Amazon anuncia nuevo Fire TV para una TV vieja: es delgado y tiene WiFi 6

Amazon señala que este nuevo modelo de Fire TV Stick es el más delgado hasta la fecha. (Amazon)

Amazon presentó su nuevo dispositivo de streaming, el Fire TV Stick HD, destacado por ser el más delgado de su línea y con un precio inicial de USD 34,99 en Estados Unidos.

Con un tamaño un 30% menor que el modelo anterior, este dispositivo compacto está diseñado para conectarse fácilmente en la parte trasera del televisor y alimentarse directamente a través del puerto USB, sin necesidad de un adaptador de corriente adicional.

Su diseño facilita el transporte y la instalación, permitiendo guardarlo en una bolsa o bolsillo y conectarlo junto a otros cables en el televisor. Además, el Fire TV Stick HD puede alimentarse con un cable USB-C y adaptador de corriente si el televisor no cuenta con puerto USB.

Este nuevo modelo de Fire TV Stick se adapta fácilmente a distintos lugares por su tamaño. (Amazon)

En cuanto al rendimiento, ofrece una velocidad más de un 30% superior a la generación anterior, lo que permite encender el dispositivo y abrir aplicaciones más rápido. También incorpora Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3 para una conexión más estable y confiable.

Alexa+ estará en el Fire TV Stick HD

La nueva versión de Alexa, Alexa+, también estará disponible en el Fire TV Stick HD para clientes de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Esta asistente inteligente de Amazon ofrece recomendaciones más precisas y personalizadas mediante conversaciones naturales.

Con Alexa+, los usuarios pueden pedir sugerencias de series, obtener información sobre actores en pantalla o controlar dispositivos inteligentes del hogar, como atenuar las luces de la sala.

Amazon renovó la interfaz de Fire TV. (Amazon)

Además, en los próximos meses, Amazon incorporará una función de Pantalla Adaptativa al Fire TV Stick HD.

Esta herramienta de accesibilidad facilita la visualización y navegación de texto, menús y contenido en pantalla, ampliando automáticamente los elementos pequeños y ajustando el tamaño de las imágenes. Los usuarios podrán elegir entre varias opciones de tamaño para adaptar la experiencia visual a sus necesidades.

Por otro lado, en Japón, la experiencia Fire TV debutará a finales de este mes con un centro exclusivo de anime, que reunirá todas las películas y series de anime disponibles para los usuarios japoneses en Fire TV, integrando contenidos de todas sus aplicaciones y servicios.

Para qué sirve un Fire TV Stick de Amazon

El Fire TV Stick de Amazon es un dispositivo de streaming compacto que se conecta al puerto HDMI del televisor y permite acceder a una amplia variedad de contenidos digitales.

Amazon ofrecerá una experiencia enfocada en anime en Japón. (Amazon)

Su principal función es transformar cualquier televisor con entrada HDMI en una smart TV, brindando acceso directo a plataformas como Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify y muchas otras aplicaciones de entretenimiento, noticias y música.

A través del Fire TV Stick, los usuarios pueden reproducir películas, series, documentales y videos en alta definición, así como escuchar música y podcast.

El dispositivo incluye un control remoto con soporte para comandos de voz a través de Alexa, lo que facilita buscar contenidos, controlar la reproducción y gestionar dispositivos inteligentes del hogar, como luces o termostatos.

Además, el Fire TV Stick permite personalizar la experiencia con perfiles individuales, recomendaciones personalizadas y control parental.

El Fire TV Stick de Amazon permite que cualquier TV con entrada HDMI acceda a plataformas como Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su última versión ofrece compatibilidad con tecnologías como Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3, mejorando la velocidad y estabilidad de la conexión.

Es una solución práctica y portátil para quienes desean acceder a contenido digital en cualquier televisor, tanto en casa como en viajes, sin complicaciones ni instalaciones complejas.

Cómo empezar a usar un Fire TV Stick de Amazon

Para comenzar a usar un Fire TV Stick de Amazon, conecta el dispositivo al puerto HDMI de tu televisor y enchúfalo a una fuente de energía. Enciende el televisor y selecciona la entrada HDMI correspondiente.

Sigue las instrucciones en pantalla para elegir el idioma, conectarte a una red Wi-Fi y vincular tu cuenta deAmazon. Una vez configurado, podrás descargar aplicaciones, explorar contenido y controlar el dispositivo con el control remoto incluido.