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Los nueve juegos que abandonan Xbox Game Pass en abril 2026: Dragon Ball Xenoverse 2 está en la lista

Estos títulos se encuentran disponibles tanto para consolas, PC y directamente para jugar desde la nube

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Nueve juegos saldrán de Xbox Game Pass al finalizar abril de 2026. REUTERS/ Mike Blake/File Photo
Nueve juegos saldrán de Xbox Game Pass al finalizar abril de 2026. REUTERS/ Mike Blake/File Photo

Nueve juegos dejarán de estar disponibles en Xbox Game Pass el último día de abril de 2026. Si quieres jugarlos en tu consola, PC o a través de la nube, es recomendable que los descargues o los adquieras cuanto antes. Entre los títulos se destaca el popular Dragon Ball Xenoverse 2.

Esta es la lista completa de juegos que abandonan el servicio:

  • Citizen Sleeper (Consola, PC y Cloud)
  • Creatures of Ava (Consola, PC y Cloud)
  • Dragon Ball Xenoverse 2 (Consola, PC y Cloud)
  • Endless Legend 2 (PC)
  • Goat Simulator (Consola y Cloud)
  • Goat Simulator: Remastered (Consola, PC y Cloud)
  • Hunt: Showdown 1896 (Consola, PC y Cloud)
  • Revenge of the Savage Planet (Consola, PC y Cloud)
  • NHL 24 (Consola)

Para obtenerlos, solo debes ingresar a Xbox Game Pass, buscar el juego en la plataforma y añadirlo a tu biblioteca antes de que finalice el mes. Así podrás jugarlo mientras siga disponible en el servicio.

Para jugarlos en consola, PC o nube, descárgalos pronto. REUTERS/Simon Dawson/File Photo
Para jugarlos en consola, PC o nube, descárgalos pronto. REUTERS/Simon Dawson/File Photo

Qué es Xbox Game Pass

Xbox Game Pass es un servicio de suscripción mensual ofrecido por Microsoft que permite acceder a un catálogo amplio de videojuegos para consola, PC y la nube.

Los usuarios pueden descargar y jugar cientos de títulos sin coste adicional, incluyendo lanzamientos recientes de estudios de Microsoft y juegos de terceros. Además, el catálogo se actualiza periódicamente, sumando y retirando juegos de forma regular.

Xbox Game Pass también ofrece descuentos exclusivos y la opción de jugar títulos seleccionados desde cualquier dispositivo compatible mediante streaming en la nube.

PlayStation Plus, como Xbox, ofrece una suscripción mensual con ventajas similares. REUTERS/Claudia Greco/File Photo
PlayStation Plus, como Xbox, ofrece una suscripción mensual con ventajas similares. REUTERS/Claudia Greco/File Photo

PlayStation cuenta con su suscripción

Al igual que Xbox, PlayStation cuenta con su propio servicio de suscripción mensual, PlayStation Plus, que ofrece beneficios similares.

Recientemente, PlayStation anunció la lista de videojuegos que estarán disponibles para los suscriptores de PlayStation Plus durante abril. Entre las novedades destacan Football Manager 26 Console, Wild Arms 4, Monster Train y otros títulos destacados.

La lista completa de juegos disponibles este mes es la siguiente:

  • The Crew Motorfest (PS5 y PS4)
  • Horizon Zero Dawn Remastered (PS5 y PS4)
  • Football Manager 26 Console (PS5)
  • Warriors: Abyss (PS5 y PS4)
  • Squirrel with a Gun (PS5)
  • The Casting of Frank Stone (PS5)
  • Monster Train (PS5)
  • Wild Arms 4 (PS5 y PS4)
Vista trasera de una persona con auriculares, sentada en una habitación oscura mirando una pantalla grande con una imagen desenfocada de un paisaje natural.
Xbox Game Pass y PlayStation Plus son las principales suscripciones para acceso ilimitado a juegos en consola y PC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Xbox Game Pass vs. PlayStation Plus

En el mercado actual de videojuegos, Xbox Game Pass y PlayStation Plus representan las dos principales opciones de suscripción para quienes buscan acceso ilimitado a juegos en consola y PC.

Ambos servicios ofrecen catálogos rotativos, beneficios exclusivos y la posibilidad de probar lanzamientos recientes sin coste adicional, pero presentan diferencias clave en su enfoque y oferta.

Xbox Game Pass, desarrollado por Microsoft, destaca por su catálogo extenso que abarca desde títulos de Xbox hasta grandes lanzamientos de estudios propios como Starfield, Forza Horizon o Halo Infinite.

El servicio ofrece tres modalidades: para consola, PC y la opción Ultimate, que agrega juego en la nube. Uno de sus mayores atractivos es el acceso desde el primer día a los nuevos juegos de estudios de Xbox y la integración con EA Play, lo que amplía aún más la biblioteca disponible.

Vista trasera de un joven sentado en un sofá oscuro jugando videojuegos. Sostiene un mando y frente a él se ve un televisor con el logo de Xbox en pantalla verde.
Solo tienes que entrar a Xbox Game Pass, buscar el juego y sumarlo a tu biblioteca antes de que termine el mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Game Pass permite descuentos exclusivos y la opción de jugar títulos seleccionados por streaming en diversos dispositivos.

Por su parte, PlayStation Plus, el servicio de Sony, unificó sus antiguas propuestas en tres niveles: Essential, Extra y Premium. Todos los suscriptores reciben juegos mensuales gratuitos y acceso al multijugador online, mientras que las versiones Extra y Premium suman un catálogo de cientos de títulos de PS4 y PS5, así como juegos clásicos de generaciones anteriores.

La oferta incluye lanzamientos de terceros, colecciones exclusivas y pruebas de juegos completos antes de comprarlos. PlayStation Plus Premium añade el juego en la nube y acceso anticipado a demos, diferenciándose en la experiencia para los seguidores de la marca.

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