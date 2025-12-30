Tecno

Revelan los temas que más consultan en Copilot, la IA de Microsoft: salud y crecimiento personal lideran las búsquedas

Un reporte de Microsoft detalla que la mayor parte de las interacciones se relacionan con el cuidado personal, mientras que en festividades aumentan las peticiones de orientación emocional

Guardar
Microsoft AI analizó 37,5 millones
Microsoft AI analizó 37,5 millones de conversaciones anonimizadas para identificar tendencias y garantizar la privacidad de los usuarios. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Según el informe de uso de Copilot 2025, la presencia de la IA no se reduce a simples tareas automatizadas, sino que actúa como un auténtico asesor digital, con un rol protagónico en los hábitos cotidianos de millones de personas.

El reporte de Microsoft AI detalla que, para elaborar sus conclusiones, procesaron 37,5 millones de conversaciones anonimizadas, obtenidas gracias a un sistema que anonimiza los datos y extrae un resumen representativo de cada intercambio. Este mecanismo permitió identificar tanto la temática como la intención de las consultas.

Al analizar los patrones de uso durante el año, el equipo de Microsoft AI identificó a la salud como la temática central en las consultas de usuarios de Copilot, sobre todo desde celulares. A este se suman temas como el crecimiento personal, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Para qué se usó Copilot en 2025

El informe de Microsoft AI
El informe de Microsoft AI revela que las consultas sobre salud lideran el uso de Copilot en teléfonos inteligentes durante todo el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante todo el año, la búsqueda de consejos de salud se mantuvo estable al frente de las interacciones en celulares. Desde consultas sobre bienestar hasta el seguimiento de rutinas, los usuarios utilizaron Copilot con frecuencia para recibir apoyo en la gestión de una vida más saludable.

El informe resalta que “independientemente del día, del mes o de la hora, los temas relacionados con la salud encabezan las interacciones de los usuarios”.

Además, entre las tendencias más singulares observadas hacia el cierre de 2025, el equipo de Microsoft AI detectó un repunte marcado en las consultas sobre “Crecimiento personal y bienestar” y “Relaciones sentimentales” durante el mes de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín.

El uso de Copilot como
El uso de Copilot como consejero para tomas de decisiones personales y bienestar emocional muestra un crecimiento en los últimos meses. (Foto: Europa Press)

El estudio revela que, en los días previos a esta fecha, aumentan las solicitudes relativas al desarrollo personal, mientras que el propio día 14 experimenta un pico de conversaciones centradas en vínculos afectivos.

Este patrón ilustra la inclinación de los usuarios a buscar en la IA acompañamiento y consejos para gestionar eventos con carga emocional significativa.

En qué horario se utilizó más el asistente de Microsoft

Un análisis más profundo sobre los hábitos horarios muestra que las cuestiones filosóficas y espirituales ganan relevancia avanzada la noche.

El equipo de Microsoft AI reportó que las conversaciones sobre “Religión y Filosofía” se intensifican notablemente en la madrugada, mientras que los temas de viajes predominan durante los trayectos diurnos. En palabras del informe, “las grandes preguntas que invitan a reflexionar tienden a ganar protagonismo a última hora de la madrugada”.

En agosto, los usuarios de
En agosto, los usuarios de Copilot alternaron entre proyectos de programación en días laborables y videojuegos durante los fines de semana. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otra conclusión se evidenció en agosto, al observarse un cruce entre intereses en programación y videojuegos. Según el equipo de Microsoft AI, se registró una segmentación clara: los proyectos de código prosperaron de lunes a viernes, mientras que los videojuegos dominaron los fines de semana.

Esta oscilación semanal sugiere una comunidad activa que alterna entre el desarrollo creativo y el entretenimiento digital, manteniendo la misma proporción de dedicación a cada actividad según el día.

Cómo Copilot pasó de ser un simple asistente a un consejero personal

En los últimos meses, se incrementó el uso de Copilot como consejero para decisiones personales y bienestar emocional. Según detalla el informe, la función de búsqueda de información sigue siendo la más utilizada, pero crece el porcentaje de usuarios que buscan orientación y apoyo reflexivo en cuestiones del día a día.

