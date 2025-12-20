Tecno

Filtran casi todo sobre iOS 26.4 y iOS 27, el sistema operativo para iPhone con IA

Entre las principales mejoras se encuentra una importante actualización a Siri, el cual incorporaría un modelo de lenguaje avanzado, inspirado en Gemini de Google

Una filtración revela las novedades
Una filtración revela las novedades que presentaría el sistema operativo iOS 26.4 y iOS 27. (Imagen ilustrativa)

Apple se prepara para introducir una serie de cambios relevantes en sus próximos sistemas operativos, según revelan nuevas filtraciones detectadas en el código interno de la compañía. A pocos días de finalizar el año, han salido a la luz funciones en desarrollo para iOS 26.4, iOS 27 e incluso iOS 28, que anticipan una evolución significativa en la experiencia de uso del iPhone, el iPad, el Apple Watch y otros dispositivos del ecosistema Apple, con especial protagonismo para Siri y la app Salud.

La información fue descubierta a partir de varias feature flags activas —fragmentos de código que permiten habilitar o probar funciones futuras— encontradas por el medio especializado MacWorld. Estos indicios, aunque no confirman de manera oficial qué llegará finalmente al público, ofrecen una hoja de ruta bastante clara de hacia dónde se dirige Apple en los próximos años en materia de software, inteligencia artificial y bienestar digital.

El caso más inmediato es el de iOS 26.4, una versión que rompe con la tradición reciente de Apple. Históricamente, las actualizaciones con numeración decimal, como las terminadas en “.4”, se asociaban principalmente a correcciones de errores, mejoras de estabilidad y ajustes menores. Sin embargo, de acuerdo con un informe de Applesfera, esta actualización apunta a incorporar cambios más profundos, tanto a nivel funcional como estructural.

Debido a fragmentos de código
Debido a fragmentos de código abierto, ya se han podido conocer algunas de las posibles funcionar que llegarán a iOS 26.4 y iOS 27. (Apple)

La principal novedad detectada en iOS 26.4 tiene que ver con Siri. El código filtrado sugiere que el asistente virtual de Apple dará un salto importante al integrar un modelo de lenguaje grande, basado en Gemini, la tecnología de inteligencia artificial desarrollada por Google.

Este cambio permitiría a Siri mantener conversaciones más naturales, comprender mejor el contexto de las preguntas y ofrecer respuestas más elaboradas, acercándose al nivel de los asistentes conversacionales más avanzados del mercado. Se trata de un movimiento estratégico para Apple, que busca reforzar su competitividad en el terreno de la IA generativa.

Además de Siri, iOS 26.4 incorporaría una renovación de la app Salud. La filtración apunta a una nueva interfaz más clara y a un registro de métricas simplificado, con el objetivo de facilitar la comprensión de los datos de bienestar por parte del usuario.

La mejora de Siri a
La mejora de Siri a una IA conversacional se encuentra entre las posibles mejoras de iOS. (Apple)

A esto se suman otras funciones en desarrollo, como una aplicación de productividad mejor organizada, nuevas capas de seguridad pensadas para proteger al usuario frente a accesos no autorizados o “falsos” perfiles, y un sistema de autorrelleno universal de tarjetas mediante el Llavero de iCloud, que buscaría agilizar pagos y formularios sin comprometer la privacidad.

Las filtraciones no se limitan a iOS 26.4. En el caso de iOS 27, que llegaría más adelante, se han identificado mejoras centradas en la gestión de Fotos. El sistema introduciría un nuevo modelo de “Colecciones”, pensado para organizar imágenes y videos de forma más inteligente, agrupándolos por criterios más flexibles y contextuales. Esta evolución respondería a uno de los reclamos habituales de los usuarios, que manejan bibliotecas cada vez más grandes y complejas.

Mirando aún más lejos en el tiempo, el código también hace referencia a iOS 28, cuya llegada se estima para 2027. Aunque los detalles son más limitados, uno de los aspectos más destacados es la expansión de la app Salud al entorno macOS. Esto supondría un paso clave en la integración del ecosistema Apple, permitiendo a los usuarios consultar y analizar sus datos de salud no solo desde el iPhone o el Apple Watch, sino también desde sus computadoras Mac.

El aplicativo de Salud y
El aplicativo de Salud y Apple Watch entre las mejoras para iOS 27. (Reuters)

En relación con el Apple Watch, las filtraciones indican la incorporación de nuevas métricas de sueño. En particular, se menciona la medición del “tiempo en cama”, diferenciándolo del tiempo efectivo de sueño. Esta distinción permitiría un análisis más preciso de los hábitos de descanso, aportando información adicional tanto para usuarios comunes como para quienes siguen rutinas de bienestar más estrictas.

Si bien Apple no ha confirmado oficialmente ninguna de estas funciones, el hallazgo de feature flags activas suele ser una señal clara de que la compañía está probando o preparando estos cambios para futuras versiones. En conjunto, las filtraciones refuerzan la idea de que Apple apuesta por una integración más profunda de la inteligencia artificial, una experiencia de usuario más personalizada y un enfoque cada vez más marcado en la salud y el bienestar.

