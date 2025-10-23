Tecno

Microsoft lanza el Modo Copilot en Edge con inteligencia artificial integrada

La actualización global introduce chat conversacional, recomendaciones inteligentes y control total sobre la activación de funciones avanzadas

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
El Modo CoPilot en Edge
El Modo CoPilot en Edge introduce herramientas que convierten al navegador en un asistente inteligente. (Microsoft)

Microsoft ha dado un paso relevante en la carrera por la inteligencia artificial al anunciar el lanzamiento global del Modo Copilot en su navegador Edge, una función que integra capacidades avanzadas de IA directamente en la experiencia de navegación. Con este movimiento, la compañía busca posicionarse como competidor directo frente a los avances recientes de Google y OpenAI.

El Modo Copilot en Edge introduce herramientas que convierten al navegador en un asistente inteligente, capaz de anticipar y facilitar tareas del usuario.

Según Microsoft, esta función permite iniciar chats y búsquedas conversacionales en una nueva pestaña, razonar sobre varias pestañas abiertas y mantener el contexto de la navegación en un panel dinámico. Por ejemplo, al planificar una cena, los usuarios pueden comparar recetas en diferentes pestañas, resumir instrucciones y organizar un cronograma de cocina, todo sin salir del navegador.

Esta función permite iniciar chats
Esta función permite iniciar chats y búsquedas conversacionales en una nueva pestaña. (Copilot)

Entre las innovaciones principales, Microsoft detalla la capacidad de Copilot para retomar sesiones previas, lo que ayuda a evitar la acumulación de pestañas abiertas, así como ejecutar acciones complejas de múltiples pasos, como planificar recorridos turísticos o gestionar proyectos personales.

En tanto, el sistema puede ofrecer recomendaciones y resúmenes personalizados utilizando el historial de navegación, siempre que el usuario lo autorice expresamente. La empresa subraya que la privacidad y la seguridad de los datos se mantienen conforme a sus estándares, y que el usuario conserva el control total sobre la activación o desactivación de estas funciones.

El control del usuario constituye un eje central del Modo Copilot. Microsoft asegura que la activación de la función es opcional y reversible mediante un interruptor, y que el navegador ofrece señales visuales claras cuando la IA está activa. Los datos personales solo se recopilan para mejorar la experiencia o con el consentimiento del usuario a través de la configuración de personalización. La protección de la información está regida por la Declaración de Privacidad de Microsoft, y el usuario puede desactivar el Modo Copilot en cualquier momento.

Demostración de Modo Copilot. (Microsoft)
Demostración de Modo Copilot. (Microsoft)

Innovaciones y herramientas de IA integradas en Edge

En el plano técnico, Microsoft informa que el Modo Copilot incorpora navegación por voz, lo que permite dar instrucciones naturales para realizar tareas como abrir páginas web o buscar información específica. Las funciones denominadas “Acciones” con voz permiten ejecutar tareas simples, mientras que el chat integrado posibilita activar funciones más complejas, como gestionar suscripciones de correo electrónico o reservar restaurantes. Estas capacidades avanzadas, como “Acciones” y “Journeys”, están disponibles en vista previa limitada en Estados Unidos.

La función “Journeys”, introducida inicialmente en julio, agrupa automáticamente los proyectos de navegación previos en temas útiles y sugiere próximos pasos inteligentes, lo que facilita la reanudación de tareas interrumpidas. Además, el navegador utiliza inteligencia artificial local para bloquear intentos de estafa a pantalla completa y ofrece herramientas de gestión de contraseñas, reforzando la seguridad de los usuarios.

Comparación y competencia con otros navegadores de IA

El lanzamiento del Modo Copilot en Edge se registra en un escenario de intensa competencia en el sector de la inteligencia artificial. La presentación de estas nuevas funciones se produjo solo dos días después de que OpenAI comunicara el lanzamiento de su propio navegador, Atlas, lo que refleja la urgencia y rivalidad entre las principales tecnológicas.

