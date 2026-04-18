Histórico: una entrenadora debutó en un equipo masculino que milita en una liga top de Europa

Marie-Louise Eta hizo historia en Alemania al convertirse en la primera mujer en dirigir un equipo masculino en la Bundesliga al mando del Unión Berlín. El encuentro, que finalizó con una derrota por 2-1 contra el Wolfsburgo, generó una gran expectativa internacional y fue considerado un hito en el fútbol europeo.

“Era consciente del revuelo. No se puede ignorar. Pero ahora se trataba de prepararnos de la mejor manera posible”, comentó en la previa del encuentro en diálogo con el portal Bild. El primer partido de Eta como entrenadora principal estuvo marcado por la presencia masiva de periodistas de Alemania y otras partes del mundo, un interés subrayado por el testimonio del lateral derecho Tom Rothe, quien afirmó al medio citado: “Nunca habíamos tenido tantos periodistas en nuestro campo de entrenamiento”.

Durante la transmisión oficial, la entrenadora fue enfocada en múltiples oportunidades. Incluso, después del cálido saludo y felicitación del entrenador visitante Dieter Hecking, la mascota oficial del club la fue a buscar para darle un gran abrazo, lo que dejó una imagen peculiar en su debut. “¡Historia hecha!”, publicó la cuenta oficial de la Bundesliga en sus redes en el momento que inició el encuentro. “La entrenadora pasa la mayor parte del tiempo en la banda dando órdenes enérgicas”, describió Bild.

Una vez finalizado el encuentro, Marie-Louise Eta juntó a todos sus futbolistas en medio del Stadion An der Alten Försterei y realizó una última charla antes de que se marcharan al vestuario.

Marie-Louise Eta se convirtió en la primera entrenadora en dirigir a un equipo masculino en uno de las cinco grandes ligas (REUTERS/Lisi Niesner)

El encuentro ante el Wolfsburgo comenzó cuesta arriba: Patrick Wimmer adelantó al equipo visitante con un remate desde fuera del área en el minuto 11. Ya en la segunda parte, Dženan Pejcinovic amplió la ventaja tras un error defensivo del Unión. Pese a las múltiples oportunidades generadas por los locales, incluido un disparo de Andrej Ilic que se estrelló en el poste y la reacción emotiva de Eta —quien se cubrió el rostro con las manos tras la ocasión fallida—, el conjunto berlinés solo pudo descontar sobre el final, cuando Oliver Burke anotó tras un contraataque en el minuto 86. El cuadro local estuvo al borde de igualar el duelo en los últimos minutos.

Con este resultado, Unión Berlín quedó estancado en la undécima ubicación con 32 unidades. Wolfsburgo, por su parte, consiguió una importante victoria en la pelea del descenso: se acercó solo dos puntos del St. Pauli, que ocupa la 16ª posición que otorga un lugar en la promoción.

A pesar de la caída, el impacto de la designación de Eta supera lo deportivo: nunca antes una mujer había comandado un equipo masculino ni en la liga alemana ni en ninguna de las cinco competencias más prestigiosas del continente. El debut de Eta llegó tras la salida del anterior técnico Steffen Baumgart y de su cuerpo técnico, luego de solo dos victorias en catorce partidos desde diciembre, una situación que el director del fútbol profesional masculino, Horst Heldt, calificó de “enormemente decepcionante”.

Marie-Louise Eta no pudo ganar en su debut a pesar de las múltilpes oportunidades que concretó el Unión Berlín (REUTERS/Lisi Niesner)

Antes de asumir el reto en el primer equipo masculino, la carrera de Marie-Louise Eta en el fútbol ya contaba con hitos singulares. Fue la primera mujer en ejercer como asistente técnica tanto en la Bundesliga como en la Champions League masculina, un logro alcanzado en 2023 mientras formaba parte del cuerpo técnico de Steffen Baumgart. Además, en marzo de 2025, comenzó a dirigir al equipo sub-19 masculino del Unión Berlin, simultaneando esa tarea con el liderazgo del conjunto femenino sub-19. Se había anunciado que en la próxima temporada pasaría a dirigir al primer equipo femenino del club.

Como jugadora, Eta conquistó la Liga de Campeones en 2010 y sumó tres títulos de Bundesliga con el Turbine Potsdam, lo que la posicionó como una de las figuras de referencia en el panorama alemán. Antes de su desembarco en la elite, existieron antecedentes de mujeres al frente de equipos masculinos en el fútbol profesional, pero en divisiones inferiores. Sabrina Wittmann dirigió al Ingolstadt FC en la tercera liga alemana, mientras que la francesa Corinne Diacre estuvo al mando del Clermont Foot en la Ligue 2 de Francia entre 2014 y 2017. Ninguno de estos casos se produjo en la máxima división de las cinco grandes ligas europeas.

En sus primeras declaraciones tras la confirmación como entrenadora principal del Unión Berlin, Eta agradeció la confianza de la entidad y enfatizó la urgencia de sumar puntos: “Estoy encantada de que el club me haya confiado esta desafiante tarea. Uno de los puntos fuertes del Unión siempre ha sido, y sigue siendo, la capacidad de unir fuerzas en situaciones como esta. Y, por supuesto, estoy convencida de que conseguiremos los puntos cruciales con el equipo”, señaló, en declaraciones difundidas por el club.

La llegada de Eta representa un avance sin precedentes tanto para la Bundesliga como para el fútbol europeo, colocando a la entrenadora en el centro del desafío deportivo.