Revelan los temas que más consultan en Copilot, la IA de Microsoft: salud y crecimiento personal lideran las búsquedas

Microsoft AI analizó 37,5 millones de conversaciones anonimizadas para identificar tendencias y garantizar la privacidad de los usuarios. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Según el informe de uso de Copilot 2025, la presencia de la IA no se reduce a simples tareas automatizadas, sino que actúa como un auténtico asesor digital, con un rol protagónico en los hábitos cotidianos de millones de personas.

El reporte de Microsoft AI detalla que, para elaborar sus conclusiones, procesaron 37,5 millones de conversaciones anonimizadas, obtenidas gracias a un sistema que anonimiza los datos y extrae un resumen representativo de cada intercambio. Este mecanismo permitió identificar tanto la temática como la intención de las consultas.

Al analizar los patrones de uso durante el año, el equipo de Microsoft AI identificó a la salud como la temática central en las consultas de usuarios de Copilot, sobre todo desde celulares. A este se suman temas como el crecimiento personal, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Para qué se usó Copilot en 2025

El informe de Microsoft AI revela que las consultas sobre salud lideran el uso de Copilot en teléfonos inteligentes durante todo el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante todo el año, la búsqueda de consejos de salud se mantuvo estable al frente de las interacciones en celulares. Desde consultas sobre bienestar hasta el seguimiento de rutinas, los usuarios utilizaron Copilot con frecuencia para recibir apoyo en la gestión de una vida más saludable.

El informe resalta que “independientemente del día, del mes o de la hora, los temas relacionados con la salud encabezan las interacciones de los usuarios”.

Además, entre las tendencias más singulares observadas hacia el cierre de 2025, el equipo de Microsoft AI detectó un repunte marcado en las consultas sobre “Crecimiento personal y bienestar” y “Relaciones sentimentales” durante el mes de febrero, coincidiendo con el Día de San Valentín.

El uso de Copilot como consejero para tomas de decisiones personales y bienestar emocional muestra un crecimiento en los últimos meses. (Foto: Europa Press)

El estudio revela que, en los días previos a esta fecha, aumentan las solicitudes relativas al desarrollo personal, mientras que el propio día 14 experimenta un pico de conversaciones centradas en vínculos afectivos.

Este patrón ilustra la inclinación de los usuarios a buscar en la IA acompañamiento y consejos para gestionar eventos con carga emocional significativa.

En qué horario se utilizó más el asistente de Microsoft

Un análisis más profundo sobre los hábitos horarios muestra que las cuestiones filosóficas y espirituales ganan relevancia avanzada la noche.

El equipo de Microsoft AI reportó que las conversaciones sobre “Religión y Filosofía” se intensifican notablemente en la madrugada, mientras que los temas de viajes predominan durante los trayectos diurnos. En palabras del informe, “las grandes preguntas que invitan a reflexionar tienden a ganar protagonismo a última hora de la madrugada”.

En agosto, los usuarios de Copilot alternaron entre proyectos de programación en días laborables y videojuegos durante los fines de semana. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otra conclusión se evidenció en agosto, al observarse un cruce entre intereses en programación y videojuegos. Según el equipo de Microsoft AI, se registró una segmentación clara: los proyectos de código prosperaron de lunes a viernes, mientras que los videojuegos dominaron los fines de semana.

Esta oscilación semanal sugiere una comunidad activa que alterna entre el desarrollo creativo y el entretenimiento digital, manteniendo la misma proporción de dedicación a cada actividad según el día.

Cómo Copilot pasó de ser un simple asistente a un consejero personal

En los últimos meses, se incrementó el uso de Copilot como consejero para decisiones personales y bienestar emocional. Según detalla el informe, la función de búsqueda de información sigue siendo la más utilizada, pero crece el porcentaje de usuarios que buscan orientación y apoyo reflexivo en cuestiones del día a día.

Copilot se consolida como un asesor digital clave en bienestar, trabajo, ocio y relaciones sociales para millones de usuarios. (Foto: Europa Press)

Asimismo, los datos del estudio, recogidos por el equipo de Microsoft AI, muestran que Copilot ha superado su condición de mero asistente para convertirse en un interlocutor digital cada vez más presente en las rutinas personales y sociales.

Este hallazgo confirma que la inteligencia artificial se ha integrado en el día a día como un recurso de referencia fiable en asuntos de bienestar, trabajo, ocio y relaciones sociales.

Esta tendencia se puede ver reflejada en el uso de otros asistentes digitales presentes en el mercado, pero muestra un nuevo fenómeno que se puede catalogar como una dependencia, en ciertos casos, hacia estos sistemas inteligentes.