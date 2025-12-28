Tecno

WhatsApp dejará de funcionar en estos iPhone en 2026: qué hacer para no perder tus chats

La actualización limita el acceso a quienes no puedan actualizar el sistema operativo, afectando a miles de usuarios que deberán migrar, respaldar datos o buscar alternativas

Fin del soporte: WhatsApp retira compatibilidad en iPhone 6, 5s y modelos anteriores a partir de 2026 -REUTERS/Stephane Mahe/File Photo

WhatsApp la aplicación de mensajería más popular del mundo, dejará de ser compatible con varios modelos de iPhone en 2026 debido a nuevas actualizaciones enfocadas en seguridad y funciones avanzadas.

Para quienes utilizan un equipo antiguo de Apple, esta noticia resulta clave, ya que la pérdida de soporte implica la imposibilidad de instalar o actualizar la app, así como el eventual bloqueo de acceso a chats y archivos. Anticipar estos cambios es fundamental para evitar la pérdida de información y garantizar la continuidad en el uso de WhatsApp.

Modelos de iPhone que quedarán fuera de WhatsApp en 2026

A partir de 2026, WhatsApp solo funcionará en iPhones con iOS 15.1 o versiones posteriores. Los dispositivos que no pueden actualizarse a este sistema operativo dejarán de ser compatibles. Entre los modelos afectados se encuentran:

WhatsApp y la obsolescencia tecnológica: iPhones sin iOS 15.1 quedarán fuera de la app en el próximo año - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 5s
  • iPhone 5c
  • Modelos anteriores a estos

Estos equipos no solo quedarán fuera de las nuevas funciones, tampoco recibirán actualizaciones de seguridad ni soporte técnico, exponiéndose a mayores riesgos y a un funcionamiento cada vez más limitado.

Por qué WhatsApp deja de funcionar en algunos iPhone

Cada actualización de WhatsApp introduce mejoras en privacidad, seguridad y nuevas características que requieren una mayor capacidad de procesamiento y versiones recientes de sistemas operativos. Los dispositivos muy antiguos, que ya no reciben soporte oficial de Apple, no pueden garantizar ni el funcionamiento óptimo ni la protección de los datos de los usuarios.

Además, mantener la compatibilidad con sistemas obsoletos dificulta el desarrollo y la innovación de la plataforma, por lo que WhatsApp limita su servicio a modelos que cumplan con los requisitos técnicos actuales.

Qué hacer si tu iPhone ya no es compatible con WhatsApp

Si tu dispositivo aparece en la lista de modelos excluidos o no puede actualizarse a iOS 15.1, es fundamental tomar medidas antes de perder el acceso a la aplicación:

Qué hacer si tu iPhone pierde acceso a WhatsApp en 2026: pasos para migrar y resguardar tu información - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
  1. Realiza una copia de seguridad

En iPhone, la copia de seguridad de WhatsApp se realiza a través de iCloud. Ve a Configuración > Chats > Copia de seguridad, y asegúrate de tener el respaldo actualizado. Esto permitirá transferir tus conversaciones y archivos multimedia a un nuevo equipo.

  1. Intenta actualizar el sistema operativo

Verifica en Configuración > General > Actualización de software si existe alguna versión más reciente de iOS disponible para tu iPhone. En algunos casos, las marcas lanzan actualizaciones para modelos antiguos, lo que podría extender la compatibilidad por un tiempo adicional.

  1. Considera cambiar de dispositivo

Si no es posible actualizar el sistema operativo, la opción más segura es adquirir un iPhone compatible con iOS 15.1 o versiones superiores. Al instalar WhatsApp en el nuevo dispositivo, podrás restaurar la copia de seguridad y mantener tu historial de chats y archivos.

  1. Informar a tus contactos

Si decides cambiar de número o de aplicación de mensajería, avisa a tus contactos para evitar interrupciones en la comunicación y garantizar la continuidad de tus conversaciones importantes.

  1. Explora alternativas si no migras

Si prefieres no cambiar de equipo, puedes explorar aplicaciones de mensajería alternativas que todavía funcionen en sistemas antiguos, aunque debes tener en cuenta que la mayoría de usuarios sigue utilizando WhatsApp como principal canal de comunicación.

Mantenerse actualizado es clave para la seguridad y la funcionalidad

Copias de seguridad, restauración de datos y comunicación preventiva con tus contactos permiten una transición sin sobresaltos ante la inminente exclusión de modelos antiguos por motivos de seguridad y rendimiento - (Foto: WhatsApp)

Contar con un dispositivo actualizado no solo permite usar WhatsApp, sino que mejora la seguridad general del equipo, la protección de datos y el acceso a nuevas funciones. Los equipos antiguos, sin soporte, se vuelven vulnerables a fallos y brechas de seguridad, afectando la experiencia de usuario en todas las aplicaciones.

La decisión de WhatsApp de dejar fuera a modelos antiguos responde a la necesidad de avanzar en innovación y seguridad. Si bien puede generar molestias para quienes se resisten a cambiar de dispositivo, este recambio tecnológico es inevitable en el ecosistema móvil.

Prepararse con anticipación y mantener los datos respaldados es la mejor forma de evitar sorpresas y asegurar que la comunicación siga fluyendo en el día a día digital.

