvil a televisores mediante Chromecast o Google TV. Esta decisión representa un cambio radical en la experiencia habitual de muchos usuarios, quienes por años disfrutaron de la posibilidad de compartir la pantalla de sus dispositivos en cualquier televisor compatible de forma sencilla.

Ahora, la plataforma pone límites claros al uso remoto y prioriza la seguridad y el control sobre la reproducción, restringiendo la función a casos específicos y afectando considerablemente la comodidad que asociaban muchos perfiles a este método.

Restricciones a Chromecast y los cambios en la política de Netflix

La modificación no ha pasado desapercibida entre los suscriptores: el icónico botón de ‘Cast’ que tanto facilitaba visualizar contenido en una pantalla grande ya no aparece, o deja de funcionar en la mayoría de los dispositivos actuales. Esta decisión se tomó para evitar un uso que Netflix considera fuera del hogar principal, tras detectar que muchas reproducciones escapaban de su control a través de simples conexiones Wi-Fi temporales.

Un teléfono inteligente con el
Un teléfono inteligente con el logotipo de Netflix se coloca sobre un teclado en esta ilustración. REUTERS/Dado Ruvic

Así, la función solo permanece activa en algunos dispositivos antiguos o versiones desactualizadas, y exclusivamente para quienes abonen los planes Estándar o Premium; quienes tienen un plan con anuncios pierden el acceso, sin importar la compatibilidad del aparato.

La implementación de esta restricción afecta a casi todos los modelos recientes de Chromecast, televisores con Google TV y reproductores similares. Ya no será posible enviar contenidos a dispositivos en hoteles, casas ajenas o segundas residencias usando el móvil como acceso sencillo y directo, como era costumbre.

Es preciso indicar que la única opción que queda en esas circunstancias es iniciar sesión manualmente a través de la aplicación en el propio televisor, reduciendo la flexibilidad y aumentando los controles sobre la cuenta.

Netflix refuerza su control del
Netflix refuerza su control del entorno doméstico, aunque la decisión suponga una experiencia menos fluida para usuarios. REUTERS/Francis Mascarenhas

Estrategia de control y monetización en la plataforma

Detrás de este cambio se encuentra una estrategia de monitoreo constante y validaciones periódicas sobre el lugar de reproducción, junto a la polémica figura del “miembro extra” y limitaciones según el tipo de suscripción.

Este movimiento, lejos de ser un simple ajuste técnico, busca cerrar brechas que permitían visualizar contenido fuera del entorno doméstico principal sin pagar por usuarios adicionales, alineando el acceso a la monetización y la seguridad de las cuentas.

Netflix refuerza, de este modo, su control del entorno doméstico, aunque la decisión suponga una experiencia menos fluida y más restrictiva para muchos usuarios. Si bien algunos dispositivos antiguos mantendrán la función, la tendencia apunta a un acceso más centralizado y supervisado, en donde la portabilidad de la cuenta móvil cede terreno a la identificación y gestión estricta del hogar principal.

Netflix pone límites claros al
Netflix pone límites claros al uso remoto y prioriza la seguridad y el control sobre la reproducción. REUTERS/Francis Mascarenhas

Cómo aprovechar al máximo tu cuenta Estándar de Netflix

Sacarle el máximo provecho a una cuenta Estándar de Netflix implica disfrutar de sus beneficios clave, como la posibilidad de ver contenido en alta definición (HD) y utilizar la plataforma de forma simultánea en dos dispositivos. Esta característica permite compartir la suscripción con un familiar o amigo, o bien alternar entre diferentes dispositivos propios según las necesidades del momento.

Con el acceso a todo el catálogo, puedes crear perfiles personalizados para cada usuario, manteniendo recomendaciones, listas, y el historial de visualización separado. Así, cada uno puede explorar nuevos géneros y recibir sugerencias adaptadas a sus gustos.

Además, la cuenta Estándar permite descargar títulos en dos dispositivos distintos, algo útil para ver películas y series sin conexión a internet durante viajes o trayectos largos.

Organiza maratones temáticos, personaliza la configuración de subtítulos y controla el contenido infantil mediante perfiles específicos. Aprovecha al máximo las funciones sociales, como las valoraciones y la opción de seguir series, para estar siempre al tanto de los últimos lanzamientos de Netflix.

Temas Relacionados

NetflixTelevisoresSmart TVCelularesLo último en tecnología

Últimas Noticias

Blue Origin, de Jeff Bezos, ya trabaja en la tecnología para centros de datos IA en el espacio

No es la única empresa tecnológica que explora nuevas formas de procesamiento avanzado fuera del planeta para responder a la demanda creciente de energía y capacidad

Blue Origin, de Jeff Bezos,

OpenAI advierte que sus nuevos modelos de IA podrían presentar mayor riesgo de ciberseguridad

El avance de esta tecnología plantea dilemas sobre la protección de infraestructuras críticas y la colaboración entre expertos

OpenAI advierte que sus nuevos

ChatGPT ya puede editar archivos con Photoshop y Acrobat

La actualización transforma la experiencia de edición digital al integrar herramientas clave directamente en la interfaz del chatbot

ChatGPT ya puede editar archivos

Google expande Android XR con nuevas funciones para el Galaxy XR

Estas mejoras optimizan la experiencia de uso en el visor de Samsung, ofreciendo mayor comodidad para los usuarios

Google expande Android XR con

Cómo usar ‘Tu algoritmo’, la nueva función de Instagram para reels

La nueva herramienta permite a los usuarios ajustar los temas que influyen en sus recomendaciones de vídeos cortos mediante inteligencia artificial

Cómo usar ‘Tu algoritmo’, la
DEPORTES
Faustino Oro da pelea en

Faustino Oro da pelea en los dos frentes: sigue arriba en el Magistral de ajedrez y en carrera por la norma de gran maestro

Challenger Tour: la puerta de entrada a la élite del tenis que vio brillar a los argentinos en 2025

Es italiana, decidió competir para la Argentina y ya es la número uno del país en dobles: la historia de Nicole Fossa Huergo

El video del reencuentro del Cuti Romero y Heung-Min Son: el insulto en español del delantero que se hizo viral

10 frases del Chelo Delgado: el futuro de Úbeda en Boca, el pedido a Cavani, la situación de Dybala y el colombiano en la mira

TELESHOW
Vero Lozano habló de los

Vero Lozano habló de los cambios en su programa y el exitoso formato que le ofrecieron conducir: “Me encantaría”

Tini Stoessel sorprendió a sus fans y anunció el lanzamiento de una de sus canciones más esperadas: “36 vidas”

La advertencia de Luis Ventura tras la fake news sobre su hijo: “Voy a ir hasta las últimas consecuencias”

El regalo de Donato de Santis que conmovió a Wanda Nara en su cumpleaños: “Me emocionaste tanto”

El cuestionamiento a Mauro Icardi por el video de la China Suárez con su perro Tano: “Es al que sus hijas extrañan”

INFOBAE AMÉRICA

La OEA repudió los llamados

La OEA repudió los llamados a alterar el orden público en Honduras en medio del tenso cierre electoral

María Corina Machado realiza su primera aparición pública en Oslo tras más de un año en la clandestinidad

HRW cuestionó al Gobierno de Ecuador por congelar cuentas de organizaciones sociales con informes secretos de inteligencia

María Corina Machado ya está en Oslo y se prepara para reencontrarse con su familia y simpatizantes

María Corina Machado pondrá fin a su clandestinidad con un discurso que pronunciará esta madrugada en Oslo