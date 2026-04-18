Lluvia de estrellas Líridas: cuándo verla, dónde observarla y cuál será su mejor hora

El máximo de la lluvia de meteoros Líridas se producirá en la madrugada del 22 de abril, permitiendo una observación privilegiada en el hemisferio norte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cielo nocturno de abril ofrece un espectáculo astronómico único con la lluvia de meteoros Líridas en su máximo de actividad entre el martes veintiuno y el miércoles veintidós de abril, según informó la agencia internacional de noticias AP News. Este fenómeno afecta principalmente a observadores del hemisferio norte y destaca por su antigüedad y previsibilidad: cada año permite estudiar el comportamiento de fragmentos cometarios que ingresan en la atmósfera terrestre.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la observación en 2026 será favorecida por la presencia de una luna en cuarto menguante que se ocultará antes de que inicie el pico de actividad, lo que garantiza cielos más oscuros y mejor visibilidad. Según la organización científica American Meteor Society (AMS), la tasa esperada de meteoros oscila entre diez y veinte por hora en condiciones ideales, aunque esta cifra puede variar por las condiciones atmosféricas y la contaminación lumínica en cada región.

Las Líridas figuran entre las lluvias de meteoros más antiguas registradas, con reportes desde hace más de dos mil quinientos años en crónicas de China y Grecia. Este evento se produce cuando la Tierra atraviesa el rastro de partículas dejado por el cometa Thatcher (C/1861 G1), fenómeno que se repite anualmente en abril, según la NASA y el portal especializado EarthSky.

¿Cuándo y dónde ver la lluvia de meteoros Líridas en 2026?

La observación será óptima durante la madrugada del miércoles veintidós de abril, especialmente después de la medianoche y antes del amanecer, de acuerdo con la NASA. El radiante de las Líridas, localizado en la constelación Lyra, se eleva en el cielo del hemisferio norte, ampliando la ventana de visibilidad. En el hemisferio sur, el fenómeno será menos intenso debido a la posición baja del radiante sobre el horizonte.

La organización científica American Meteor Society sugiere buscar lugares alejados de fuentes de luz artificial y disponer de al menos 30 minutos para que la vista se adapte plenamente a la oscuridad. “Evite mirar dispositivos electrónicos durante la espera para no perder capacidad de percepción de los meteoros menos brillantes”, recomendó Lisa Will, astrónoma de San Diego City College, en declaraciones recogidas por AP News.

Las Líridas destacan por su antigüedad, con registros que datan de más de dos mil quinientos años en crónicas de China y Grecia. (NASA)

El valor histórico de las Líridas

Las Líridas se cuentan entre las manifestaciones astronómicas más registradas, con informes que datan del 687 a.C. en crónicas chinas, según el portal especializado EarthSky. El cometa Thatcher, responsable de suministrar el material que origina la lluvia, tiene un periodo orbital de 415 años. Si bien el cometa solo se acerca a la Tierra cada varios siglos, la órbita terrestre cruza su estela cada año.

Según la NASA, la actividad de las Líridas suele mantenerse estable, pero en ocasiones excepcionales se han registrado estallidos como en 1982, hasta 90 meteoros por hora en Estados Unidos. Este fenómeno anual permite a los expertos organizar campañas de observación y recopilar datos que mejoran la comprensión sobre la interacción entre cometas y la atmósfera terrestre, según la organización científica American Meteor Society.

¿Cuáles son las características principales de las Líridas?

La lluvia de meteoros Líridas se caracteriza por la velocidad de sus partículas, que ingresan en la atmósfera terrestre a 49 kilómetros por segundo (30 millas por segundo), de acuerdo con la NASA. Los meteoros suelen dejar rastros luminosos que se distinguen como estelas fugaces en el cielo nocturno. En algunas ocasiones, algunos meteoros generan destellos brillantes denominados bólidos.

El radiante de las Líridas se ubica en la constelación Lyra, cerca de la brillante estrella Vega, lo que facilita su localización para los observadores. La American Meteor Society aclara que no es necesario mirar directamente al radiante para ver los meteoros, ya que muchas trayectorias recorren amplias zonas del cielo.

