¿Tu celular dejará de tener WhatsApp en 2026?: esto es lo que debes hacer

El inicio de 2026 traerá consigo el fin del soporte de WhatsApp para miles de teléfonos que ya no cumplen con los requisitos mínimos necesarios para recibir actualizaciones, nuevas funciones y protección ante amenazas digitales. Esta decisión, adoptada por la plataforma de mensajería, responde a la necesidad de centrar sus esfuerzos en dispositivos capaces de seguir el ritmo de evolución tecnológica.
Como resultado, los usuarios de equipos antiguos deberán tomar medidas para no perder su información ni quedar incomunicados.
Recomendaciones para usuarios de celulares que perderán acceso a WhatsApp
Ante la inminente incompatibilidad, el primer paso fundamental es realizar una copia de seguridad de todas las conversaciones, fotos, videos y archivos almacenados en WhatsApp. Esta acción permite conservar la información importante y transferirla fácilmente a un nuevo dispositivo compatible cuando llegue el momento del cambio.
A continuación, es esencial verificar si el teléfono en uso permite actualizar el sistema operativo. En algunos casos, una actualización puede extender la vida útil del equipo y mantener la compatibilidad con WhatsApp por un tiempo adicional.
Si la actualización no es posible, la incompatibilidad será definitiva y la aplicación dejará de funcionar después del 31 de diciembre de 2025.
Por qué WhatsApp dejará de funcionar en ciertos modelos
El motivo principal detrás de esta medida es que los dispositivos obsoletos no pueden soportar las exigencias de las nuevas versiones de la aplicación, lo que no solo limita el acceso a funciones recientes, sino que también expone a los usuarios a riesgos de seguridad. La falta de parches y mejoras incrementa la vulnerabilidad de los datos personales almacenados en el teléfono.
Para los usuarios que aún cuentan con celulares incluidos en la lista de modelos afectados, anticiparse al cambio es clave. Migrar a un equipo actualizado antes de la fecha límite evita la pérdida de datos y asegura una transición sin inconvenientes.
El 31 de diciembre de 2025 será la última oportunidad para utilizar WhatsApp con normalidad en estos dispositivos, ya que a partir de entonces la aplicación dejará de estar disponible y quedará inutilizable, especialmente en aquellos iPhone que no puedan actualizarse a las versiones más recientes del sistema operativo.
Adoptar estas medidas a tiempo garantiza la protección de la información personal y la continuidad en el uso de WhatsApp en el nuevo año.
iPhones que perderán compatibilidad con WhatsApp en 2026
A partir de 2026, WhatsApp requerirá que los iPhone tengan instalado iOS 15.1 o una versión superior para seguir funcionando. Por este motivo, los siguientes modelos dejarán de ser compatibles:
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- Todos los modelos anteriores
Estos dispositivos ya no podrán acceder a las nuevas funciones de la aplicación, no recibirán actualizaciones de seguridad ni soporte técnico, lo que implica mayor vulnerabilidad y un uso progresivamente más limitado.
Lista de celulares Android que perderán acceso a WhatsApp en 2026
En 2026, WhatsApp solo será compatible con dispositivos Android que cuenten con la versión 5.0 o superior del sistema operativo. Esta medida, impulsada por la política de la compañía de mantener la seguridad y el rendimiento de la aplicación, dejará fuera de servicio a numerosos modelos considerados obsoletos, incapaces de recibir actualizaciones o parches de seguridad.
Los teléfonos que no cumplan con este requisito experimentarán una pérdida progresiva de acceso, comenzando por la falta de nuevas funciones y culminando con el bloqueo total del servicio. Entre los equipos afectados se encuentran modelos populares de distintas marcas:
Samsung:
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy S5
- Galaxy Note 2
- Galaxy Core
- Galaxy Trend
- Galaxy J2
LG:
- Optimus L3
- Optimus L5
- Optimus L7
- Optimus F5
- Optimus L3 II Dual
- Optimus L5 II
Motorola:
- Moto G (primera generación)
- Moto E (primera generación)
Sony:
- Xperia Z2
- Xperia Z3
Huawei:
- Ascend Mate
- Ascend G740
- Ascend D2
HTC:
- Modelos antiguos que ya no pueden actualizar su sistema operativo
Aunque estos dispositivos pueden seguir utilizándose para tareas básicas, quedarán excluidos de futuras mejoras, actualizaciones de seguridad y soporte técnico en WhatsApp, incrementando la vulnerabilidad y reduciendo la funcionalidad de la aplicación en estos equipos.