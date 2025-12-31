Tecno

Si tu celular se calienta al usar datos móviles, esta es la explicación

Cerrar aplicaciones en segundo plano y mantener solo las necesarias ayuda a disminuir el consumo de energía

El uso de datos móviles
El uso de datos móviles 4G o 5G incrementa la temperatura del celular por la alta demanda de energía en comparación con el WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos móviles son uno de los motivos por los que un celular puede subir su temperatura, al punto de sufrir de sobrecalentamiento y afectar el rendimiento del teléfono, algo que no sucede con el uso de WiFi.

Esta diferencia, lejos de ser casual, responde a factores técnicos y ambientales que explican el fenómeno y ofrecen claves para mitigarlo.

Por qué el celular se calienta al usar datos móviles

Cuando un usuario activa la conexión a Internet mediante 4G o 5G, el teléfono inicia un proceso mucho más exigente que con WiFi. Un móvil conectado por datos móviles mantiene una comunicación constante con la antena del operador, ajusta parámetros y equilibra la conexión en función de las condiciones cambiantes del entorno.

Esta actividad supone una demanda energética elevada, especialmente en el proceso de subida de datos. Subir fotos, videos o audios, así como sincronizar archivos en la nube, eleva la carga de trabajo de la radio móvil y, en consecuencia, la temperatura del dispositivo.

Una cobertura de señal débil
Una cobertura de señal débil obliga al dispositivo a aumentar la potencia de transmisión, lo que dispara el consumo energético y el sobrecalentamiento del móvil.(Foto: Imagen ilustrativa)

En cambio, la conexión WiFi implica un enlace generalmente más corto, estable y predecible. La distancia entre el móvil y el router suele ser menor que la que separa el dispositivo de la antena de telefonía, lo cual reduce la necesidad de transmitir con alta potencia y disminuye los cambios constantes de estado de la conexión.

Por eso, en condiciones similares de uso, el teléfono se mantiene más fresco cuando está conectado a una red WiFi estable.

  • Cobertura inestable

La calidad de la señal influye de forma decisiva en el consumo energético y el calentamiento del teléfono. Cuando la cobertura es débil, como ocurre en interiores, garajes, ascensores o áreas rurales, el dispositivo incrementa de manera automática la potencia de transmisión para conseguir una conexión adecuada. Esta respuesta adaptativa busca evitar cortes en la comunicación, pero exige un esfuerzo adicional por parte del hardware.

En escenarios con solo dos barras de señal, el teléfono no solo experimenta una navegación más lenta, sino que realiza un trabajo intensivo para sostener la conexión, buscar nuevas celdas y aumentar la potencia de transmisión.

El sobrecalentamiento del móvil se
El sobrecalentamiento del móvil se agrava al alternar entre 5G y 4G en zonas con señal inestable, incrementando la carga de trabajo del hardware. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Movimiento constante y cambio de redes

El calentamiento del móvil se agrava en situaciones de movimiento, como al viajar en auto, tren o simplemente caminar por zonas con cobertura variable. El dispositivo alterna entre diferentes antenas y toma decisiones en tiempo real para mantener la mejor conexión posible.

En ocasiones, oscila entre 5G y 4G según la disponibilidad y calidad de la señal. Este baile continuo obliga al módem del teléfono a operar durante más tiempo en estados de alto consumo energético.

No se trata de que el 5G sea intrínsecamente menos eficiente, sino que un 5G inestable puede resultar menos conveniente que un 4G sólido en términos de consumo y calentamiento. El teléfono necesita trabajar más para garantizar una conexión óptima, lo cual incrementa la temperatura del hardware de modo perceptible.

El cambio constante entre antenas
El cambio constante entre antenas y redes móviles, especialmente al moverse en auto o tren, intensifica el calentamiento del teléfono.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Soluciones y recomendaciones para evitar el sobrecalentamiento

Existen varias medidas prácticas para reducir el calentamiento del móvil asociado al uso de datos móviles:

  • Evitar el uso intensivo durante la carga: utilizar el teléfono mientras se carga aumenta la generación de calor.
  • Cerrar aplicaciones en segundo plano: mantener solo las aplicaciones necesarias reduce la carga del procesador.
  • Buscar una mejor señal o usar WiFi cuando sea posible: conectarse a una red WiFi estable disminuye el esfuerzo de la radio móvil.
  • Limitar las cargas y descargas pesadas en áreas de baja cobertura: subir archivos grandes cuando la señal es débil exige mucho del móvil.
  • Utilizar el móvil en un rango de temperatura ambiental adecuado: el rango óptimo se sitúa entre 16 °C y 35 °C (60,8 °F a 95 °F).
  • Actualizar el sistema operativo y las aplicaciones: las actualizaciones suelen incluir optimizaciones para el consumo energético.
  • Preferir navegadores y aplicaciones optimizados: aplicaciones como el navegador integrado o Google Chrome están mejor adaptadas para reducir el consumo.