¿Qué condiciones favorecen la observación de las Líridas este año?

Este año, la principal diferencia respecto a otras ediciones radica en la fase lunar. Según la NASA, la luna en cuarto menguante, con solo un 27% de su superficie iluminada, se ocultará antes de que comience el pico del evento. Esta circunstancia reduce la contaminación lumínica de origen natural y maximiza la cantidad de meteoros visibles.

La organización científica American Meteor Society recomienda observar desde lugares sin obstáculos en el horizonte, como campos abiertos, y llevar ropa abrigada, manta o silla reclinable para mayor comodidad. No es necesario instrumental óptico, ya que los meteoros pueden recorrer grandes extensiones del cielo y suelen aparecer de manera inesperada. “Las mejores condiciones se logran en áreas rurales, lejos de la iluminación urbana y con cielo despejado”, detalló la NASA en su calendario anual de eventos astronómicos. La adaptación visual es fundamental para percibir los meteoros de menor magnitud.

La tasa promedio de meteoros de las Líridas oscila entre 10 y 20 por hora bajo cielos oscuros, aunque puede variar por nubes y contaminación lumínica. (AFP)

¿Qué se sabe sobre el cometa Thatcher y su relación con las Líridas?

El cometa Thatcher (C/1861 G1) fue descubierto en 1861 y presenta una órbita muy elíptica que lo acerca al Sol solo una vez cada 415 años. La última vez que fue visible desde la Tierra ocurrió en el siglo XIX. Sin embargo, la lluvia de meteoros Líridas se produce anualmente porque la órbita de nuestro planeta cruza el rastro de polvo y fragmentos que el cometa deja a su paso, según el portal especializado EarthSky y la NASA.

Maria Valdes, investigadora de meteoritos de la School of the Art Institute of Chicago, explicó a AP News: “Vemos el cometa Thatcher una vez cada 415 años. Sin embargo, atravesamos los granos que ha dejado a su paso todos los años en la misma época”.

¿Cuántos meteoros por hora pueden observarse y qué factores afectan la tasa?

Durante el pico de la lluvia, las previsiones de la organización científica American Meteor Society y la NASA coinciden en que la tasa esperada de meteoros oscila entre diez y veinte por hora bajo cielos oscuros, aunque esta cifra puede verse afectada por la presencia de nubes, contaminación lumínica y la fase lunar. En ocasiones poco frecuentes, la actividad puede aumentar significativamente, pero no existen métodos fiables para anticipar estos aumentos repentinos.

Según la NASA, la media global para las Líridas es de quince meteoros por hora, pero las experiencias individuales pueden diferir según la ubicación y el entorno. El portal especializado EarthSky señala que el hemisferio sur suele registrar una menor cantidad de meteoros debido a la baja altura del radiante sobre el horizonte.

¿Qué otras lluvias de meteoros ocurren próximamente?

Después de las Líridas, la próxima lluvia de meteoros relevante será la de las Eta Acuáridas, prevista para principios de mayo. Este fenómeno, originado en el cometa Halley, se reconoce por la rapidez de sus meteoros y su mejor visibilidad en el hemisferio sur. El calendario de la organización científica American Meteor Society y la NASA considera ambas lluvias como los principales eventos astronómicos del segundo trimestre del año.

La observación óptima de las Líridas requiere alejarse de fuentes de luz artificial y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 30 minutos. (Foto AP/Petar Petrov, Archivo)

¿Cómo impacta la lluvia de meteoros Líridas a la sociedad y la ciencia?

La lluvia de meteoros Líridas representa una oportunidad para la divulgación científica, la educación y la observación astronómica tanto amateur como profesional. Instituciones como la NASA, la organización científica American Meteor Society y el portal especializado EarthSky incentivan el seguimiento del fenómeno para fomentar el interés por la astronomía y recopilar datos sobre la interacción de la atmósfera con fragmentos cometarios.

El fenómeno no implica riesgos para la población ni las infraestructuras, ya que los fragmentos se desintegran antes de alcanzar la superficie terrestre. La observación está al alcance de todos y constituye una de las experiencias astronómicas más accesibles del calendario anual, según la NASA.