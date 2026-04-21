Política

Milei recordó qué le dijo el papa Francisco el día que le pidió perdón por sus insultos

El Presidente había sido muy crítico del Pontífice durante la campaña presidencial de 2023. Pero la relación mutó una vez que el libertario llegó a la Casa Rosada y hoy lo valoró como el argentino más importante de la historia

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El presidente Javier Milei, vestido de traje oscuro, arrodillado ante el Papa Francisco, quien viste de blanco, en un salón del Vaticano con tapices y otras personas.
El presidente Javier Milei se arrodilla en señal de respeto frente al Papa Francisco (Imagen Ilustrativa Infobae generada con IA)

El presidente Javier Milei recordó este martes al papa Francisco a un año de la muerte del Pontífice. Desde Israel, luego de visitar el Santo Sepulcro, el mandatario posteó imágenes junto a Mario Bergoglio y lo valoró como “el argentino más importante de toda la historia”. “Abrazo a la distancia, Santo Padre”, cerró.

El mensaje provocó repercusiones. Un usuario le recordó a Milei sus críticas a Francisco durante la campaña presidencial 2023, cuando el actual jefe de Estado llegó a nombrar a su Santidad como “el representante del maligno en la tierra”.

La intervención provocó una respuesta del Presidente con un dato revelador. “En la misma visita le pedí perdón por mi ERROR (sic) y su respuesta fue propia de un grande”, recordó Milei.

Milei visitó Francisco en febrero de 2024 (fotografía de archivo)
Milei visitó Francisco en febrero de 2024 (fotografía de archivo)

De acuerdo al mandatario argentino, Francisco le dijo en aquel encuentro que se dio en febrero de 2024 en el Vaticano: “No te calentés, todos hacemos boludeces de chicos”.

No es la primera vez que el líder de la Libertad Avanza habla sobre aquel encuentro, pide perdón por sus dichos sobre quien fue el líder de la Iglesia Católica en la tierra y cuenta la respuesta de Francisco. La anécdota adquiere una singularidad especial hoy, 21 de noviembre, a un año de la partida del referente espiritual argentino.

Milei y su pedido de perdón - papa francisco

Antes de asumir la presidencia, Milei mantuvo una relación tensa y abiertamente hostil con el papa Francisco. Durante su etapa como economista mediático y candidato, Milei dirigió duros ataques contra el pontífice, a quien calificó repetidas veces como un “imbécil”, “representante del maligno en la Tierra” y un “asqueroso zurdo” por defender la justicia social. En redes sociales llegó a insultarlo directamente, desacreditando su figura y acusándolo de promover el comunismo y de inmiscuirse en política argentina.

La situación comenzó a cambiar tras el triunfo electoral de Milei en noviembre de 2023. El papa Francisco lo felicitó telefónicamente tras la segunda vuelta, lo que inició un proceso de distensión. En febrero de 2024, Milei viajó al Vaticano para la canonización de Mama Antula y tuvo un encuentro cordial con el pontífice que incluyó abrazos y elogios públicos. Milei lo definió entonces -al igual que hoy- como “el argentino más importante de la historia”, en contraste con los insultos previos, y reconoció públicamente haber reconsiderado sus opiniones por el peso institucional del papa en la sociedad argentina.

A partir de ese momento, la relación se mantuvo en un tono diplomático y respetuoso. Milei invitó formalmente al papa a visitar la Argentina, gesto que fue bien recibido aunque nunca se concretó el viaje. En sus declaraciones públicas, Milei pasó a destacar la “sabiduría” y la “bondad” del pontífice, relegando las diferencias a un segundo plano y valorando el rol del papa como referente espiritual y figura clave para la contención social en tiempos de crisis económica.

La muerte del papa Francisco, el 21 de abril de 2025, selló el giro definitivo en el vínculo. Milei expresó públicamente su pesar y rindió homenaje a la figura del pontífice, reconociendo que las diferencias previas “hoy parecen menores” y calificando como un honor haberlo conocido. Así, la relación entre ambos pasó del enfrentamiento y el agravio a una convivencia marcada por el respeto institucional y el reconocimiento mutuo, especialmente en los últimos meses de vida del papa.

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