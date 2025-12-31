Tecno

Estos son los seis productos que Apple anunciaría en 2026 y que ya generan gran expectativa

Filtraciones y reportes anticipan que Apple presentará en 2026 dispositivos largamente esperados, como su primer iPhone plegable y un MacBook más económico

Varios productos de Apple llegarían
Varios productos de Apple llegarían este 2026 y ya generan grandes expectativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple ya mira más allá de 2025 y prepara un año que podría ser clave para su estrategia de producto. De acuerdo con múltiples reportes, filtraciones y analistas especializados, la compañía de Cupertino planea anunciar al menos seis dispositivos importantes en 2026, entre nuevas categorías, rediseños profundos y productos largamente esperados.

La expectativa es alta porque algunos de estos lanzamientos marcarían cambios relevantes en el ecosistema Apple, tanto en móviles como en computadoras, tablets y dispositivos para el hogar.

Tras un 2025 sólido en ventas y posicionamiento —impulsado por el iPhone Air, los iPhone 17 y 17 Pro, además de nuevos Mac, iPad y AirPods—, Apple buscaría consolidar su liderazgo con propuestas más ambiciosas. El próximo año no solo traerá renovaciones habituales, sino también apuestas que la empresa ha postergado durante años y que, finalmente, podrían ver la luz.

Diversas filtraciones han revelado que
Diversas filtraciones han revelado que lanzamientos se encuentra preparando Apple para el 2026.

1. El primer iPhone plegable de Apple

Uno de los anuncios más esperados sería el primer iPhone plegable, conocido de forma preliminar como iPhone Fold. Todo apunta a que Apple debutaría en este segmento en septiembre de 2026, siguiendo el calendario tradicional de lanzamientos de iPhone.

Según los rumores, el dispositivo tendría un formato tipo “concha”, similar al Galaxy Z Flip de Samsung, con una pantalla interior flexible de 7,8 pulgadas y una exterior de 5,5 pulgadas. La gran promesa estaría en la calidad del panel: Apple buscaría eliminar casi por completo la arruga visible en el centro de la pantalla, uno de los principales problemas de los plegables actuales. Su precio sería elevado y superaría al del iPhone Pro Max, reforzando su posicionamiento premium.

El iPhone plegable llegaría en
El iPhone plegable llegaría en 2026 y buscaría mejorar lo hecho por Samsung. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Un MacBook más barato que el Air

Otro producto que genera expectativa es el MacBook más económico de la historia reciente de Apple. Este portátil, que se ubicaría por debajo del MacBook Air, tendría un precio cercano a los 699 euros y estaría orientado a estudiantes y usuarios que buscan entrar al ecosistema macOS.

La principal novedad sería el uso de un chip de la serie A, concretamente el A18 Pro, el mismo procesador que utilizan los iPhone Pro. Sería la primera vez que Apple lanza un Mac con un chip diseñado originalmente para móviles. Su presentación podría darse en algún momento de 2026, aunque sin una fecha definida.

3. MacBook Pro con rediseño y pantalla OLED

Apple también renovaría su línea profesional con un MacBook Pro completamente rediseñado. Este modelo apostaría por un cuerpo más delgado y ligero, además de incorporar pantallas OLED, reemplazando la tecnología mini-LED actual. Esto permitiría mejores negros, mayor contraste y una reproducción de color más precisa.

La MacBook Pro recibiría un
La MacBook Pro recibiría un rediseño, además de ahora traer una pantalla OLED.

Otra novedad sería la integración de conectividad 5G, algo inédito en los Mac, junto con el nuevo chip M6 y funciones avanzadas de inteligencia artificial. Este equipo estaría pensado para profesionales que buscan potencia, movilidad y conectividad constante.

4. Nuevo iPad mini con pantalla OLED

El iPad mini también recibiría una actualización importante en 2026. Apple podría llevar la tecnología OLED a este modelo, algo que hasta ahora estaba reservado a los iPad Pro. Además de la mejora en pantalla, se espera un nuevo procesador más potente y un diseño con mayor resistencia al agua.

Este movimiento reforzaría el atractivo del iPad mini como una tablet compacta pero potente, ideal para consumo de contenido y productividad ligera.

5. HomePod con pantalla: la apuesta por el hogar

Entre las nuevas categorías, destaca el HomePod con pantalla, un dispositivo pensado para el hogar inteligente. Apple buscaría competir directamente con los hubs domésticos de Google y Amazon, integrando control de dispositivos, videollamadas y acceso rápido a servicios.

Los rumores hablan de dos versiones: una más compacta, incluso con un brazo robótico para mover la pantalla, y otra de mayor tamaño, similar a un iPad fijo. Este producto marcaría un paso importante en la estrategia de Apple para el hogar conectado.

Apple mejoraría su HomePod y
Apple mejoraría su HomePod y tendría una pantalla, buscando competir con Amazon en sistemas inteligentes para el hogar. (Foto: Apple)

6. Nuevos Studio Display

Por último, Apple renovaría su línea de monitores con nuevos Studio Display a inicios de 2026. Estos modelos reemplazarían a los actuales, lanzados en 2022, e incorporarían pantallas de 27 pulgadas con tecnología mini-LED, además de un nuevo procesador para mejorar funciones como la cámara y el audio.

Con estos seis productos, Apple apunta a un 2026 cargado de innovación. Si los rumores se confirman, el próximo año podría convertirse en uno de los más relevantes para la compañía en la última década.