Demostración de Atlas, lanzado días
Demostración de Atlas, lanzado días antes de la actualización de Modo Copilot. (OpenAI)

Aunque ni Microsoft ni OpenAI originaron el concepto de navegador asistido por IA, las similitudes visuales y funcionales entre ambos productos resultan evidentes. Según TechCrunch, las diferencias principales radican en los modelos de IA subyacentes, mientras que la interfaz y la integración del chatbot en la pantalla de nueva pestaña ofrecen experiencias muy similares para el usuario final.

Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft AI, describió el Modo Copilot como “un navegador de IA que es tu compañero dinámico e inteligente”. Añadió que, con el permiso del usuario, Copilot puede “ver y razonar sobre tus pestañas abiertas, resumir y comparar información, e incluso realizar acciones como reservar un hotel o completar formularios”.

La coincidencia en el lanzamiento de navegadores con IA por parte de Microsoft y OpenAI en la misma semana ilustra la magnitud de la competencia y la relevancia estratégica de estos desarrollos en la actual carrera tecnológica.

Temas Relacionados

CopilotMicrosoftEdgeInteligencia artificialOpenAI

Últimas Noticias

OpenAI lanza ChatGPT Atlas, su primer navegador con IA integrada: cómo utilizarlo

El software puede ser utilizado tanto en versiones gratuitas como pagas (Plus, Pro, Go, Enterprise y Edu)

OpenAI lanza ChatGPT Atlas, su

Qué hacer con los electrodomésticos viejos o que ya no sirven

Algunos fabricantes cuentan con programas que permiten a los usuarios solicitar la recolección de grandes dispositivos como neveras o lavadoras directamente en sus hogares

Qué hacer con los electrodomésticos

Los videojuegos más exitosos de PlayStation Plus esta semana que no puedes perderte

La plataforma de Sony promete horas de entretenimiento y diversión para sus usuarios

Los videojuegos más exitosos de

La tajante afirmación de Elon Musk sobre el futuro de la oferta laboral mundial: “La IA y los robots reemplazarán todos los trabajos”

La llegada de asistentes inteligentes y la automatización avanzada abren la puerta a nuevas formas de emplear el tiempo, favorecen la creatividad y llevan a repensar el sentido del trabajo y el bienestar personal, aseguró el magnate tecnológico

La tajante afirmación de Elon

Meta recorta 600 empleos en sus laboratorios de superinteligencia

Un memorando de Alexandr Wang, director de IA, señala que la mayoría de los empleados despedidos serían elegibles para aplicar a otras vacantes en la compañía

Meta recorta 600 empleos en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crece el incendio forestal en

Crece el incendio forestal en Córdoba y estiman que ya se quemaron más de 1.500 hectáreas: qué puede pasar con las lluvias

Jornada financiera: con menor tensión por el dólar se recuperaron las acciones y los bonos argentinos

Milei llegó a Rosario y encabezará el cierre de campaña a tres días de las elecciones legislativas

Mendoza: tres turistas europeos resultaron heridos tras un choque entre dos camiones y un auto

Robos de autos: cómo funcionan los inhibidores de señal y qué hacer para protegerse

INFOBAE AMÉRICA
Niño de 12 años murió

Niño de 12 años murió por púrpura fulminante en Maldonado: preocupación de padres de la escuela a la que asistía

El ritmo oculto de los Andes: descubren en Perú el primer edificio inca diseñado para amplificar el sonido

Crisis energética en Cuba: falló una planta termoeléctrica y dejó sin luz a gran parte de la isla

Poulaines, los zapatos medievales de punta larga que desafiaron el orden social inglés

Marco Rubio afirmó que Estados Unidos tiene una postura “positiva” sobre la tregua en Gaza pero advirtió que hay “obstáculos importantes”

TELESHOW
El papá de Lourdes habló

El papá de Lourdes habló de la situación de su hija: “Todo lo que se está diciendo son barbaridades”

Karina La Princesita apoyó a L-Gante tras el escándalo con Maxi El Brother: “A mí también me pasó”

La primera polémica de Furia en su debut en un reality show chileno: “Si no les gusta, se van afuera”

Entre besos y chapuzones, Cinthia Fernández y Roberto Castillo disfrutan de su romántica escapada a Miami: el video

El exnovio de Lourdes se enfrentó con las cámaras: “¿Cuándo fue la última vez que la vi? No tengo ganas de decirte"