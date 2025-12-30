Konami quiere que Silent Hill sea una saga anual como Call of Duty y EA Sports FC

Konami apuesta por la anualización de Silent Hill y planea lanzar un nuevo título de la saga cada año.

Konami ha decidido dar un giro con una de sus franquicias más emblemáticas: Silent Hill. El productor de la saga, Motoi Okamoto, confirmó recientemente que el objetivo de la compañía japonesa es convertir a este clásico del terror en una serie con lanzamientos anuales.

Una decisión que llega luego de varios años en los que la saga estuvo en el olvido, pero que tras el remake de Silent Hill y Silent Hill f ha tenido un renacer positivo. Lo que la llevaría a seguir el camino de franquicias como EA Sports FC y Call of Duty.

Cuál es la estrategia de Konami con Silent Hill

En una entrevista concedida a la revista japonesa Famitsu, Motoi Okamoto detalló la visión que sostiene Konami sobre el futuro de la saga.

“Nuestro objetivo es aproximadamente lanzar un título al año, incluyendo tanto juegos anunciados como no anunciados. No sabemos hasta qué punto podremos lograrlo, pero haremos todo lo posible como productores de la saga. Lo ideal sería mantener el constante interés por Silent Hill. Haremos todo lo posible por ofreceros nuevas actualizaciones, así que esperamos que tengáis un poco más de paciencia”, aseguró.

Silent Hill 2 Remake llegará en octubre de 2024 y Silent Hill f en septiembre de 2025, según el calendario oficial de Konami. (Infobae)

Estas declaraciones confirman la intención clara de Konami de apostar por la anualización, lo que implica un nuevo ritmo de trabajo y una reconfiguración de sus equipos de desarrollo.

La compañía, tras el lanzamiento de Silent Hill 2 Remake en octubre de 2024 y Silent Hill f en septiembre de 2025, ya ha demostrado su capacidad de cumplir con este calendario ambicioso. Además, se prevé que Silent Hill: Townfall llegue durante el primer trimestre de 2026, lo que consolida este plan de lanzamientos continuos.

Qué supone la anualización para Silent Hill

El proceso de anualización significa que, a partir de ahora, los seguidores de la saga podrán esperar un nuevo lanzamiento, ya sea un juego completo, un remake, o incluso otros productos relacionados, cada año. Esta estrategia no solo busca mantener el interés del público de manera constante, sino también aprovechar el impulso comercial y mediático que generan los lanzamientos frecuentes.

El modelo ya se ha puesto en marcha con títulos consecutivos: Silent Hill: Ascension en 2023, Silent Hill 2 Remake en 2024 y Silent Hill f en 2025. Konami contempla la posibilidad de que no todos los lanzamientos sean videojuegos tradicionales, ya que la estrategia incluye otros productos como películas o experiencias interactivas.

Konami contempla ampliar la marca Silent Hill con otros productos como películas y experiencias interactivas, incluyendo Return to Silent Hill en el calendario. (Metropolitan Films)

Por ejemplo, Return to Silent Hill se perfila como parte de este calendario, aunque pertenezca al ámbito cinematográfico, con el objetivo de reforzar la marca desde diferentes frentes.

Qué otras franquicias de videojuegos están anualizadas

El caso de Silent Hill no es el primero en la industria del videojuego. Varias franquicias de renombre han adoptado, o mantienen, el modelo de lanzamientos anuales, con resultados diversos. El ejemplo más representativo es Call of Duty, de Activision, que desde 2005 ha presentado un juego nuevo cada año, hasta alcanzar su última entrega con Black Ops 7 en 2025.

Este ritmo permitió tener grandes lanzamientos y también generó críticas por desgaste creativo y fatiga del público.

En el ámbito deportivo, la anualización es la norma. Títulos como EA Sports FC (el sucesor de FIFA), Madden NFL, NHL, F1, NBA 2K, WWE 2K, MLB The Show, Football Manager o los juegos de motociclismo de Milestone, se lanzan cada año con nuevas ediciones que actualizan plantillas, mecánicas o gráficos para mantener el interés del público y responder a las expectativas del mercado.

El modelo de lanzamientos anuales ya se aplica en otras franquicias de videojuegos como Call of Duty y EA Sports FC, con resultados variables en la industria. (Electronic Arts)

En algunos casos, como Just Dance, la actualización anual funciona casi como un servicio, sumando nuevas canciones y ajustando contenidos sobre una misma base técnica.

No todas las sagas han resistido el paso del tiempo bajo este esquema. Assassin’s Creed, de Ubisoft, abandonó la anualización tras varios ciclos para dar más tiempo a sus equipos y evitar la saturación, pasando a un modelo de lanzamientos cada dos o tres años. Este cambio respondió a la percepción de que la calidad y la innovación podían verse comprometidas si se mantenía el ritmo anual.