Copilot se consolida como un
Copilot se consolida como un asesor digital clave en bienestar, trabajo, ocio y relaciones sociales para millones de usuarios. (Foto: Europa Press)

Asimismo, los datos del estudio, recogidos por el equipo de Microsoft AI, muestran que Copilot ha superado su condición de mero asistente para convertirse en un interlocutor digital cada vez más presente en las rutinas personales y sociales.

Este hallazgo confirma que la inteligencia artificial se ha integrado en el día a día como un recurso de referencia fiable en asuntos de bienestar, trabajo, ocio y relaciones sociales.

Esta tendencia se puede ver reflejada en el uso de otros asistentes digitales presentes en el mercado, pero muestra un nuevo fenómeno que se puede catalogar como una dependencia, en ciertos casos, hacia estos sistemas inteligentes.

Temas Relacionados

TendenciasCopilotSaludMicrosoftCuidado personalTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

Una inteligencia artificial supera a humanos en el “piedra, papel o tijera” mediante un chip analógico ultrarrápido

El avance es posible por la técnica de “reservoir computing”, el componente aprende los gestos y predice las elecciones de personas en milisegundos. Según IEEE Spectrum, muestra el potencial del hardware para anticipar y responder en entornos caóticos

Una inteligencia artificial supera a

Qué es la “psicosis de la IA” y por qué es un fenómeno emergente ligado al uso intensivo de chatbots

Especialistas advierten que el uso de la IA como apoyo emocional podría reforzar pensamientos delirantes y síntomas psicóticos

Qué es la “psicosis de

Google permitirá cambiar el nombre de usuario sin perder información si tienes un @gmail

El nuevo sistema facilitará actualizaciones de identidad digital, garantizando que todo llegue a la nueva bandeja, y solo podrá usarse tres veces por cuenta

Google permitirá cambiar el nombre

Qué es Odin y para qué sirve esta herramienta en celulares Samsung

Desde la reinstalación del sistema hasta el flasheo de ROMs personalizadas, Odin ofrece control total sobre el firmware del smartphone

Qué es Odin y para
DEPORTES
La enigmática publicación de Jack

La enigmática publicación de Jack Doohan en medio de especulaciones sobre su salida de Alpine

Las causas detrás del trágico accidente que sufrió Anthony Joshua en Nigeria

Revelaron nuevos detalles de la muerte de Sivert Bakken, el atleta que fue hallado con una máscara en un hotel: “Es horrible”

Crece la expectativa en la F1 por la posible llegada de Christian Horner a Alpine: la millonaria inversión y el futuro de Briatore

Allanan la sede de la AFA y el predio de Ezeiza en el marco de la causa que investiga a los dirigentes del fútbol argentino

TELESHOW
Wanda Nara repasó su año

Wanda Nara repasó su año en fotos: la frase provocativa y el detalle que llamó la atención

Guillermo Francella habló de los nuevos formatos digitales: “El streaming es un éxito y eso es innegable”

La tajante decisión que tomó Wanda Nara con Martín Migueles luego del escándalo con Claudia Ciardone

¿El fin de una rivalidad histórica?: Pampita y Nicole Neumann juntas en un evento en Punta del Este

Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata en el primer aniversario de su muerte: “Te encontré en mis sueños”

INFOBAE AMÉRICA

El Concierto de Año Nuevo

El Concierto de Año Nuevo de Viena se renueva bajo la batuta de Yannick Nézet-Séguin

Suman 27 muertos en dos meses en Bolivia por las lluvias e inundaciones

Innovación, formalización y acceso a mercados: las claves de las Mypes para competir y crecer en el Perú

Familia Tiggo alcanza récord de certificaciones internacionales en seguridad automotriz

Daniel Noboa recomendó la renuncia al presidente de la Judicatura tras el escándalo por presiones