El romántico saludo de cumpleaños de Indiana Cubero a su novio futbolista: “Te admiro cada día más”

Indiana Cubero y Thiago Silvero, cada día más enamorados

Indiana Cubero volvió a captar la atención de sus seguidores al dedicarle un afectuoso mensaje a su novio Thiago Silvero por su cumpleaños. El saludo al futbolista de Vélez Sarsfield, club del que es hincha y donde se destacó su padre, sobresaló por el tono íntimo y emotivo, acompañado por una imagen juntos en la que la complicidad de la pareja quedó en evidencia mientras transitan sus primeros meses de relación.

“Feliz cumple, mi amor. Gracias por siempre estar y acompañarme, te admiro cada día más por lo que sos y todo lo que lográs”, escribió la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero sobre una fotografía tomada en la reciente fiesta de 15 de su hermana Allegra organizada por su madre. “Nunca dudes de vos, sos increíble. Te amo”, concluyó, en una breve muestra de romanticismo maridada con elegancia: ella de vestido fucsia y él de traje oscuro, bajo un entorno cuidadosamente decorado, reflejó tanto la celebración familiar como la consolidación de la pareja.

La relación entre Indiana y Thiago comenzó a hacerse pública hacia finales de 2025. El primer indicio de su vínculo llegó durante las fiestas de Navidad, cuando ambos compartieron una imagen juntos, sonrientes y abrazados, en un contexto distendido. Esa postal marcó la oficialización del romance y, desde entonces, las apariciones conjuntas en redes sociales se han vuelto más frecuentes, aunque sin caer en una sobreexposición.

El romántico saludo de cumpleaños de Indiana Cubero a Thiago Silvero

Con el paso de los meses, la pareja celebró distintos hitos de su historia. En marzo de 2026, Indiana compartió un mensaje para conmemorar tres meses de noviazgo. “+3 con vos y sumando. Te amo mi vida”. El futbolista respondió, replicando la historia y sumando una dedicatoria: “Te amo mi vida, vamos por más”. Este intercambio dejó en claro la reciprocidad del sentimiento y la sintonía entre ambos.

La dinámica entre Indiana y Thiago combina gestos públicos de afecto con una cuota de discreción. Si bien la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero creció bajo la atención de los medios, especialmente por la exposición de sus padres, ha optado por mostrar ciertos aspectos de su relación de manera espontánea y sin excesos. Allegra y Sienna, sus hermanas menores, también forman parte de este entorno familiar que suele compartir momentos especiales en redes sociales.

Por su parte, con 20 años recién cumplidos, Thiago Silvero se ha consolidado como una de las jóvenes promesas del fútbol argentino. Tras su debut en la primera de Vélez Sarsfield, renovó su contrato con el club hasta 2028 y también sumó experiencia en la Selección Sub-20. En sus redes, Silvero suele enfocarse en su carrera deportiva, pero desde el inicio de su relación con Indiana, se han multiplicado las publicaciones en las que aparece junto a ella, consolidando la imagen de una pareja joven y unida.

Indiana Cubero junto a su novio Thiago Silvero en la fiesta de Navidad (Instagram)

El dato más curioso, y el que más atrajo la atención de medios y fanáticos, es que Thiago, al igual que su suegro Fabián, juega como defensor. Poroto fue un verdadero emblema del club, defendiendo la camiseta de la v azulada durante más de dos décadas, con 633 partidos oficiales y siete títulos en su haber. Y para hacer todavía más llamativa la coincidencia, el marplatense inició el romance con la madre de sus hijas en la mismísima cancha de Vélez, en medio de una recordada sesión de fotos para una revista.

La historia de Indiana Cubero y Thiago Silvero continúa sumando capítulos, entre celebraciones familiares, hitos románticos y el crecimiento profesional de ambos. El reciente saludo por el cumpleaños del futbolista consolidó la imagen de una pareja sólida, acompañada y admirada tanto por sus familias como por quienes siguen su día a día en redes sociales.